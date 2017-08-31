Саншеш покинул «Баварию». Дзюба останется в «Зените»?

Ренато Саншеш покидает "Баварию" Фото: Gettyimages.ru

Сегодня закрывается трансферное окно. «Советский спорт» следит за всеми переходами.

17:33

«Спартак» собирался укрепить состав команды защитником «Рубина». Столичный клуб пытался выкупить Эльмира Набиуллина, однако казанцы ответили отказом. Отмечается, что красно-белые предлагали за футболиста 5 млн евро. Ранее сам защитник отметил, что хочет выступать в составе «Рубина».

17:31

Иранский полузащитник Реза Шекари станет игроком «Рубина». Об этом сообщает «Реальное время». Сообщается, что 19-летний Реза Шекари перейдет как свободный агент. В прошлом сезоне он выступал за иранский клуб Зоб Ахан и в восьми матчах забил один мяч. Также он провел 11 матчей за сборную Ирана U-19 и забил шесть мячей.

17:30

Как сообщает MARCA, мадридский «Реал» получил 20 предложений по испанскому хавбеку Маркосу Льоренте. Согласно источнику, среди претендентов числятся «Севилья», «Валенсия», «Атлетико» и «ПСЖ». Отмечается, что «сливочные» планировали расстаться с футболистом, но позже приняли решение сохранить его в составе.

17:28

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги перешел в «Вольфсбург» на правах аренды, сообщает Sky Sports. В качестве компенсации мерсисайдцы получили шесть миллионов евро.

17:25

«Ростов» объявил о переходе защитника Михи Мевли в «Зенит». Соглашение рассчитано на четыре года.

17:00

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба останется в клубе, сообщает официальный сайт «Матч ТВ». На данный момент он не переходит ни в «Локомотив», ни в «Краснодар». Вероятнее всего, что до закрытия трансферного окна ситуация не изменится, и форвард продолжит карьеру в петербургском клубе.

В нынешнем сезоне Дзюба выходил на поле в девяти матчах и провел на поле 327 минут.



16:58

Испанский защитник Сесар Навас стал игроком «Рубина». Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба. Напомним, что испанец выступал за «Рубин» с 2009 до 2015 года. В составе команды он стал чемпионом России, выиграл Кубок России и дважды – Суперкубок страны. Последним его клубом был «Ростов».

16:52

Бразильский хавбек Маурисио, ранее выступавший в составе «Зенита», заключил соглашение с греческим футбольным клубом ПАОК, сообщает официальный сайт команды. Отмечается, что соглашение игрока рассчитано на 3 года. Также сообщается, что футболист пополнил ряды новой команды на правах свободного агента. Добавим, что ранее из «Зенита» в ПАОК перешел словацкий полузащитник Роберт Мак.

16:48

Защитник «Торино» Давиде Дзаппакоста продолжит карьеру в «Челси», сообщает Sky Sports. За 25-летнего итальянца чемпионы Англии готовы заплатить 21 миллион фунтов.

По данным источника Дзаппакоста уже вылетел в Лондон для прохождения медосмотра.

Контракт защитника с «Челси» будет рассчитан на четыре года с зарплатой в 45 тысяч фунтов в неделю.

16:47

Полузащитник «Амкара» Роланд Гиголаев продолжит карьеру в «Ахмате», сообщает официальный твиттер клуба из Грозного. Контракт 27-летнего игрока рассчитан на три года.

Воспитанник «Зенита» ранее выступал за «Аланию», «Спартак» (Владикавказ), «Петротрест», «Динамо» (СПб), «Рух» (Польша) и «Амкар». Всего в премьер-лиге он провел 38 матчей и забил три гола.

16:44

Полузащитник Кевин Кампль перешел из «Байера» в «РБ Лейпциг». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Лейпцига.

Контракт подписан на четыре года. 26-летний словенец в текущем сезоне успел провести два матча за «Байер». Детали сделки не разглашаются.

16:41

«Бавария» получила запрос о «Челси» о трансфере защитника Рафиньи, однако ответила отказом, сообщает Sky Sports.

31-летний бразилец выступает за «Баварию» с 2011 года. Ранее он играл за «Шальке» и «Дженоа».

16:30

Состав московского «Спартака» пополнил защитник «Аталанты»

Новичок «Спартака» Рафаэль Толой Фото: Gettyimages.ru

. Об этом сообщает Squawka News.

16:27

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез, который сегодня покинул расположение сборной Алжира, близок к переезду в чемпионат Испании.

Как сообщает авторитетное издание AS, хавбек прибыл прибыл в столицу Каталонии сегодня утром. В ближайшее время игрок пройдет медосмотр в «Барселоне» и подпишет контракт. Сумма сделки – 50 млн евро.

16:25

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш перешел в «Суонси» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба АПЛ.

Сообщается, что аренда рассчитана на один сезон. В прошедшем сезоне 20-летний Ренату Саншеш провел 25 матчей за «Баварию».

16:20

Защитник «Зенита» Луиш Нету продолжит карьеру в «Фенербахче» Фото: ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Луиш Нету перешел в Фенербахче», сообщается на официальном сайте петербуржцев.

Португалец проведет в турецком клубе остаток сезона. Стамбульцы могут выкупить трансфер игрока.

Напомним, Нету перешел в «Зенит» из «Сиены» в феврале 2013 года. В составе петербуржцев защитник провел 154 матча, выиграл чемпионат России, Кубок и два Суперкубка России.

16:17

Как сообщает пресс-служба «Тоттенхэма», защитник «ПСЖ» Серж Орье продолжит карьеру в АПЛ.

16:15

Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен перешел в «Ливерпуль».

Как сообщает официальный сайт мерсисайдцев, 24-летний футболист подписал долгосрочный контракт.

16:10

«Ростов» на своем официальном сайте объявил о том, что полузащитник Саид Эзатолахи перешел в «Амкар».

Речь идет об аренде сроком до конца сезона. Из расположения сборной Ирана Саид отправится сразу в Пермь.

В нынешнем сезоне Эзатолахи не провел ни одного матча за «Ростов».

16:05

Как сообщает пресс-служба «Амкара», молодежный состав команды пополнил российский вратарь Егор Седов.

Отмечается, что голкипер перешел в пермский клуб из «Анжи»-М.

«Вратарю 18 лет, его рост 194 см, вес – 90 кг. В нашей команде Седов будет выступать под номером 99», – говорится в сообщении клуба.

16:00

Нападающий «Гремио» Педро Роша перешел в московский «Спартак».

«Переговоры о передачи 100% экономических прав на футболиста московскому «Спартаку» завершены.

Клуб благодарит игрока за преданность и приверженность спортивному дел, а также желает успехов в профессиональной карьере», – говорится на официальном сайте «Гремио». Сумма сделки не разглашается. Авторитетный немецкий портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро. Напомним, в нынешнем сезоне в составе «Гремио» 22-летний нападающий принял участие в 23 матчах, в которых забил семь мячей и отдал пять голевых передач.