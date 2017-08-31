Саншеш покинул «Баварию». Дзюба останется в «Зените»?
Сегодня закрывается трансферное окно. «Советский спорт» следит за всеми переходами.
17:33
«Спартак» собирался укрепить состав команды защитником «Рубина». Столичный клуб пытался выкупить Эльмира Набиуллина, однако казанцы ответили отказом. Отмечается, что красно-белые предлагали за футболиста 5 млн евро. Ранее сам защитник отметил, что хочет выступать в составе «Рубина».
17:31
Иранский полузащитник Реза Шекари станет игроком «Рубина». Об этом сообщает «Реальное время». Сообщается, что 19-летний Реза Шекари перейдет как свободный агент. В прошлом сезоне он выступал за иранский клуб Зоб Ахан и в восьми матчах забил один мяч. Также он провел 11 матчей за сборную Ирана U-19 и забил шесть мячей.
17:30
Как сообщает MARCA, мадридский «Реал» получил 20 предложений по испанскому хавбеку Маркосу Льоренте. Согласно источнику, среди претендентов числятся «Севилья», «Валенсия», «Атлетико» и «ПСЖ». Отмечается, что «сливочные» планировали расстаться с футболистом, но позже приняли решение сохранить его в составе.
17:28
Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги перешел в «Вольфсбург» на правах аренды, сообщает Sky Sports. В качестве компенсации мерсисайдцы получили шесть миллионов евро.
17:25
«Ростов» объявил о переходе защитника Михи Мевли в «Зенит». Соглашение рассчитано на четыре года.
17:00
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба останется в клубе, сообщает официальный сайт «Матч ТВ». На данный момент он не переходит ни в «Локомотив», ни в «Краснодар». Вероятнее всего, что до закрытия трансферного окна ситуация не изменится, и форвард продолжит карьеру в петербургском клубе.
В нынешнем сезоне Дзюба выходил на поле в девяти матчах и провел на поле 327 минут.
16:58
Испанский защитник Сесар Навас стал игроком «Рубина». Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба. Напомним, что испанец выступал за «Рубин» с 2009 до 2015 года. В составе команды он стал чемпионом России, выиграл Кубок России и дважды – Суперкубок страны. Последним его клубом был «Ростов».
16:52
Бразильский хавбек Маурисио, ранее выступавший в составе «Зенита», заключил соглашение с греческим футбольным клубом ПАОК, сообщает официальный сайт команды. Отмечается, что соглашение игрока рассчитано на 3 года. Также сообщается, что футболист пополнил ряды новой команды на правах свободного агента. Добавим, что ранее из «Зенита» в ПАОК перешел словацкий полузащитник Роберт Мак.
16:48
Защитник «Торино» Давиде Дзаппакоста продолжит карьеру в «Челси», сообщает Sky Sports. За 25-летнего итальянца чемпионы Англии готовы заплатить 21 миллион фунтов.
По данным источника Дзаппакоста уже вылетел в Лондон для прохождения медосмотра.
Контракт защитника с «Челси» будет рассчитан на четыре года с зарплатой в 45 тысяч фунтов в неделю.
16:47
Полузащитник «Амкара» Роланд Гиголаев продолжит карьеру в «Ахмате», сообщает официальный твиттер клуба из Грозного. Контракт 27-летнего игрока рассчитан на три года.
Воспитанник «Зенита» ранее выступал за «Аланию», «Спартак» (Владикавказ), «Петротрест», «Динамо» (СПб), «Рух» (Польша) и «Амкар». Всего в премьер-лиге он провел 38 матчей и забил три гола.
16:44
Полузащитник Кевин Кампль перешел из «Байера» в «РБ Лейпциг». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Лейпцига.
Контракт подписан на четыре года. 26-летний словенец в текущем сезоне успел провести два матча за «Байер». Детали сделки не разглашаются.
16:41
«Бавария» получила запрос о «Челси» о трансфере защитника Рафиньи, однако ответила отказом, сообщает Sky Sports.
31-летний бразилец выступает за «Баварию» с 2011 года. Ранее он играл за «Шальке» и «Дженоа».
16:30
Состав московского «Спартака» пополнил защитник «Аталанты»
. Об этом сообщает Squawka News.
16:27
Полузащитник «Лестера» Рияд Марез, который сегодня покинул расположение сборной Алжира, близок к переезду в чемпионат Испании.
Как сообщает авторитетное издание AS, хавбек прибыл прибыл в столицу Каталонии сегодня утром. В ближайшее время игрок пройдет медосмотр в «Барселоне» и подпишет контракт. Сумма сделки – 50 млн евро.
16:25
Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш перешел в «Суонси» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба АПЛ.
Сообщается, что аренда рассчитана на один сезон. В прошедшем сезоне 20-летний Ренату Саншеш провел 25 матчей за «Баварию».
16:20
Защитник «Зенита» Луиш Нету перешел в Фенербахче», сообщается на официальном сайте петербуржцев.
Португалец проведет в турецком клубе остаток сезона. Стамбульцы могут выкупить трансфер игрока.
Напомним, Нету перешел в «Зенит» из «Сиены» в феврале 2013 года. В составе петербуржцев защитник провел 154 матча, выиграл чемпионат России, Кубок и два Суперкубка России.
16:17
Как сообщает пресс-служба «Тоттенхэма», защитник «ПСЖ» Серж Орье продолжит карьеру в АПЛ.
16:15
Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен перешел в «Ливерпуль».
Как сообщает официальный сайт мерсисайдцев, 24-летний футболист подписал долгосрочный контракт.
16:10
«Ростов» на своем официальном сайте объявил о том, что полузащитник Саид Эзатолахи перешел в «Амкар».
Речь идет об аренде сроком до конца сезона. Из расположения сборной Ирана Саид отправится сразу в Пермь.
В нынешнем сезоне Эзатолахи не провел ни одного матча за «Ростов».
16:05
Как сообщает пресс-служба «Амкара», молодежный состав команды пополнил российский вратарь Егор Седов.
Отмечается, что голкипер перешел в пермский клуб из «Анжи»-М.
«Вратарю 18 лет, его рост 194 см, вес – 90 кг. В нашей команде Седов будет выступать под номером 99», – говорится в сообщении клуба.
16:00
Нападающий «Гремио» Педро Роша перешел в московский «Спартак».
«Переговоры о передачи 100% экономических прав на футболиста московскому «Спартаку» завершены.
Клуб благодарит игрока за преданность и приверженность спортивному дел, а также желает успехов в профессиональной карьере», – говорится на официальном сайте «Гремио». Сумма сделки не разглашается. Авторитетный немецкий портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро. Напомним, в нынешнем сезоне в составе «Гремио» 22-летний нападающий принял участие в 23 матчах, в которых забил семь мячей и отдал пять голевых передач.