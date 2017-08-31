Ловчев: «Спартаку» нужен новый Видич, но в защиту никого не купили – это беда

Сможет ли новичок "Спартак" Рафаэль Толой (справа, против Пауло Дибалы) помочь команде в защите Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о трансферах «Спартака».

«ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ ВСЕХ ВЫГЛЯДИТ ДЖИКИЯ»

В прошлом сезоне «Спартак» больше времени проводил в атаке, поэтому нагрузка на защиту была меньше. Сейчас ситуация изменилась. Тогда появился в защите Кутепов – молодой, перспективный, но сейчас он не играет. Появился Джикия. Остальных сохранили. Все опытные, поигравшие. Но мне всегда бросалось в глаза, что они все медленные. Но самое главное – я не видел линию защиты, как таковую. Предпочтительнее всех выглядит Джикия, но сам по себе, как отдельная единица в защитной линии.

Поэтому очень нужен защитник хорошего класса. Пусть даже он и стоит не дешево. Нужен лидер обороны, такой, как Видич. Когда я пришел в сборную, там лидером был Альберт Алексеевич Шестернев. Он никогда не кричал, но было достаточно его взгляда, чтобы все все поняли. Процесс обучения шел непрерывно.

Мы не знаем внутреннюю кухню, не знаем, что происходит в клубе, почему так проходит трансферная кампания. То была информация, что на покупку новичков выделены деньги, потом стали говорить, что трансферами занимается Каррера и Трабукки.

Возможно, до полуночи еще кого-то успеют купить. Но, видимо, тренерский штаб и руководство клуба поверило, что тот фарт, который был в прошлом сезоне, будет сопровождать команду и в нынешнем.

«КУПИЛИ ПЕТКОВИЧА – СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ»

Тройка нападающих сейчас приличного уровня, здесь вопросов нет. Но то, что никого из защитников не купили, это беда. Ведь укреплять нужно не только центральную зону обороны, а все позиции.

Сегодня появилась информация о покупке молодого бразильца, полузащитника, но пока трудно сказать, что он из себя представляет и как впишется в команду.

Помню, когда купили Квинси, не Промеса, а того – из «Арсенала». Мне звонили журналисты узнать мое мнение о новичке. Я ответил, что пока ничего не могу сказать, потому что не знаю, кто это. Если б тогда купили Анри, тут все было бы понятно.

Вот в оборону купили Петковича. Могу только сказать – скупой платит дважды.

В преддверии Лиги чемпионов, да и в чемпионате дела у команды идут не очень, такая ситуация с новичками тревожит.