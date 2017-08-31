Надежды сборной России. 5 игроков, чья карьера преобразилась

Александр Кокорин забивает в каждом матче Фото: «Советский спорт»

«Советский спорт» называет пять игроков чемпионата России, которые в нынешнем сезоне перезагрузили свою карьеру.

Александр КОКОРИН, нападающий

Команда: «Зенит»

В чем преображение: в восьми турах чемпионата России нового сезона принес атаке больше пользы, чем за весь прошлый розыгрыш.

По итогам восьми туров чемпионата России нынешнего сезона в активе Александра Кокорина шесть голов и три результативные передачи. Это лучше, чем по итогам всего прошлого чемпионата, в котором Кокорин забил пять мячей и сделал три паса! На протяжении семи стартовых туров текущего сезона Кокорин ни разу не ушел с поля без результативного действия. Такой серии в «Зените» у него еще не было. Максимум, что ему удавалось, - результативная серия длиною в три тура.

Этой серии Кокорина не было бы, если Роберто Манчини не поставил его на место центрального нападающего. Плюс немаловажно, что итальянец решил использовать скоростные качества форварда. Самый популярный розыгрыш мяча у «Зенита» в фазе атаки - передача на третьего, в роли которого выступает Кокорин. «Зенит» забил уже три подобных гола - «Тосно» (1:0), «Амкару» (1:0) и «Ахмату» (4:0)!





Гол Кокорина в ворота «Амкара». Скриншот: «Матч Наш Футбол».

Что интересно, партнеры Кокорина в результативных комбинациях «на третьего» все время менялись. В матче с «Тосно» у питерцев прошла комбинация Паредес - Шатов - Кокорин, в игре с «Амкаром» - Ерохин - Полоз - Кокорин, в поединке с «Ахматом» - Кришито - Дриусси - Кокорин. Значит, такие моменты «Зенит» наигрывает. Отличительная черта этих розыгрышей - передача на нападающего делается максимум в два касания. Столько использовал Полоз, Шатову и Дриусси хватило одного. Поэтому защитники ловить ловкого Кокорина не успевали.

Алексей МИРАНЧУК, полузащитник

Команда: «Локомотив»

В чем преображение: повторил свой рекорд по голам в одном чемпионате - три.

В прошлом сезоне Миранчук забил три гола в национальном чемпионате. Никогда он не забивал больше. Нынче эту отметку хавбек должен преодолеть, так как три мяча уже забил.

В основе успеха Миранчука - появившаяся определенность. В прошлом сезоне все только и обсуждали, уйдет Миранчук в «Рубин» или останется в «Локо». Юрий Семин через интервью даже призывал Миранчука не гнаться за деньгами! В футбольном таланте игрока тренер не сомневался.

Другой важный момент - стабильность в «Локомотиве»: железнодорожники привыкли к требованиям Юрия Семина и знают, что и когда делать. Если «Локо» использует схему 3-5-2, Миранчук играет на позиции второго форварда, во всех остальных модулях (3-4-3, 4-3-3, 4-1-4-1) исполняет роль конструктора атак наряду с португальцем Феранндешем. В обоих случаях Миранчук сам часто оказывается на ударных позициях. В среднем за матч он бьет по воротам 2,3 раза.

Георгий ЩЕННИКОВ, латераль

Команда: ЦСКА

В чем преображение: забил в три раза больше, чем за всю предыдущую карьеру.

Перед этим сезоном в активе Щенникова был всего один забитый гол! В 2014-м году он поразил ворота «Терека» (1:0) в четвертьфинале Кубка России. В нынешнем сезоне Щенников отличился уже трижды - забил «Рубину» (1:2) и «Спартаку» (2:1) в чемпионате, а также «Янг Бойз» (2:0) в Лиге чемпионов.

Показательна статистика Щенникова в чемпионате России. В среднем за матч в нынешнем розыгрыше он наносит 1,2 удара! Так много он не бил никогда. Лучший результат по этому компоненту у него был в сезоне-2013/14 - 0,3 удара! Получается, нынче Щенников выходит на ударную позицию в четыре раза чаще.

Когда ЦСКА атакует правым флангом, нападающие и полузащитники насыщают зону перед воротами, а Щенников летит замыкать дальнюю штангу. Так выше вероятность, что про Георгия забудут. Показателен гол в ворота «Янг Бойз» - в центре вратарской швейцарцев при подаче Фернандеса оказались и два центральных защитника, и правый крайний, прибежавший тушить пожар в наиболее опасном для ворот месте, где были Чалов и Дзагоев. Щенников на дальней штанге оказался в гордом одиночестве.





Гол Щенникова в ворота «Янг Бойз». Скриншот: SKY SPORT 4.

Далер КУЗЯЕВ, полузащитник

Команда: «Зенит»

В чем преображение: показал, что может действовать не только на позиции опорника, но и ближе к атаке.

В восьми стартовых турах чемпионата России Далер Кузяев забил уже три гола. Невероятная статистика для полузащитника, не забившего до этого ни одного гола в своей карьере - болельщики «Карелии», «Нефтехимика» и «Терека» голов этого полузащитника за их команды не видели.

Где бы ни играл Кузяев в «Зените» - везде приносит пользу! Когда в игре первого тура против «СКА-Хабаровска» (2:0) он вышел на замену в центр поля, то забил победный гол. В следующих играх чемпионата России - против «Рубина» (2:1) и «Тосно» (2:0) - он появлялся с первых минут в центре поля. В одном случае в паре с Паредесом, в другом - в компании с Паредесом и Ерохиным. И сыграл не только надежно, но и полезно - в матче с казанцами предголевой передачей отметился. Когда «Зенит» в четвертом туре играл со «Спартаком» (5:1), Манчини решил поставить Кузяева на правый фланг - спартаковский левый, где играет Промес. Кузяев и в обороне сыграл надежно, и в атаке себя проявил - забил гол. В матче с красно-белыми он и застолбил за собой место справа в полузащите.

Когда Кузяев переходил в «Зенит», то все знали, что он силен в первую очередь игрой в обороне. Оказалось, что он хорош и в атаке. А теперь вопрос на засыпку: узнали ли бы мы об этом его умении, будь у питерцев дефицит игроков в опорной зоне? Скорее всего, нет. Вот отличный пример того, что конкуренция - благо. В ней раскрываются новые сильные качества игроков.

Артур ЮСУПОВ, полузащитник

Команда: «Ростов»

В чем преображение: перейдя летом из «Зенита» на правах аренды, в «Ростове» Юсупов сходу стал системообразующим игроком.

Лишь два игрока «Ростова» в нынешнем сезоне сыграли во всех матчах чемпионата России. Это Миха Мевля и Артур Юсупов. Правда, если Мевля все время играл в стартовом составе, то Юсупов одну игру начал на скамейке запасных, поэтому по количеству проведенных минут он защитнику уступает - 638 против 720. Но 638 минут для Юсупова все равно много. В прошлом сезоне в чемпионате России он провел на поле всего лишь 749 минут! Еще одна игра - и этот результат он перекроет.

Юсупов очень полезен при обороне. В пяти матчах из восьми он попадал в тройку лучших в своей команде по количеству подборов и перехватов. Выдающийся результат полузащитник показал в матче с «Краснодаром» - 20. В атаке Юсупов почти не грешит браком. Точность его передач составляет 89%! Наличие Юсупова в центре поля помогло «Ростову» перестроиться со схемы 3-5-2 на 3-4-3.

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