Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия3 : 0Словения
Хоккей  Динамо Рига0 : 0Спартак
Футбол  Болгария- : -Швеция
Баскетбол  Литва74 : 78Грузия
Хоккей  Ак Барс1 : 1Лада
Футбол  Франция- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Думал о переходе в «Барселону». Азар признался, что хотел заменить Неймара

Источник:  Goal.comКомментарии
Эден Азар
Эден АзарФото: Gettyimages.ru

Полузащитник «Челси» Эден Азар в последний день трансферного окна рассказал о своем тайном желании, а также прокомментировал заявление Криштиану Роналду.

Игрок сборной Бельгии постарался прикинуть, сколько бы стоил его трансфер, учитывая нашумевший переход Неймара в «ПСЖ».

«Сколько стоит мой трансфер? Честно говоря, я не знаю. Возможно, 300 млн евро, но все зависит от ситуации на рынке.

Возьмем за пример переход Неймара. Он стал игроком «ПСЖ» за 222 млн евро. Но Неймар – бразилец. У него огромный потенциал. К тому же, этот парень моложе меня на год. А ко всему прочему можно добавить успешное выступление за «Барселону». 

Не стоит забывать, что твой ценник зависит от деталей контракта. Если я когда-нибудь решу покинуть «Челси», вы узнаете, сколько стоит мой переход», – заявил бельгиец.

«Нет, я не собирался менять клубную прописку. – продолжает Азар. – Возможно, у меня была мысль о переезде в «Барселону». А почему нет? Многое случилось этим летом.

Вы знаете, каждый раз, когда команду покидает лидер, руководство начинает искать ему замену. Если не мне суждено заменить Неймара, то это будет кто-то другой. В любом случае, мне хорошо в «Челси». Я проведу здесь шестой сезон. Это просто наслаждение», – сказал лидер лондонского клуба.

«Меня расстроила эта история». Фергюсон – о ситуации Коутинью и выступлении «МЮ»

Совсем недавно форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду заверил общественность, что после его ухода на пенсию фанатам будет на кого смотреть. Португалец отметил Маркуса Рэшфорда, Эдена Азара, Килиана Мбаппе, а также других игроков.

«Мне было приятно услышать это. Он является одним из лучших футболистов планеты, если не лучший на данный момент. Роналду уверен в себе, и поэтому умеет справляться с давлением. Его пример заставляет меня развиваться и работать еще больше», – сказал полузащитник, чьи слова приводит Goal.

«Больше всего меня злит его отношение». Экс-игрок «Арсенала» взбешен игрой Озила

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Подпишет ли «Спартак» защитника «Аталанты»? Таблица трансферов РФПЛПодпишет ли «Спартак» защитника «Аталанты»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Лестер» согласился продать Мареза в «Челси»Как сообщает beIN Sports, следующим клубом Рияда Мареза станет «Челси».Митроглу прибыл на подписание контракта с «Марселем»Нападающий «Бенфики» Костас Митроглу прибыл в Марсель, где подпишет контракт с одноименным клубом, сообщает GFFN.В Германии закрылось трансферное окноВ чемпионате Германии истекло время для подписания новых футболистов. Таким образом, до зимы немецкие клубы не смогут подписать новичков.Санчес близок к переходу в «Манчестер Сити» за 65 млн евроКак сообщает Goal, «Манчестер Сити» достиг договоренности с «Арсеналом» по трансферу Алексиса Санчеса.
Бокс
Конор Макгрегор: Мне было тяжело продержаться 12 раундов даже на тренировках
Футбол
Бек сменил «Бешикташ» на «Штутгарт»
Хоккей
«Салават Юлаев» разгромил ХК «Сочи», забросив 11 шайб
Футбол
Московский «Арарат» заявил в полицию на своего бывшего президента Оганесяна
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Неймар
Неймарвсе новости
Эден Азар
Эден Азарвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы