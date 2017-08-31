«Думал о переходе в «Барселону». Азар признался, что хотел заменить Неймара

Полузащитник «Челси» Эден Азар в последний день трансферного окна рассказал о своем тайном желании, а также прокомментировал заявление Криштиану Роналду.

Игрок сборной Бельгии постарался прикинуть, сколько бы стоил его трансфер, учитывая нашумевший переход Неймара в «ПСЖ».

«Сколько стоит мой трансфер? Честно говоря, я не знаю. Возможно, 300 млн евро, но все зависит от ситуации на рынке.

Возьмем за пример переход Неймара. Он стал игроком «ПСЖ» за 222 млн евро. Но Неймар – бразилец. У него огромный потенциал. К тому же, этот парень моложе меня на год. А ко всему прочему можно добавить успешное выступление за «Барселону».

Не стоит забывать, что твой ценник зависит от деталей контракта. Если я когда-нибудь решу покинуть «Челси», вы узнаете, сколько стоит мой переход», – заявил бельгиец.

«Нет, я не собирался менять клубную прописку. – продолжает Азар. – Возможно, у меня была мысль о переезде в «Барселону». А почему нет? Многое случилось этим летом.

Вы знаете, каждый раз, когда команду покидает лидер, руководство начинает искать ему замену. Если не мне суждено заменить Неймара, то это будет кто-то другой. В любом случае, мне хорошо в «Челси». Я проведу здесь шестой сезон. Это просто наслаждение», – сказал лидер лондонского клуба.

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Совсем недавно форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду заверил общественность, что после его ухода на пенсию фанатам будет на кого смотреть. Португалец отметил Маркуса Рэшфорда, Эдена Азара, Килиана Мбаппе, а также других игроков.

«Мне было приятно услышать это. Он является одним из лучших футболистов планеты, если не лучший на данный момент. Роналду уверен в себе, и поэтому умеет справляться с давлением. Его пример заставляет меня развиваться и работать еще больше», – сказал полузащитник, чьи слова приводит Goal.

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