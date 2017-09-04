Ловчев: «Зенит» – чемпион, «Спартак» – в четверке. Анонс свежего «ССФ»

Во вторник 5 сентября выходит новый номер еженедельника «Советский спорт – Футбол» (скачать PDF-версию номера можно здесь). Вот его основные материалы.

Это все мое, родное!

«Вот вы говорите – Неймар, «ПСЖ»… А по мне так нет ничего интереснее родного чемпионата страны». Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов – о любви к РФПЛ.

«Зенит» чемпион, «Спартак» в четверке

Обозреватель «ССФ» Евгений Ловчев отвечает на пять злободневных вопросов, которые ставит российский футбол.

В Европу на заработки

12 сентября российские клубы начинают свой путь в групповых стадиях еврокубков, где могут неплохо заработать. Проанализировав календарь «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива», мы прикинули шансы наших команд на выход в плей-офф.

Роман Зобнин: Сейчас мне не хватает только футбола

Полузащитник «Спартака» восстанавливается после травмы – дни напролет проводит на базе. «ССФ» обсудил с футболистом самые громкие европейские трансферы, его благотворительный фонд, а также итоги жеребьевки Лиги чемпионов.

Рашид Рахимов: Удача отвернулась от «Спартака

Экс-наставник «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением о начале сезона, трансферной кампании «Зенита» и проблемах «Спартака».

Английский акцент и белое движение

Фавориты, трансферы, темные лошадки, новички – «ССФ» подробно представляет пять ведущих национальных чемпионатов Старого Света.

Открытие арен

За десять месяцев до старта чемпионата мира по футболу-2018 проводим ревизию стадионов.

Смотрите на первом!

В первом дивизионе происходит много интересного. Если у вас не хватает времени следить за каждым туром, читайте наше краткое резюме.

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: календарь РФПЛ, Кубка России и европейских турниров.