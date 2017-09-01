Гилерме: У Бога для всего свое время

В игре Гилерме много страсти! Фото Ильи Смирнова Фото: «Советский спорт»

Ровно 10 лет назад вратарь «Локомотива» Гилерме подписал свой первый контракт с клубом. Лучшие матчи и тренеры, самые неудобные соперники и необычные выезды, травмы, конкуренция и первый день в России – бразилец рассказывает обо всем, что произошло с 2007 года.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Маринато ГИЛЕРМЕ Вратарь. Родился 12 декабря 1985 года в Катагуазисе (Бразилия). Карьера: выступал за «Атлетико Паранаэнсе» (2004–2007), в «Локомотиве» с 2007 года провел 222 матча, пропустил 219 мячей. Достижения: двукратный обладатель Кубка России (2014/15, 2016/17). За сборную России провел 2 матча, пропустил 2 мяча.

«СЕЙЧАС Я УЖЕ СТАРЫЙ»

– Как отметили 10‑летие в «Локомотиве»?

– Я не отмечал, был дома. Самый главный подарок на юбилей – победа над «Спартаком»!

– Кто первым вспомнил об этом юбилее?

– Заур Хапов, подошел поговорить на эту тему, пошутил, как сильно я изменился за десять лет, судя по фотографиям.

– Каким именно?

– Тем, что выложены сайте «Локомотива». Там четыре фото разных лет моей карьеры. Одно из них – после первого года в России. Вот и посмеялись, я тогда был очень молод, а сейчас старый уже.

– Какой была ваша первая реакция на эту дату, первые эмоции?

– Ох, иногда я даже удивляюсь, что прожил в России столько лет! Приехал сюда совсем юным, и никогда не думал, что у меня здесь будет такая история, что буду выступать столько лет за одну команду. Я счастлив, и благодарен клубу, который меня поддерживал на протяжении этих десяти лет.

– Сколько футболистов за это время советовались с вами перед приездом в Россию?

– Очень много! Даже агенты звонили. Причем не все они устраивали своих клиентов именно в «Локомотив». Меня спрашивали о том, хорошие ли условия для жизни, какая инфраструктура у того или иного клуба. Я всегда пытался говорить правду.

– Таких агентов и игроков было много? Больше ста?

– Никогда не считал, но точно меньше ста.

– Самый ценный совет, который вы давали этим игрокам и агентам?

– В первую очередь говорю, что в быту тут намного лучше, чем в Бразилии. Можно спокойно жить с семьей. К тому же тебя больше уважают болельщики. И это тоже важный момент. К сожалению, в Бразилии болельщики становятся очень агрессивными, когда у команды что-то не получается. Да и в целом в Бразилии сейчас много жестокости. Так что в России в этом плане куда спокойнее. И этот факт для меня очень важен.

2007 год – первые дни в «Локомотиве». Фото Юрия Орлова Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

«СТЫДНО ЗА ПОРАЖЕНИЕ ОТ ЦСКА В 2014 ГОДУ»

– Число 10 вообще любите? Оно вызывает какие-то ассоциации?

– Нет, мне всегда был по душе номер один!

– Ваш самый запоминающийся матч за десять лет?

– Думаю, это финал кубка России в 2015 году – все-таки завоевал свой первый трофей в России. Тогда было очень много сильных эмоций.

– Самый необычный выезд?

– Первая поездка в Грозный, это был 2009 год. В то время много говорилось о том, что Грозный – опасный город. Когда мы туда приехали, увидели много вооруженных людей на улице – это казалось довольно необычно и странно. Да и атмосфера на игре была тяжелой, гнетущей. Хотя сейчас все поменялось: хорошая атмосфера, много болельщиков, теперь в Грозном нравится играть.

– Самый провальный матч, за который вам стыдно?

– Из недавних – матч против ЦСКА, пропущенный мяч от Витиньо. Ну а самую ужасную игру провели опять же против ЦСКА в 2014 году. Мы могли стать чемпионами, если бы победили, но… проиграли.

– Кто за десять лет стал вашим самым близким другом в России?

– Мы семь лет дружили с Майконом, в России ближе никого не было. Сейчас близко общаемся с Тарасовым, с ним тоже знакомы очень давно. Друзья вне футбола? Тоже есть, в том числе и русские. Но близких друзей у меня не так много.

– Есть ли у вас враги?

– Нет! А если и есть, то я о них не знаю, – смеется Гилерме.

ЦИФРА 1 МАРИНАТО ГИЛЕРМЕ СТАЛ ПЕРВЫМ БРАЗИЛЬСКОМ ВРАТАРЕМ В РОССИЙСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ФУТБОЛЕ.

«ПЕРЕНЯЛ ТРАДИЦИЮ НЕ ЗАХОДИТЬ В ДОМ В ОБУВИ»

– Ваше самое яркое приключение в России?

– В первое время – это тренировки на снегу при минус 10 градусах. Я ведь до России никогда не видел снега. Вот это было по-настоящему необычно!

– Самый неудобный соперник, в матчах с которым часто не везло?

– Я никогда не любил играть против «Рубина». Причем не только в тот период, когда его возглавлял Курбан Бердыев. Против этой команды всегда тяжело, особенно на выезде. Не знаю, почему так сложилось.

– А самый неприятный нападающий?

– Трудно приходилось против Вагнера Лава и Халка. Первый просто прирожденный бомбардир, свой гол всегда забьет, а у второго очень сильный удар.

– Опишите несколькими словами Москву. Какой у нее характер: мужской или женский?

– Характер мужской – это точно. Почему? Просто так кажется. Вообще Москва – это два совершенно разных города летом и зимой. Летом она веселая и радушная. А зимой город очень грустный и неприветливый.

– Чему вы научились у русских футболистов?

– Чему я научился в российской вратарской культуре, так это ценить каждый матч на ноль. В Бразилии этой статистики вообще не придают значения. Раньше я всегда думал, что главное – победа, не важно – пропустишь ты гол или нет. Со временем стал считать, что победа плюс матч на ноль – это очень круто. К тому же чем меньше пропущенных мячей, тем больше уверенности в себе, да и защитникам спокойнее.

– Чему в плане быта и жизни научились у русских людей?

– Перенял одну хорошую традицию – не заходить в дом в обуви. В Бразилии-то такого нет. А вот теперь у меня в доме все разуваются.

– Что бы вы исправили в московской жизни, чтобы наступило полное счастье? Кроме пробок.

– Так это главная проблема города! И еще холод. Думаю, если бы в Москве было не так холодно, изменился бы и характер людей. Они были бы более веселыми, счастливыми и приветливыми.

– Если бы у вас была возможность подписать контракт с «Локомотивом» еще на десять лет, согласились бы?

– Наверное, нет, но не потому, что не хочу. А потому, что не уверен, смогу ли выступать на высоком уровне до 42 лет. Не хочу играть до 40 только затем, чтобы потом этим достижением хвастаться. Буду выступать за клуб так долго, как смогу. Но при условии отличной формы. Как только мои показатели станут хуже, наступит момент завершить карьеру.

Май 2017 года. Маринато, кубок, Палыч и счастье! Фото Дарьи Исаевой Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

«СЕМИН – ЛУЧШИЙ, А БОЛЬШЕ ВСЕХ УДИВИЛ КУЧУК»

– Помните ли свой первый день в России?

– Еще как! Я с большими проблемами добрался до России! Получил визу в Бразилии, билеты на самолет. Вот только виза открывалась на следующий день после прилета в Москву. Когда прибыл на пересадку во Франкфурт, меня не хотели пускать в самолет, так как, по сути, у меня не было визы. Огромная проблема! Связались с людьми из миграционной службы России, вроде бы все выяснили. Но потом опять пытались отправить меня обратно в Бразилию. Так что потерял несколько часов, но в итоге проблему сумели решить. В России уже ждали мой агент и Виктор Тищенко. Из аэропорта мы поехали в центр Москвы, в отель, а затем пошли ужинать все вместе. Вот такой первый день. Кстати, я тогда был просто счастлив – лето, жара, солнце. А потом прошло два месяца, и хотелось умереть из-за холода, – смеется бразилец.

– Лучший тренер за эти десять лет в «Локомотиве»?

– Ну это самый сложный вопрос, – улыбается Гилерме. – Юрий Семин, конечно. Именно с ним я работал больше всего.

– Семин изменился с 2010 года?

– Как человек остался прежним. А как тренер прогрессировал вместе с командой. Ведь за это время в футболе многое поменялось.

– Кто из тренеров «Локомотива» больше всех вас удивил?

– Леонид Кучук, вот кто очень удивил. На тот момент он ведь бы неизвестным тренером. Когда Кучук пришел в «Локо», я по первым дням работы с ним понял, что мы сможем провести успешный сезон. Его работа всегда была хорошо продумана, много тактики, организации в игре.

Гилерме хорошо играет на выходах. Фото Ильи Смирнова Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

«БЫЛО СТЫДНО, ЧТО ДВА ГОДА ТОЛЬКО ЛЕЧУСЬ»

– У вас было тяжелейшее начало карьеры в «Локомотиве», две травмы. Как не впали в депрессию и не сбежали обратно в Бразилию?

– Да, из-за травм потерял почти два года. Приехал в августе 2007‑го, не играл, только тренировался. В январе 2008‑го получил первую травму. В сентябре должен был начать играть, но вновь травмировался. И вернулся только в июле 2009 года. Тогда-то я был очень близок к тому, чтобы уехать из клуба. Мне было стыдно – нахожусь в «Локо» уже два года и не играю, только лечусь. Было очень грустно, ведь я знал свой потенциал, знал, что могу помочь команде. «Локомотив» вложил в меня деньги, а я не соответствую инвестициям. Попросил агента найти вариант с арендой в Бразилии. Но во время предсезонных сборов в Австрии в команду вернулся Семин. Я хорошо проявил себя на тренировках. Это был мой единственный шанс: если не показал бы себя тогда, больше шансов мне не дали бы. Благодарен Семину за то, что верил в меня до последнего.

– В то время в «Локомотиве» была большая конкуренция среди вратарей.

– Да, когда я только приехал, играли Поляков и Пелиццоли. В 2009 году основным вратарем считался Марек Чех, Пелиццоли уже собирался уходить из клуба. Тогда же в команде появился Иван Левенец. Но первым номером оставался Чех, очень хорошо играл. После первого круга чемпионата мы поехали на предсезонные сборы, где мне дали играть в товарищеских матчах. Оставил хорошее впечатление и вот так получил свой шанс.

– Сложно было эту конкуренцию выиграть?

– Да, все вратари уже опытные, а я был единственным молодым. Но думаю, тогда просто не пришло мое время. Я верю в Бога и в то, что он определяет наш жизненный путь. Он выбирает правильное время для всего.

– Самый необычный иностранец в «Локо»?

– Ни одного сумасшедшего игрока я не припомню, – смеется Гилерме.

– А лучший легионер?

– Мой друг, Майкон, он лучший! И как человек, и как футболист. Недавно свой первый гол в Турции забил. Очень за него рад.

– Ваш самый серьезный конкурент в «Локомотиве» за эти десять лет?

– Наверное, Илья Абаев. Его подписали, когда я получил серьезную травму. Илья всегда играл на хорошем уровне, а потому было непросто выиграть у него конкуренцию и снова стать первым номером. И теперь у меня серьезный конкурент – Никита Медведев. Но в «Локо» во все времена были хорошие вратари.