Кержаков опять промахнулся. Рюмкой мимо рта. В клипе Шнура (видео)

Александр Кержаков (справа). Кадр из клипа

Видео песни Шнура и группировки «Ленинград» увидело свет лишь сегодня, но уже собрало около полумиллиона просмотров. «Советский спорт» обратил внимание на одного из героев клипа – питерского футболиста Александра Кержакова, который несколько раз промахнулся рюмкой мимо рта.

Футболист, ставший одним из символом города на Неве, символизирует питерскую культуру наравне с журналистом Александром Невзоровым, самим Шнуром, а также рэперами ST и Pharaoh. Вся суть песни заключена в одной строчке: «Если выпить вы хотите, то берите водки литер».

Кержаков на видео не смог несколько раз попасть в рот из рюмки, а ST спел куплет. Шнур мощно отслеживает все конкъюнктурные тренды современности: рэперу музыкант в клипе говорит, что стоило ввернуть цитату из Николая Гумилева — это явная отсылка к рэп-баттлу на котором Оксимирон зачитал стихотворение Гумилева «Слово». Ну, а что означает Кержаков, бьющий мимо цели – объяснять не надо, наверное, никому.

КЛИП МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ

Александр Кержаков рассказывает о своих отношениях со Шнуром:

- С Сергеем Шнуровым, в народе просто Шнур, мы познакомились году в 2005-ом по поручению одного петербургского издания, когда звезды футбола, игроки «Зенита», общались со знаменитостями Петербурга.

Это были актеры и музыканты, люди не имеющие отношения к спорту как таковому. Все болельщики «Зенита», конечно, но извне, с футболистами до этого не общались.

И вот, зная мою любовь к творчеству «Ленинграда», мне повезло, что у нас состоялось это интервью, нас, можно сказать, познакомили. По задумке организаторов, Сергей должен был брать у меня интервью, но ничего не получилось.

Мы проговорили много-много времени, но он не включил диктофон и сказал: «На фиг мне это надо, мы с тобой будем просто болтать». В тот период времени мне было двадцать два, а ему тридцать три, разница в возрасте сказывалась, не находилось общих тем.

Мне и по сей день нравится творчество «Ленинграда», а Сереге, думаю, нравится творчество на поле такого футболиста, как Александр Кержаков, нравятся победы и забитые мячи.

Нам было о чем поговорить и эти взаимоотношения продолжаются и поныне. С каждым годом все интереснее и интереснее общаться друг с другом. Девяносто процентов людей знает Шнурова лишь по песням и экстравагантным интервью. Они думают, что он и в жизни такой же.

Для меня Сергей - это очень умный и разносторонний человек, с ним приятно общаться на любые темы, которые хочешь с ним обсудить. Всегда можно почерпнуть что-то новое о спорте, о жизни, о политике, о музыке, о кино, об искусстве, о еде – совсем неважно о чем.

Это человек со своей точкой зрения, которую всегда интересно послушать. Я очень счастлив, что мне повезло быть знакомым с ним, мне повезло тесно общаться с ним, мне везет в том, что я, когда присутствую на концертах, могу выходить на сцену вместе с «Ленинградом».

Потому что его творчество я люблю. Знаю этого человека, знаю, о чем он говорит в жизни, и что он хочет сказать в своих песнях. Ту атмосферу, которую он создает для народа на своих концертах, я не ощущал нигде.

Человек, который может объединить своим концертом людей разных профессий, разного статуса, разного возраста, когда они в едином порыве поют его песни пусть даже и с нецензурной лексикой.

Два часа все не просто сидят на месте сидят на месте, а танцуют. Это под силу только избранным артистам. Сергей относится к таким, как бы кто не относился к его творчеству. Та атмосфера, которую он создает на сцене, это одно, то, какой он в жизни, это другое.

Он интересный собеседник и хороший товарищ. Я очень рад, что судьба меня связала с ним, рад, что мы с ним общаемся и я могу делиться тем, что у меня есть, и выслушать от человека его точку зрения на разные темы.

В ближайшее время «Советский спорт» планирует опубликовать интервью с Александром Кержаковым о том, как он снимался в этом клипе.