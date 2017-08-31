Юлаевцы разменяли десяток. Уфимцы отвели душу на «леопардах», набросав 11 шайб

Вратарь "Сочи" Константин Барулин пропустил от уфимцев больше половины шайб Фото: ХК «Салават Юлаев»

Пловец Аркадий Вятчанин получил гражданство США, а заодно и право представлять Штаты на различных международных турнирах, о чем сегодня уже написал «Советский спорт». В своем начинании Аркадий оказался далеко не оригинален. Вадим Анисимов собрал топ-7 российских спортсменов, которые сменили спортивное гражданство.

Аркадий Вятчанин все же добился своего и теперь ему официально разрешено выступать под американским флагом. Ранее бывший россиянин уже пытался сменить нашу сборную на команду Сербии и даже получил местное подданство. Но с Международной федерацией плавания разговор был короткий: отказ. Теперь же Вятчанин может составить серьезную конкуренцию нашим спортсменам.

Это не первый случай смены гражданства в мире спорта в целом и, в частности, в России. Представляю вашему вниманию топ-7 российских спортсменов, которые «сделали ручкой» отечественному спорту под громкие звуки песни «До свидания, города и хаты».

7 место – Елена Чебукина

Славная советская волейболистка брала «золото» Сеула 1988 года и «серебро» Барселоны 1992-го. В перерыве между Олимпиадами Елене и сборной СССР покорился Чемпионат Мира в Китае. Последним достижением спортсменки в составе уже российской команды стало первое место на Чемпионате Европы в Чехии. В 1995-м году Елена Чебукина решает сменить спортивное гражданство на хорватское. Местная федерация обеими руками уцепилась за талант бывшей россиянки и немедленно включила центральную блокирующую в национальную команду. Как итог – серебряные медали сборной Хорватии в Нидерландах в 1995-м и в Чехии двумя годами позже.

6 место – Анна Волкова

Российская биатлонистка становилась чемпионкой мира в составе национальной сборной, четырежды побеждала на этапах Кубка мира. Карьера Анны Волковой была не далека от своего пика, но «любовь зла». В данном случае для отечественного спорта. Сердце Анны было покорено австрийским бизнесменом и отъезд за рубеж оказался неминуемым. Новоиспеченная австрийка Анна Шпрунг (спортсменка взяла фамилию мужа) все меньше уделяла внимание любимому спорту и в 2004-м году тихо завершила карьеру.

5 место – Анна Павлова, Юлия Иньшина, Константин Плужников

Пятое место занимают сразу три бывших российских гимнаста. Причиной тому стало единовременное решение всех троих о смене спортивного гражданства на азербайджанское. Причина изменения подданства была проста – слишком большая конкуренция в национальной команде России. Анна Павлова, после целого набора серебряных и бронзовых медалей в составе нашей сборной, была лишь однажды второй с Азербайджаном в Софии в 2014-м. А через год и вовсе завершила карьеру. Юлия Иньшина также не поднялась выше со сменой гражданства. Бронзовая медаль Чемпионата Мира в Токио так и осталась наивысшим достижением гимнастки. У Константина Плужникова та же история. Лишь золото берлинского Чемпионата Европы со сборной России.

4 место – Дайнюс Зубрус

Обладатель сразу трех гражданств, рожденный в Литовской ССР провел почти всю свою хоккейную карьеру за океаном. Что касается сборных команд, то «Зуби» сыграл за Россию на Кубке Мира 2004 года. Дайнюс отличился заброшенной шайбой в том трагичном для нашей национальной команды четвертьфинале. Матч против США закончился поражением 3-5. К удивлению многих, Зубрус внезапно принял решение уйти виз сборной России в команду Латвии. Не ясно, чем были вызваны столь патриотические чувства, но в маленькой по хоккейным меркам стране Дайнюс был безоговорочным лидером.

3 место – Анастасия Родионова, Арина Родионова

Сестры Родионовы хоть и не одновременно, но все же сменили спортивное гражданство на австралийское. Потому основные успехи спортсменок связаны именно с этой страной. Анастасия 11 раз выигрывала турниры WTA в парном разряде и даже выходила в финал Уимблдона 2003-го года в миксте. Арина же не может похвастаться таким набором достижений. Хотя однажды ей даже покорился турнир Большого Шлема, правда юниорский. Сестры Родионовы все же теннисистки исключительно парного разряда, в котором они весьма преуспели.

2 место – Анастасия Кузьмина

Сестра прославленного биатлониста Андрея Шипулина не добивалась больших успехов в России. Лишь на уровне юниоров Анастасии покорялись первые места. Но все изменилось с момента переезда Кузьминой в Словакию в 2008-м году. Два «золота» на Чемпионате Европы в Уфе в 2009-м, золотые медали Олимпиады в Ванкувере 2010-го и Сочи 2014-го в спринте – далеко не полный список наград спортсменки. Что и говорить, абы кого знаменосцем национальной команды Словакии на Олимпиаде не сделают.

1 место – Елена Хрусталева

Одна из наиболее переменчивых в плане спортивного гражданства спортсменок – это Елена Хрусталева. Юная биатлонистка до 2006-го года выступала в России. Правда, в сезоне 2001/2002 Елена представляла Белоруссию. В 2006-м году Хрусталева окончательно порвала с Россией и перебралась в Казахстан. По ее словам, в нашей стране она уже не видела дальнейшего роста и смыла бегать в целом. Что ж, видимо переезд пошел Елене на пользу и в 2010-м году она завоевала «серебро» на Олимпиаде в Ванкувере в индивидуальной гонке на 15 километров. Но все же приятно, что три «золота» Чемпионатов Европы Елена Хрусталева выиграла именно под российским флагом.