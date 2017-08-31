Шарапову ругать опасно! Как критики Марии угодили в кризис

Семь ярких примеров того, как теннисисты, резко критиковавшие Шарапову, сами столкнулись с серьезными проблемами в карьере.

ОТ АВТОРА:

Каждый может высказать свое мнение. Особенно, когда об этом просят. Редкий теннисист в период дисквалификации Марии и вскоре после ее возвращения избежал вопросов журналистов о Шараповой. Но можно высказаться взвешенно. Необязательно оправдывая ее поступок. Базовыми тезисами:

- Допинг – это плохо.

- Попался – будь готов отвечать.

- Отбыл наказание – добро пожаловать обратно.

- Кому давать wild card – пусть решают организаторы турниров.

Так большинство и делало. Включая Роджера Федерера и Серену Уильямс. Американка, уж на что ее сложно назвать близкой подругой Марии, резкого слова в адрес последней себе не позволила.

Но кто-то не удержался от соблазна засветиться в прессе жесткими фразами по громкой теме. С переходами на личности, с неприкрытой личной неприязнью к россиянке. И – внезапно! – после этого угодил в кризис.

Все-таки, спортивные боги не любят завистливых и злобных игроков.

Кристина МЛАДЕНОВИЧ (Франция)

ЧТО ГОВОРИЛА:

- Почти все считают, что Шарапова – врунья и предательница. Невозможно не сомневаться в ее честности. Она не заслужила ничего из того, что успела выиграть. Здорово, что ее поймали!

- Перед матчем в Штутгарте я получила множество писем. Даже от других спортсменов – не теннисистов. Все говорили, что я должна выполнить важную миссию – обыграть Марию. Это был настоящий поток просьб! Писали: «Не подкачай!», «Поставь ее на место!» и все в таком духе. Они просто ненавидели Шарапову!

- Мария не меняется – с первых дней турнира ни с кем не поздоровалась. Сидит где-то в углу постоянно, в ресторан не ходит, просит приносить еду ей лично… Все, как и было до ее дисквалификации.

ЧТО С НЕЙ ТЕПЕРЬ:

Младенович стала первой, кто обыграл Шарапову после возвращения Марии в Тур – в полуфинале в Штутгарте она одолела россиянку в трех сетах. Но титул не выиграла – уступила малоизвестной немке Лоре Зигмунд. В начале года Кристина стучалась в топ-10 одиночного рейтинга и была второй ракеткой мира в паре. Но потом разругалась с партнершей Каролиной Гарсией – о победах на «Больших шлемах» пришлось забыть. В одиночке тоже результаты упали. На Уимблдоне она вылетела уже во втором раунде, а в последний месяц потерпела пять поражений подряд. На US Open пройти первый круг француженке не дала румынка Моника Никулеску.

Доминика ЦИБУЛКОВА (Словакия)

ЧТО ГОВОРИЛА:

- Меня удивило, что большинство комментариев по Шараповой были столь дипломатичны. Ведь абсолютно все думают иначе! Никто Марию не любит.

- Мне не жаль Шарапову. Скучать по ней я не буду. Она – неприятный, высокомерный, холодный и заносчивый человек. Даже не здоровается ни с кем в раздевалке. Надеюсь, наказание пойдет ей на пользу.

ЧТО С НЕЙ ТЕПЕРЬ

В начале года Цибулкова была четвертой ракеткой мира. Она неплохо провела первую часть сезона, но как только начались турниры на грунте, а Шарапова вернулась в Тур, результаты Доминики устремились вниз. На «Ролан Гарросе» во втором раунде она уступила 114-му номеру рейтинга - Онс Жабер из Туниса. На Уимблдоне не пробилась в 1/8 финала. В Нью-Хэйвене накануне US Open смогла дойти до финала, но там проиграла Дарье Гавриловой. А сам чемпионат США завершила уже во втором круге, попав под пресс в лице Слоан Стефенс. Пока словачка замыкает топ-10 рейтинга, но выпадет из него через две недели. Не факт, что сможет вернуться.

Эжени БУШАР (Канада)

ЧТО ГОВОРИЛА?

- Возвращение Шараповой – это неправильно! Она – обманщица, а все обманщики должны навсегда попрощаться со спортом. Такие люди не имеют права возвращаться.

- То, что ей дают wild card – это несправедливо по отношению к честным игрокам. WTA словно говорит молодым теннисистам: «Жульничайте, а мы вас потом встретим с распростертыми объятиями!».

- Мария – больше не та спортсменка, с которой я готова брать пример.

ЧТО С НЕЙ ТЕПЕРЬ:

Бушар долго считалась новой версией Шараповой – молодая, красивая блондинка, рано добившаяся успехов на корте. В 2014-м она вышла в полуфиналы Australian Open и «Ролан Гаррос», сыграла финал Уимблдона, была пятой ракеткой мира – и все это в 20 лет! Но затем Бушар поскользнулась в душевой раздевалки US Open, ударилась головой, получила сотрясение мозга, досрочно закончила сезон-2015 и после уже не смогла заиграть на прежнем уровне. Попыталась отсудить у организаторов чемпионата США компенсацию – не вышло.

Похоже, что сотрясение как-то сказалось и на образе мыслей Бушар. У такой ненависти к бывшему кумиру должны же быть причины!

Эжени могла гордиться собой – ей удалось обыграть Шарапову после возвращения Марии. Девушки встретились во втором круге в Мадриде, и канадка взяла верх в трех сетах. Но это – единственное, что она может занести себе в актив. С начала лета Эжени одержала всего две победы, на US Open уступила в первом круге – нашей Евгении Родиной. Сейчас Бушар – 76-я в рейтинге. По уровню игры она не входит и в топ-100.

Мирьяна ЛЮЧИЧ-БАРОНИ (Хорватия)

ЧТО ГОВОРИЛА:

- Мне надоело отвечать на вопросы о Шараповой. Я думаю, как и все остальные. Кто-то заставляет нас говорить: «Все здорово, бла-бла-бла»… Но есть то, что есть. И мне не нравится, что такие люди, как Мария, возвращаются в спорт после того, как попались на допинге.

- Я понимаю, почему у Шараповой такая поддержка. Деньги решают все. Может, тогда Лэнсу Армстронгу тоже дать wild card на «Тур де Франс»? Он же его выигрывал! В чем разница между ситуацией с Лэнсом и с Марией?

ЧТО С НЕЙ ТЕПЕРЬ:

От Лючич-Барони меньше всего ждали такой критики. У девушки – тяжелая судьба. Ее избивал отец, забирал все ее деньги, она сбежала от деспота в США, получила травму, по сути – закончила карьеру, и не могла найти средств для того, чтобы продолжать тренироваться и вернуться. В итоге все же пробилась обратно в элиту – на Australian Open в этом году дошла до полуфинала. В 35 лет! Герой! Казалось бы – пройдя через такое, волей-неволей будешь иначе относиться к трудностям в жизни других спортсменов…

Похоже – нет. И дело даже не в том, что Лючич-Барони не видит принципиальной разницы между мельдонием Шараповой и стероидами Армстронга.

С Марией после ее возвращения они пересеклись дважды. В Мадриде Шарапова взяла верх. В Риме не смогла закончить матч из-за травмы. Но хорватке исход той встречи счастья не принес. После него она проиграла шесть матчей подряд. Прервала серию в Нью-Хэйвене, одолев Анетт Контавейт, но следом вновь уступила – Шуай Пен. В Нью-Йорке Мирьяна также не прошла дальше второго круга – не справилась с испанкой Карлой Суарес-Наварро.

Саманта СТОСУР (Австралия)

ЧТО ГОВОРИЛА:

- Не могу поверить, что Шараповой сократили срок дисквалификации! Не представляю, как можно принять во внимание тот факт, что спортсмен не знал о запрете препарата. Это плохой пример для спортсменов. Теперь все могут поднять руки вверх и заявить, что ни в чем не виноваты.

- Я разговаривала со многими теннисистами. И у всех примерно одна точка зрения – никто не рад возвращению Шараповой. Не думаю, что она получит серьезную поддержку со стороны других игроков.

ЧТО С НЕЙ ТЕПЕРЬ:

Чемпионка US Open-2011 давно на спаде, но все еще периодически показывает солидные результаты. Однако стоило ей резко высказаться в адрес Марии, как у Саманты… начались проблемы со здоровьем. Весной она получила травму руки, из-за которой не выступает уже несколько месяцев. В частности, Стосур пропустила Уимблдон и снялась с нынешнего US Open.

Анджелика КЕРБЕР (Германия)

ЧТО ГОВОРИЛА:

- Не представляю, как можно было дать Шараповой wild card на турнир в Штутгарт и позволить ей стартовать на турнире в среду, если еще во вторник она не имела права появиться на стадионе! Где это видано? Лучше бы выдали специальное приглашение молодой и перспективной немецкой теннисистке, чем спортсменке, попавшейся на допинге.

ЧТО С НЕЙ ТЕПЕРЬ:

Справедливости ради, отметим – Кербер затем резко сменила тон своей риторики и отметила, что турниры сами вправе решать, кому предоставлять wild card (если это, конечно, не противоречит правилам). Но, видимо, было поздно. Если прошлый год Анджелика закончила первой ракеткой мира, выиграв Australian Open и US Open, то в нынешнем выступает куда хуже. Еще после Уимблдона Кербер покинула вершину рейтинга, она часто выбывает на ранних стадиях турниров, а в Нью-Йорке стала первой действующей чемпионкой за 12 лет, не сумевшей пройти барьер стартового раунда (уступила японке Наоме Осаке). Через неделю Анджелика вовсе выпадет из топ-10.

Энди МАРРЕЙ (Великобритания)

ЧТО ГОВОРИЛ:

- Шарапова должна заработать возвращение упорным трудом. Она допустила страшную ошибку и понесла заслуженное наказание. Таких спортсменов нельзя поощрять, выдавая им wild card в основу крупных турниров.

- Конечно, организаторы идут своим путем. Они думают, что если к ним приедет Шарапова, то можно будет продать больше билетов. Но это неправильно. Я высказал свою четкую позицию на тему борьбы с допингом и не планирую менять свое мнение.

ЧТО С НИМ ТЕПЕРЬ:

Другие игроки мужской теннисной элиты Шарапову тоже не оправдывали и не особо поддерживали, но высказывались вполне нейтрально – мол, наказание уже отбыла, за ошибку заплатила, а женский тур с Марией – лучше, чем без нее. Только Маррей накануне Уимблдона так резко и жестко прошелся по россиянке. На Уимблдоне же он и сломался – проблемы с бедром помешали Энди выступить успешно, в Лондоне он уступил в четвертьфинале Сэму Керрею, а затем решил взять перерыв вплоть до US Open. Пару недель назад шотландец потерял первое место в рейтинге, на которое вернулся Надаль. А интенсивный курс лечения все равно не помог ему полностью восстановиться к чемпионату США – так что с турнира Энди снялся за день до его начала. И вообще, скорее всего, в этом году уже не выйдет на корт.