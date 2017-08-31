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«Попали под горячую команду». Слова после матча «Салават Юлаев» – ХК «Сочи»

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер ХК "Сочи" Сергей Зубов
Главный тренер ХК "Сочи" Сергей ЗубовФото: ХК «Сочи»

После матча его участники объективно оценили произошедшее.

- У наших игроков было очень много энергии, - начал главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд. – Они были очень голодными, поэтому показали такую хорошую игру. У команды много потенциала, если будем играть вместе.

- Помните, когда ваша команда забивала больше десяти шайб за игру?
- Не помню, это происходит не так часто.

- Но в конце второго периода вы пропустили дважды…
- Это самый плохой отрезок в матче, но в третьем периоде мы выглядели хорошо. Был баланс между защитой и нападением.

- Как удалось так настроить команду?
- Мотивация уже была. Благодаря двум поражениям подряд – от «Амура» и «Куньлуня».

- Что я могу сказать? – слово взял наставник сочинцев Сергей Зубов. – Попали под горячую команду. Не смогли правильно настроить ребят. Вышли просто поиграть в хоккей.

- После пропущенных десяти шайб за два периода не возникает мыслей об отставке?
- Наверное, все может произойти. Никто от этого не застрахован.

- Что говорили во втором перерыве в раздевалке?
- Пусть это останется в раздевалке.

А предтеча Зубова Вячеслав Буцаев, похоже, не был удивлен таким разгромом своей бывшей команды.

- Что вы хотите, если потенциал половины состава – загадка, - объяснил «Советскому спорту» Буцаев. - Когда я занимался селекцией, такого не было.

- В этом сезоне сочинская команда стала слабее? Чего от нее ждать?
- У меня есть видение ситуации, как она будет развиваться, но озвучивать его мне бы сейчас не хотелось.

Матч

Салават Юлаев - ХК Сочи - 11:3 (4:1, 6:2, 1:0)

Голы:

Уэллман (Хомицкий, Лапенков), 3:12 (0:1). Макаров (Куляш, Лисин), 6:27 (1:1). Хартикайнен (Умарк, Ларсен), 8:44 (2:1). Фёдоров (Зубов), 16:16 (3:1). Кокарев (Зубов), 19:29 (4:1). Логинов (Арзамасцев), 23:48 (5:1). Ларсен (Скривенс), 24:17 (6:1). Умарк (Кемппайнен, Хартикайнен), 26:00 (7:1). Бодров (Куляш, Лисин), 27:57 (8:1). Лисин (Бодров, Макаров), 31:19 (9:1). Коротков (Лазарев), 31:37 (10:1). Щегольков (Хомицкий, Щитов), 34:09 (10:2). Падакин 35:10 (10:3). Лисин (Куляш, Макаров), 50:51 (11:3).

Место и дата

31 августа 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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