«Попали под горячую команду». Слова после матча «Салават Юлаев» – ХК «Сочи»

Главный тренер ХК "Сочи" Сергей Зубов Фото: ХК «Сочи»

После матча его участники объективно оценили произошедшее.

- У наших игроков было очень много энергии, - начал главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд. – Они были очень голодными, поэтому показали такую хорошую игру. У команды много потенциала, если будем играть вместе.

- Помните, когда ваша команда забивала больше десяти шайб за игру?

- Не помню, это происходит не так часто.

- Но в конце второго периода вы пропустили дважды…

- Это самый плохой отрезок в матче, но в третьем периоде мы выглядели хорошо. Был баланс между защитой и нападением.

- Как удалось так настроить команду?

- Мотивация уже была. Благодаря двум поражениям подряд – от «Амура» и «Куньлуня».

- Что я могу сказать? – слово взял наставник сочинцев Сергей Зубов. – Попали под горячую команду. Не смогли правильно настроить ребят. Вышли просто поиграть в хоккей.

- После пропущенных десяти шайб за два периода не возникает мыслей об отставке?

- Наверное, все может произойти. Никто от этого не застрахован.

- Что говорили во втором перерыве в раздевалке?

- Пусть это останется в раздевалке.

А предтеча Зубова Вячеслав Буцаев, похоже, не был удивлен таким разгромом своей бывшей команды.

- Что вы хотите, если потенциал половины состава – загадка, - объяснил «Советскому спорту» Буцаев. - Когда я занимался селекцией, такого не было.

- В этом сезоне сочинская команда стала слабее? Чего от нее ждать?

- У меня есть видение ситуации, как она будет развиваться, но озвучивать его мне бы сейчас не хотелось.