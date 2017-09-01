Нокаут от Корешкова, удушающий от Магомедова. Как россияне дрались в августе

«Советский спорт» составил традиционные рейтинг российских бойцов, которые хорошо проявили себя в прошлом месяце.

Лучшие бойцы августа

5. Магомед Магомедов

Похоже, что Магомед Магомедов отошел от поражения в поединке против Петра Яна. В бою против британца Дина Гарнетта в рамках турнира ACB 67 в Грозном российский спортсмен продемонстрировал все свои умения и навыки, победив соперника эффектным удушающим приемом. Выбора у Гарнетта практически не было: либо сдаваться, либо уснуть в мощных объятиях Магомеда. Британец выбрал первый вариант.

После этой победы Магомедов вновь стал главным претендентом на титул чемпиона ACB в легчайшем весе, который принадлежит Яну. Счет личных встреч ничейный — 1:1. Скорее всего, третий бой между Петром и Магомедом состоится в Омске.





4. Мухамат Вахаев

Необычно, но Мухамат Вахаев стал чемпионом лиги ACB, имея довольно плохую статистику в ММА — шесть побед и четыре поражения. На турнире в Грозном он победил Денниса Гольцова и отобрал у него пояс на глазах у президента Чечни Рамзана Кадырова. В победу Мухамата никто не верил, а грозненская публика после его удачного боя была воодушевлена. Денис Гольцов после этого заявил, что «не хотел бы больше выступать в южных регионах».

В четвертом раунде Вахаев повалил Гольцова на настил «клетки», где добил его. Судья остановил поединок — технический нокаут.

Следующим соперником Вахаева, скорее всего, станет экс-чемпион промоушена Салимгерей Расулов, который в рамках этого же турнира победил Евгения Ерохина.

Вахаев уже встречался с Расуловым в «клетке». Это было на турнире ACB 19, который состоялся в 2015 года. Тогда Расулов одержал победу раздельным решением судей.





3. Вадим Немков

Боец команды Fedor Team Вадим Немков провел дебютный поединок в организации Bellator. Его соперником стал боец из Бразилии Филипе Луис. Россиянину понадобилось всего три минуты, чтобы послать его в нокаут.

Таким образом, Вадим одержал восьмую победу в своей карьере при двух поражениях. Отметим также, что все бойцы команды Fedor Team, кроме Федора Емельяненко, уверенно дебютировали в американской лиге. Ранее побед в США добились Анатолий Токов и Валентин Молдавский. Также в скором времени ожидается дебют Кирилла Сидельникова.





2. Мухамед Берхамов

На турнире ACB 67 в Грозном Мухамед Берхамов дрался против известного бойца Бретта Купера, который владел чемпионским поясом в полусреднем весе. За свою карьеру Бретт выступал в таких организациях, как Bellator и KSW и добивался везде определенных результатов.

В начале второго раунда Берхамов послал американца в глубокий нокаут и стал новым чемпионом организации.





1. Андрей Корешков

Российский полусредневес вернулся в Bellator после потери титула в прошлом поединке и не оставил шансов американцу нигерийского происхождения Чиди Нжокуани.

Корешков победил соперника техническим нокаутом и теперь является одним из фаворитов на титульный поединок. Скорее всего, в следующем бою Андрей сразится против Рори Макдональда.



