Что? Где? Когда? Вся информация о турнире UFC в Голландии, где подерется Волков

2 сентября в Роттердаме (Голландия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 115, в главном поединке которого местный боец Стефан Штруве сразится с россиянином Александром Волковым. Кроме того, в бойцовском шоу примут участие еще четыре россиянина: Майрбек Тайсумов, Рустам Хабилов, Забит Магомедшарипов и Абдул-Керим Эдилов. «Советский спорт» составил гид по турниру в Роттердаме, которые обещает быть очень интересным.

Где?

Ахой Роттердам (часто называют просто Ахой)) является крупным конференц-центром, расположенным в Роттердаме. С момента открытия в 1950 году, центр провел множество выставок, концертов и спортивных мероприятий. Центр состоит из трех основных частей: «Beurs- & Evenementenhallen», «Congres- & Vergadercentrum» и «Sportpaleis». Основная концертная площадка Sportpaleis van Ahoy бала открыта 15 января 1971 года.



Комплекс выполнен в ярком архитектурном дизайне и не раз был удостоен различных национальных и международных наград за свои оригинальные стальные конструкции. Первым мероприятием, которое состоялось под крышей этого центра была выставка Femina family exhibition. С тех пор, Ахой расширился и был отреставрирован в 1998 году.

Кто будет драться на турнире UFC Fight Night 115

Файткард

Предварительные бои

Абдул-Керим Эдилов (16-4) - Боян Михайлович (10-5)

Абдул-Керим Эдилов

Уже многие стали забывать, кто такой Абдул-Эдил Керимов. Это самый любимый боец президента Чечни Рамзана Кадырова. Керимов в 2015 году признавался лучшим российским бойцом ММА по версии читателей «Советского спорта», затем он подписал контракт с UFC и пропал с радаров. Дело в том, что его обвинили в нарушении антидопинговых правид и дисквалифицировали на два года. Срок наказания истек, и вот, наконец-то, Абдул-Керим дебютирует в сильнейшей лиге мира. И хорошо, что соперник ему достался довольно-таки среднего уровня. Серб Боян Михайлович провел два поединка в UFC и в обоих проиграл техническими нокаутами: Фрэнсису Нганноу и Йоахиму Кристенсену. Если Эдилов подойдет к этому бою в оптимальных кондициях, то шансов у серба не будет никаких.

Забит Магомедшарипов(12-1) - Майк Сантьяго (21-9)

Забит Магомедшарипов

Бывший чемпион лиги ACB в полулегком весе Забит Магомедшарипов проведет первый бой в UFC и соперник ему достался не из легких. Американец Майк Сантьяго также проведет первый бой в промоушене. Сейчас на его счету девять побед подряд в рамках второсортных турниров. Но его нельзя назвать слабым соперником. Сантьяго является базовым борцом и девять побед из 19 завершил досрочно сабмишенами. Забита ждет тяжелый бой. Однако, правильно выбранная тактика на бой против Майка может отыграть все недостатки.

Франсимар Барросо (19-5) - Александар Ракич (8-1)

Рустам Хабилов (21-3) - Десмонд Грин (20-5)

Рустам Хабилов

Бой этих двух парней определит, кто из них более клыкастый. Хабилов по прозвищу Тигр выступает в UFC уже давно и на данный момент имеет серию из четырех побед, в то время, как Грин по прозвищу Хищник в сильнейшей лиге еще новичок. Он провел всего один бой в промоушене, победив раздельным решением судей Джоша Эмметта. До того, как Десмонд подписал контракт с UFC, он выступал в организациях Titan, Bellator и даже успел засветиться в Грозном на турнире WFCA 16, где техническим нокаутом в первом раунде победил Дэвида Кубаса. Хабилов давно требует от руководства UFC предоставить ему топового спортсмена, но матчмейкеры во главе с президентом промоушена Даной Уайтом, как будто не замечают успехов россиянина. Если Рустам ярко провит себя в поединке против американца, то заметно поднимется в мировом рейтинге. И тогда уж точно получит более серьезного соперника.

Мишел Празереш (22-2) - Мадс Бернелл (8-1)

Маирбек Тайсумов (25-5) - Фелипе Силва (8-0)

Маирбек Тайсумов

Поединок Тайсумова против Силвы — это очередное противостояние борца с ударником. Бразилец ярко проводит свои бои. Шесть из восьми своих побед он достиг нокаутами, причем все — в первых раундах. Для Фелипе это будет всего лишь второй бой под эгидой UFC, в то время, как для россиянина — уже седьмой. Майрбек довольно неплохо дерется в сильнейшей лиге мира. На его счету пять побед (три - нокаутами) и одно поражение. Несмотря на то, что Тайсумов является борцом, ударная техника у него тоже отменная. Из 25 одержанных побед, 14 раз он побеждал именно нокаутами.

Боян Величкович (15-4-1) - Дэррен Тилл (14-0-1)



Основные поединки

Леон Эдвардс (13-3) - Брайан Барберена (13-4)

Сияр Бахадурзада (22-6-1) - Абу Азаитар (13-1-1)

Жермейн де Рандамье (7-3) - Мэрион Реньо (7-3-1)



Главный бой вечера



Стефан Штруве (28-8) - Александр Волков (28-6)

Александр Волков

Российский боец впервые за долгое время сразится против топового спортсмена. Рост Волкова — два метра, рост голландца — 2,13 метра. Бой станет главным событием турнира UFC в Голландии. Естественно, Штруве попытается ярко выступить в родных стенах, однако, Волков сейчас находится на подъеме. Он уже дважды бился в UFC и одержал победы над американцами Тимоти Джонсоном и Роем Нельсоном. Очередная победа позволит считать россиянина одним из главных претендентов на чемпионский пояс, которым сейчас владеет Стипе Миочич. Штруве тоже находится в неплохой форме. Об этом говорят его последние поединки. В прошлом году также в Голландии он всего за 16 секунд расправился с бразильцем Антонио Силвой, который в свое время не оставил шансов Федору Емельяненко. Затем Стефан победил Даниэля Омельянчука сабмишеном. И Волков, и Штруве не любят возиться в партере, поэтому, скорее всего, мы увидим противостояние двух ярких ударников. Судьбу поединка может решить один единственный удар.

Прогноз на поединок между Александром Волковым и Стефаном Штруве

Букмекеры считают, что россиянин является фаворитом в этом противостоянии, но не явным. На его победу коэффициент равен 1,72 (при ставке в 1000 рублей «чистый» выигрыш составит 720 рублей). Коэффициент на победу Штруве равен 2,00 (при ставке в 1000 рублей «чистый» выигрыш составит 1000 рублей).

По мнению «Советского спорта», этот бой продлится все отведенное на него время. Ставка: победа Волкова по очкам.

Где смотреть турнир UFC Fight Night 115

Видеотрансляция турнира состоится на канале «Матч ТВ», который покажет основные поединка бойцовского шоу. Трансляция начнется в 23:40 по московскому времени в субботу и завершится в 01:00 в воскресенье. Если вы хотите посмотреть предварительные бои, то можно приобрести подписку на канал Fight Pass. Это удовольствие обойдется вам примерно в 2000 рублей.