Ураган в Кракове. Сборная России стерла Словению с лица Земли

Сборная России празднует победу над Словенией Фото: CEV

«Советский спорт» - о фееричной победе сборной России в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу.

СЛОВЕНЦЫ ВМЕСТО ПОЛЯКОВ

Четвертьфинал на чемпионате Европы по волейболу с его нынешней формулой очень непростая история. Особенно для тех команд, которые попали в него напрямую. Это первая стадия плей-офф, - здесь ты вмиг можешь распрощаться с надеждами на медали. Два дня ты восстанавливаешься, тренируешься, но не знаешь, кто станет твоим соперником. И это, черт возьми, давит. Как правило, человек всегда стремится к определенности, неизвестность пугает даже самых стрессоустойчивых и опытных.

Состав сборной России на этом первенстве Европы под завязку набит высококлассными исполнителями, у нас четыре олимпийских чемпиона, но даже это не гарантирует ровным счетом ничего. В одной игре может произойти все, что угодно. Тем более, когда в потенциальных соперниках у тебя или хозяева турнира поляки или словенцы, которые конкретно потрепали тебе нервы на групповом этапе.

Подсознательно наша команда готовилась к игре с Польшей. Мало кто мог представить, что при поддержке 15 тысяч своих болельщиков они могут вылететь так рано. Весь сезон хозяевам ЧЕ отчаянно не хватало тренерской мысли, но зачастую в такие моменты все решают эмоции. Но команда Фердинандо Ди Джорджи оказалась пустой, как барабан. В 1/8 финала словенцы стерли их с площадки, словно гигантский ластик.

Сборная Словении, несмотря на два поражения в группе, по ходу турнира прибавила, заставив волейбольную общественность вспомнить, кто является действующим вице-чемпионом Европы. А вот Сергею Шляпникову нужно было срочно доставать конспекты, по которым он готовил сборную России к матчу против словенцев на групповом раунде.

После той встречи в нем наверняка появилось большое количество уточняющих пометок. Словения стала единственной командой, которая заставила нас включать форсаж в концовках партий. Тогда тренерам пришлось похимичить с заменами, а игрокам совершить несколько подвигов на площадке. Выехали на хладнокровии и мастерстве отдельных исполнителей, но окончательный счет 3:0 в пользу сборной России все дружно признали обманчивым.

БЛИЗКО К ИДЕАЛУ

Тренер словенцев Слободан Ковач после того матча сказал, что его команда не играла сердцем и не верила, что может обыграть россиян. Поэтому эмоциональное состояние игроков его команды на старте четвертьфинала не удивляло. Они буквально вибрировали уже во время исполнения гимнов, а на площадку вышли на негнущихся ногах. Было видно, что ребят неплохо «качнули» в раздевалке.

Стартовые розыгрыши только подтвердили это впечатление. В одной из первых атак словенцы уперлись в российский блок, а следом несколько розыгрышей подряд не могли сняться с подачи Максима Михайлова. Игроки команды Ковача в эти мгновения напоминали марионеток в руках кукловода-эпилептика.

Единственный, кто смог выбраться из-под этого эмоционального пресса, был Тине Урнаут. Он все делал, как настоящий капитан – отбивался на приеме, воевал с нашим блоком атаке и пытался вытащить из оцепенения партнеров. Но его усилий было катастрофически мало, особенно против той сборной России, которая предстала в этот вечер перед трибунами «Таурон Арены».

Это был лютый, безжалостный смерч. А в понимании Сергея Шляпникова – близкий к идеалу волейбол. Безошибочный, четкий и при этом довольно зрелищный. Сергей Гранкин творил свою неподдельную магию, радуя партнеров удобными передачи, как Гэндальф радовал хоббитов своими фейерверками. Направления были самыми разными: здесь вам и Михайлов с Волковым в краях сетки, и Власов с Вольвичем на первом темпе, и Бережко со второй линии.

А прием у сборной России в этом матче, как у лучших сотовых операторов возле вышки. По итогам первого сета у Волкова – 100% позитива, у Бережко – 75%, у Мартынюка – 67%. Ну как тут не улыбнуться, Сергей Константинович? Но тренер нашей сборной не расслаблялся ни на минуту и после трех успешных атак подряд в исполнении Волкова все равно что-то активно ему втолковывал.

УБОЙНЫЙ БЕРЕЖКО

Мы вцепились в горло словенцам мертвой хваткой, и тренерский штаб делал все, чтобы эта хватка не ослаблялась. Стоило Илье Власову несколько раз упростить прием сопернику простой подачей, вот вам Максим Жигалов на усиление, который в матче против Словении на групповом этапе единолично вытащил второй сет. Ему очень нравится краковский зал и подача у него здесь летит очень хорошо.

Разбег, удар, выбитый прием у словенцев и наш блок – примерно по такой схеме проходили все розыгрыши, которые начинал Жигалов. Ковач не мог на это спокойно смотреть и выплескивал на свою команду всю накопившуюся ярость. Доставалось всем, особенно связующему Деяну Винчичу, которому тренер сперва заявил, что он загубил для команды первый сет, а затем и вовсе посадил на лавку.

Но Грегор Ропрет, вышедший на площадку вместо Винчича не стал супергероем. Да, благодаря его действиям игра словенцев немного подровнялась, но потом их накрыло волной собственных ошибок. Только на подаче за второй и третий сет команда Ковача подарила россиянам 11 очков. При этом их атаки душил организованный блок команды Шляпникова, а выбить с приема Бережко в этот вечер не мог и сам дьявол.

Юрий выдал один из лучших матчей за сборную в своей карьере. До пола у него долетали даже те мячи, которые он просто перекидывал на чужую половину, страхуя партнеров. Ну и 79% успешных доводок – это невероятный показатель. При такой игре Бережко Егору Клюке очень сложно рассчитывать на место в составе.

А пока сборная России уверенно проходит четвертьфинальный барьер. 3:0 по сетам в пользу команды Шляпникова добавляют приставку «экс» к статусу вице-чемпионов Европы сборной Словении. Мы же смотрим в будущее и ждем соперника по полуфиналу.