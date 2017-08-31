Марков заставил «Монреаль» громко икнуть. Колонка Дмитрия Пономаренко

Защитник Андрей Марков отпраздновал свой первый гол в чемпионате КХЛ, укрепившись на позиции лучшего бомбардира «Ак Барса».

…7 минута матча «Ак Барс» - «Лада». У казанцев первое большинство в этом поединке. И можно не сомневаться в том, что в составе спецбригады хозяев на лед выйдет и именитый Марков. В розыгрыше лишнего у Андрея роль дирижера. Он располагается в центре на синей линии и оттуда распределяет шайбу партнерам, находящимся в более выгодном положении.

Вот пас налево – на Азеведо. Джастин бросать не спешит. Возвращает Маркову шайбу. Пас направо. Бросок у Секача не особо получается. Но хозяева контролируют шайбу. И она снова у Андрея. Соперник ждет от казанского дирижера очередного паса, оголив при этом центр. И сразу получает новую ноту! Марков продвигается вперед на убойную позицию и наносит мощнейший бросок по воротам.

И голкипера тут шансов просто нет. Если только шайба сама в него попадет. Так 38-летний защитник открывает счет своим голам в нынешнем чемпионате КХЛ. И я не сомневаюсь, что менеджеры «Монреаля», не договорившиеся с Марковым летом о новом контракте в этот момент неприлично и громко икнули. Ведь сколько таких красивых голов заколотил Андрей за свою долгую карьеру в «Монреале! Надеюсь, в Канаде посмакуют гол своего недавнего любимца. И, пожалуй, с сожалением вздохнут? Но эта шайба уже на счету «Ак Барса»…

Кто бы мог подумать что именно 38-летний защитник Марков возглавит сейчас список лучших бомбардиров «Ак Барса» - 6 (1+5) очков, оставив за спиной многих известных нападающих. Да и в списке лучших защитников-бомбардиров КХЛ Андрей идет на почетном втором месте.

А ведь сколько было скептических голосов от моих коллег, утверждавших, что ветеран приехал в КХЛ доигрывать?

Марков уже в своем дебюте за «Ак Барс» очко заработать сумел. Однако куда более типичны для казанцев стали следующие победы – над «Адмиралом» (4:1), «Амуром» (2:1) и «Ладой» (5:2).

В них Билялетдинов вернулся к своей любимой тактике, с которой он трижды становился чемпионом России вместе с «Ак Барсом». И помог ему в этом именно Марков!

Предельно организованная игра в равных составах, где главное – не пропустить. И великолепно отлаженные стандарты, с мощной спецбригадой на розыгрыш большинства.

В последних трех поединках казанцы пять раз реализовывали лишнего. И в трех голах принял непосредственное участие Марков

Если так у «барсов» и дальше пойдет, то у меня не будет сомнений – кто же станет лидером Востока в сезоне. И я не удивляюсь, что именно у Андрея сейчас на груди латинская буква «С», обозначающая капитана. Хотя он и новичок в команде. Не знаю, как в раздевалке, но на льду Марков точно лидер.

Да вы посмотрите на статистику! Из нее видно, что именно Марков проводит на площадке времени больше, чем любой другой игрок «Ак Барса». Ну и еще раз напомню, что две передачи Андрей также записал на свой счет уже в равных составах.

Своим критикам Марков уже, считай, ответил. Теперь остается посмотреть – сочтут ли его доводы серьезными и тренеры сборной России. Видимо, произойдет это в очных ставках со СКА, ЦСКА и «Магниткой».