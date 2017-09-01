Дзюба – без сюрпризов, ЦСКА – без новичков

Как футбольная общественность не надеялась на переход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в другой клуб в преддверии домашнего ЧМ-2018, трансфер все-таки не состоялся. О происходившем в заключительные часы трансферного окна в офисе РФПЛ – в репортаже «Советского спорта».

Верили. Надеялись. Ждали. Но Дзюба и с места не сдвинулся, оставшись в «Зените». А как было бы красиво в последний день трансферного окна шагнуть в неизвестность и пощекотать нам нервишки. Раньше Артем так делал. И не единожды. По разной информации, где-то Дзюбу не устроили перспективы, где-то – деньги. А по факту, он остался, практически, неучтенной единицей у Роберто Манчини.

ВРЕМЯ ЛЕТИТ НЕЗАМЕТНО

Как и год назад, ажиотажем в офисе РФПЛ в последний день дозаявок и не пахло. Будничные походы сотрудников лиги на обед, «Здравствуйте – до свидания» у турникета – пожалуй, самые интересные события вечера. А главная интрига – куда же сбегать журналистам заморить червячка.

- Виктор Львович, «Локомотив» случайно не присылал никаких документов по дозаявкам? – вопрос спортивному директору РФПЛ Виктору Пышкину, показавшемуся на проходной.

- Ребят, ничего не могу сказать. Если «Локомотив» куда и присылал документы, то точно не в офис РФПЛ

- Может, скажете, кого уже дозаявили? До того, пока фамилия появится на сайте.

- А как же я вам так скажу? А вдруг с документами какие проблемы, а я уже рассказал. Ждите информации на сайте.

Святыня 31 августа для каждого болельщика – страница с последними изменениями в дозаявочных списках команд. Это вам не цветы к 1 сентября покупать.

Краем уха удалось услышать, что пришли какие-то документы из клубов. Из «Зенита» и «Локомотива». Не уж то Дзюба? Да нет, скорее Мевля, о переходе которого за 8 миллионов евро из «Ростова» стало известно еще днем. В принципе, так и получилось – через какое-то время фотография словенца появилась в разделе дозаявок на информационном табло в фойе РФПЛ.

Та же история и с Навасом, который все-таки решил еще поиграть. В конце прошлого сезона Сесар сообщил, что может закончить с футболом по семейным причинам, его отец испытывал большие проблемы со здоровьем. Однако испанец пообещал Курбану Бердыеву, что последует за ним в «Рубин», если дела семейные пойдут в гору.

Лакмусовая бумажка этого вечера – приезд съемочной бригады «Матч ТВ». Для сюжета коллегам требовалось снять несколько перебивок и показать рабочий процесс в офисе лиги, но сколько же ребята ждали, пока хоть одна душа пройдет через турникет! От безысходности даже пришлось снимать нас, коллег.

И пока «ПСЖ» официально подтверждал годичную аренду Мбаппе с первоочередным правом выкупа, о наших топ-форвардах – Дзюбе и Смолове – в офисе РФПЛ не было никаких вестей.

С одной стороны, президент «Зенита» Сергей Фурсенко и агент Смолова Кахор Муминов заявили, что Артем и Федор никуда этим летом из своих клубов не перейдут. Но мы-то понимали, что случиться может что угодно, и к словам футбольных людей в последний день трансферного окна всегда нужно относиться с недоверием. А вдруг что!

И уже Марез одной ногой в «Барселоне» за 50 миллионов евро, и Лемар отказал «Арсеналу» ради «Ливерпуля», и Нани перебрался в «Лацио», а у нас лишь скрип входной двери, пустеющие кабинеты и едва уловимый шум изрядно надоевшего за последние часы кондиционера.

- А когда там пресс-подход? – попытка задать беседе с коллегами новый вектор…

- В районе 12-ти. – …особым успехом не увенчалась. – Пойдемте хоть воздухом подышим, что ли.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ В РФПЛ?

Наше тихое трио в десятом часу вечера разбавил пресс-атташе РФПЛ Сергей Алексеев:

- Просьба относиться с пониманием к ситуации. Давайте вопросы о календаре последующих туров обсудим в пятницу или на следующей неделе. У нас спортивный отдел весь день занят переходами. Просто не до этого.

- Да что-то мало переходов…

- Была здесь уже парочка историй, когда футболистов дозаявляли в 23:59. Так что все самое интересное вполне возможно впереди.

У нас компьютеры подключены к международной трансферной системе, и ровно в полночь дозаявить игрока просто невозможно. Но есть исключения: если игрок свободный агент, и если раньше закрытия окна мы направили запрос в другую страну. Например, в Испанию. Тогда у сторон есть еще две недели, чтобы оформить сделку.

Стоило в фойе появиться Алексееву, как дозаявочные списки всерьез оживились: сначала Белоруковвесьма неожиданно вернулся в «Амкар» из «Динамо», а затем «Спартак» оперативно оформил экс-форварда «Гремио» Роша.

С каждой минутой, приближающей российский футбол к закату очередного трансферного окна, в атомные переходы верилось с трудом. В порядке бреда даже возникали мысли о культовом возвращенииАршавина в «Зенит», но тщетно: кроме официальной дозаявки Ригони и вышеупомянутого Мевли питерцы взрослых сформированных игроков в свои ряды не посвящали.

Очевидно, раньше заключительный день трансферного окна был окрашен в более яркие краски: стоило тебе выучить юристов и агентов определенных игроков, и вот уже готов инсайд еще до того, как представители клубов хлопнут по рукам и чья-то важная подпись появится под необходимым соглашением.

Сейчас все не так. И совсем скучно. Цифровой экран, сиюминутное обновление по команде, понятные и простые алгоритмы. И никакой интриги. Вообще. Лучше бы с таким энтузиазмом лига взялась за видеоповторы, а у трансферого бума в последний день лета оставила бы прежний облик. Колоритный, порой сумбурный и наиболее интересный.

Но теперь другие времена. И самым ярким фактом последнего дня стало то, что ЦСКА на момент подписания номера в печать остался единственной командой в РФПЛ, которая так никем и не усилилась – ни аренды, ни трансфера. Стабильность.



