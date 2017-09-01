Дзюба и Смолов разочаровали, «Зенит» решил проблему, а ЦСКА оказался хуже всех

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Это специальный выпуск по итогам последнего дня российского транферного окна. И главные события тут – так и неслучившиеся.

Дзюба и Смолов никуда не ушли

Два главных сериала лета, которые в какой-то момент могли стать и параллельными сюжетами одного эпизода, в итоге прокрутились по спирали и финишировали в начальной точке. Артем Дзюба остался в «Зените», Федор Смолов – в «Краснодаре». Эти интриги не продержались даже до вечера, руководство петербуржцев и представители краснодарского форварда однозначно заявили, что нападающие останутся на местах, еще по ходу рабочего дня. И это главное трансферное разочарование лета.

ЦСКА не подписал вообще никого

Команды, которым играть в Лиге чемпионов, провели трансферное окно очень сомнительно. «Спартак» купил одного только форварда Рошу и взял двоих – Петковича с Пашаличем – в аренду. И это грандиозная кампания по сравнению с ЦСКА: армейцы не подписали вообще ни одного игрока. Они только отпускали людей. Чепчугов и Тошич ушли насовсем. Ткачев, Ефремов, Базелюк и Чернов – в аренды. Ни одного нового футболиста и, видимо, ни одного шанса избежать типичных осенних проблем с усталостью ограниченной основной обоймы у ЦСКА теперь нет.

ЦСКА оказался единственной командой премьер-лиги, не пополнившей состав.

От «Зенита» сбежал игрок, а «Спартак» наконец-то оформил первый трансфер

РФПЛ приписала «Спартаку» новичка

Самая смешная и нелепая история финального трансферного вечера: официальное приложение РФПЛ вдруг показало, что бразильский защитник Рафаэль Толои из «Аталанты» стал игроком «Спартака». По информации СМИ, клубы действительно обсуждали такой трансфер, однако по последним данным итальянцы запросили за переход 30 миллионов евро – и «Спартак» отказался. Почему в официальном приложении Толои отобразился как игрок «Спартака» – загадка. А в пресс-службе лиги сообщили, что данные в приложении могут быть и некорректными.

Как прошел последний день трансферного окна

«Зенит» наконец выбрал центрального защитника

Главная сделка 31 августа – переход центрального защитника Михи Мевли из «Ростова» в «Зенит». Петербуржцы решили свою главную проблему – добавили надежного центрального защитника в ближайший резерв. Далеко не самый громкий трансфер, но в последний день действительно не произошло ничего важнее – настолько наши клубы экономны и скромны на рынке. Хотя и в переходе словенского защитника в «Зенит» есть очень любопытные детали.

Кроме того, что это пятый за лето игрок «Ростова», который переезжает в Петербург – после Нобоа, Терентьева, Полоза и Ерохина – еще и сумма трансфера впечатляет. В прессе звучат варианты вплоть до 8 миллионов евро – эта сумма в десять раз больше, чем «Ростов» год назад потратил на Мевлю сам. Если ростовчане действительно так выгодно продали игрока – это отличный экономический признак клуба, который мы привыкли критиковать за неумение извлекать выгоду из своих активов.

С ним состав «Зенита» идеален: новичок – лучший в России по ключевому показателю

Сергей Фурсенко, кстати, уже успел сказать, что Мевля – это гораздо лучше, чем передумавший в последний момент Абденнур. Потому что Миха более предсказуем и адаптирован. А еще топ-менеджер «Зенита» пообещал, что трансферная стоимость новичков его клуба вскоре удвоится. Для этого, очевидно, зенитовцам нужно выиграть чемпионат и как следует пошуметь этим составом в Лиге чемпионов. Иначе выручить много не получится даже с продаж в Китай.

Сенсаций почти НетУ. Главные сделки последнего дня переходов в РФПЛ

Еще несколько примечательных трансферов последнего дня.

Алексей Ионов перешел в «Ростов» – ему перестало нравиться в «Динамо», он решил снова уехать из столицы на юг. Еще «Ростов» почти подписал защитника сборной Исландии Хердура Магнуссона из «Бристоля» – этот парень был на гениальном Евро-2016, но только в заявке, а не на поле. Ростовчане обо всем договорились и с игроком, и с его клубом, но не успели оформить трансфер.

«Рубин» вернул легенду: 37-летний Сесар Навас снова сможет быть ключевым в обороне Курбана Бердыева. Кроме того, в «Рубине» появился новый молодой иранец – 19-летний Реза Шекари.

Заслуженный пермяк Дмитрий Белоруков вернулся в «Амкар» – надо спасать главную команду своей жизни.

А Йоан Молло, которого без проблем отпустили из Петербурга, внезапно уехал в Англию – в чемпионшип, чтобы играть против Леонида Слуцкого за «Фулхэм».

Итоговая таблица трансферов РФПЛ



P.S. Под относительный шум последнего дня трансферного окна молодежная сборная России сыграла первый матч отбора к Евро-2019 – с Арменией. Наши несколько раз били в штангу, но так и не забили – сборная России сыграла 0:0. Даже обычно лояльный к национальным командам Виталий Мутко не выдержал и честно сказал, что игра ему не понравилась, что красивой была только форма с гербом. Следующий матч у молодежки Евгения Бушманова, за которую играют Баринов, Жигулев, Чалов и другие самые талантливые россияне, 5 сентября в Туле с Гибралтаром. Соперника для победы удобнее не бывает.

P.P.S. В последний день трансферного окна команде второй лиги очень сложно пролезть в топ новостей. Но у московского суперклуба «Арарат» получилось. Оказывается, там все уже далеко не так прекрасно, как было при подписании Павлюченко и Измайлова. Президент и вдохновитель проекта Валерий Оганесян клуб покинул – по состоянию здоровья, такова официальная версия. Он сам признался, что работать в футболе ему запретили врачи – из-за нервов. Но самое интересное, что после ухода Оганесяна в «Арарате» провели финансовую проверку и обнаружили, что президент вывел на свои счета 20 миллионов рублей. Нервных ситуаций в жизни Оганесяна меньше, видимо, не станет: «Арарат» уже обратился в полицию.