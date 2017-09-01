Сенсаций почти НетУ. Главные сделки последнего дня переходов в РФПЛ

Трансферное окно закрыто, пора подводить итоги. «Советский спорт» оглавных сделках последнего дня переходов в РФПЛ.

Педро РОША, нападающий

Куда: «Спартак»

Откуда: «Гремио»

Цена: 12 миллионов евро*

Днем в четверг красно-белые все-таки закрыли один из самых проблемных вопросов– покупка нападающего. Выбор пал на бразильца Педро Роша, который с 2014 годавыступал за «Гремио» 22-летний игрок может действовать и на флангах атаки, чтоявляется огромным плюсом для «Спартака», который в ближайшее время будетбиться сразу на трех фронтах (Чемпионат России, Кубок и Лига чемпионов). Интересно, что трансфер Роша пошел в пятерку самых дорогих покупок красно-белых. Больше Леонид Федун платил только «Сампдории» за Фернанду (13 миллионов евро).

Миха МЕВЛЯ, защитник

Куда: «Зенит»

Откуда: «Ростов»

Цена: 8 миллионов евро

Словенец - пятый игрок «Ростова», кто переехал с берегов Дона в Санкт-Петербургпрошедшим летом. После ухода Сесара Наваса Мевля стал настоящим лидеромобороны желто-синих. Именно вокруг него Леонид Кучук строил игру команды взащите. Однако предложение питерского клуба было настолько щедрым, что в»Ростове» решили не отказываться. В итоге «Зенит» получил отличного защитника сопытом игры в еврокубках, а желто-синие теперь и вовсе могут забыть офинансовых проблемах. Такой сделки ростовчане еще никогда не «закрывали». Стоит отметить, что большую роль в переходе сыграла недавняя игра словенцапротив своего нового клуба. По нашей информации, Манчини был впечатлендействиями Мевли.

Сесар НАВАС, защитник

Куда: «Рубин»

Откуда: свободный агент

Последним клубом Наваса был «Ростов», с которым у испанца в июне закончилсяконтракт. По словам футболиста, новое соглашение ему не предложили, поэтомуникакой речи о продолжения сотрудничество не было. Летние сборы Сесар прошел с»Рубином», но в июле стало о том, что у защитника серьезно болен отец. Навасупришлось отвлечься от футбола и заняться семейными делами. К счастью, проблемыудалось решить и в четверг казанцы объявили о том, что испанец вернулся в клуб, где стал одним из лучших игроков обороны в РФПЛ. Возвращению Сесара особеннорады болельщики «Рубина», для которых он является настоящим символомчемпионских времен.

Луиш НЕТУ, защитник

Куда: «Фенербахче»

Цена: аренда

После того, как «Зенит» возглавил Роберто Манчини стало понятно, что португальцувряд ли найдется место в основном составе питерцев. Нету перестал выходить наполе, а новое руководство сине-бело-голубых занялось поиском нового клуба дляЛуиша. В итоге удалось договориться с «Фенербахче». Турецкий клуб арендовалзащитника. Соглашение содержит опцию выкупа, поэтому игрок вряд ли вернется вРоссию будущим летом.

Веролюб САЛАТИЧ, полузащитник

Куда: «Уфа»

Откуда: «Сьон»

Цена: Около 1 млн. евро

«Уфа» приучила своих болельщиков к качественным трансферам, поэтомулюбителям футбола стоит обратить внимание на Салатича. Швейцарец провел заосновной состав «Грассхоппера» 11 сезонов и стал настоящей легендой клуба. Послев его карьере был «Сьон», с которым 31-летний игрок выиграл национальный кубок.

Алексей ИОНОВ, полузащитник

Куда: «Ростов»

Откуда: Свободный агент

Перед стартом нового чемпионата Ионов вернулся «Динамо», где болельщикиожидали, что он станет лидером команды наряду с Кириллом Панченко. К ихразочарованию, у Алексея игра не заладилась, и футболист перестал выходить наполе с первых минут. В последний день трансферного окна москвичи расторгли сним контракт, а уже вечером полузащитника все-таки успел заявить «Ростов». Интересно, что ради игровой практики Ионов согласился на существенноесокращение зарплаты. В «Динамо» он получал 16 миллионов рублей в месяц.