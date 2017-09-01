Адовое межсезонье «Кузни»: уход 25 игроков и унижения от конкурентов из ВХЛ

Новокузнецкий «Металлург» между последним сезоном в КХЛ и дебютом в ВХЛ прошел не через один круг ада.

Первый круг: рейтинг КХЛ

Исключение «Кузни» из КХЛ было одной из главных тем весны в российском хоккее. Наверное, даже массовая закупка ЦСКА не привлекла столько внимания. Еще до официального решения лиги по клубу в защиту Новокузнецка высказывались очень многие, начиная с местных воспитанников Сергея Бобровского и Кирилла Капризова и заканчивая Евгением Малкиным с Вячеславом Быковым.

В конце апреля гендиректор «Металлурга» Сергей Зиновьев предоставлял КХЛ все гарантии для участия в новом чемпионате. Только в лиге теперь на это не смотрят. Куда важнее собственный рейтинг, по которому следующей весной из КХЛ должны исключить три клуба, и количество участников придет к оптимальному – по мнению руководства – числу 24. Новокузнецку пришлось стать первой жертвой. Худшие спортивные результаты, недостаточное финансирование (причем, без сбоев по выплатам зарплат) и невысокая заполняемость домашней арены – эти критерии и «выгнали» команду из лиги.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов не щадил Зиновьева. Во-первых, из-за увольнения Николая Соловьева на старте сезона – дескать все произошло без его разрешения. Во-вторых, из-за результатов – якобы при Зиновьеве все стало хуже некуда. В-третьих, руководство клуба пыталось решить проблемы лозунгами, а не делом.

– Вместо того, чтобы оперативно понять, что необходимо исправить и начать это выполнять, мы начали истерику и повысили ее градус до фальцета: «это город, без КХЛ нам нельзя!», – говорил Кузнецов «Советскому спорту». – А нужно было просто слетать в Москву и четко все выяснить у представителей лиги, а потом представить гарантийное письмо и в течение полугода привести бюджет и арену в соответствие с требованиями. Здесь мы вместе с клубом допустили серьезную ошибку.

Разборки на этом закончились, и «Кузня» без скандалов вступила в ВХЛ. Но на предсезонке все еще вспоминала о КХЛ. Посмотреть бы только на игровую форму. Хоть эмблему лиги успели снять.

Скриншот трансляции матча турнира памяти Шилова «Динамо» (Санкт-Петербург) – «Металлург» (Новокузнецк)

Второй круг: дело Семенова и распродажа

Едва пережив историю с отчислением, «Металлург» попал в новую – спасибо за это Кириллу Семенову. В декабре 2015 года нападающий был обменян в Новокузнецк из «Авангарда», а нынешним летом он снова понадобился Омску, но переговоры между клубами ни к чему не привели. Президент «Авангарда» Владимир Шалаев обвинил новокузнечан в том, что они торгуют игроком, и собирался подавать на клуб в суд.

В следующий раз бывший вице-президент КХЛ взбесился, когда «Металлург» обменял Семенова в «Салават Юлаев». За дело взялась лига, а точнее ее дисциплинарный комитет. 8 июня КХЛ объявила Кирилла свободным агентом, и на следующий день Семенов подписал контракт с «Авангардом». Почему произошло так, лига не объяснила, так как участники процесса попросили не разглашать никаких подробностей. Зиновьев обещал продолжить разбирательство в гражданском суде, но на этом конфликт и закончился.

Клуб покинули 25 хоккеистов. Семерых забрал казанский «Ак Барс» и взамен отдал 50 миллионов рублей. Из Новокузнецка в Уфу законно отправился Андрей Кареев. Александр Фролов стал игроком «Кузни» 1 мая, а 15 июня расторг контракт и позже уехал в «Амур».

Взамен ушедших «Металлург» подписал 12 человек, а в составе числятся 33 игрока, включая трех легионеров: словаков Бруно Мраза и Юрая Майдана, а также канадца Дэйва Дзюрзински, который провел 26 матчей в НХЛ за «Оттаву». Из новичков точно знакомы имена Ивана Касутина и Петра Счастливого. Первый участвовал в завоевании СКА Кубка континента, а второй брал со сборной России медаль домашнего чемпионата мира-2007. Пока их роли в Новокузнецке не самые заметные: Касутин провел всего четыре матча, а Счастливый только присоединился к команде.

Третий круг: девять поражений в предсезонке

Межсезонье подопечных Вадима Шахрайчука, который возглавил «Металлург» еще в апреле, началось в Сочи с поражения от одноименной команды. На последовавшим за сбором Кубком губернатора Нижегородской области «Кузня» проиграла все пять матчей клубам КХЛ. На другом предсезонном турнире «Металлург» сыграл уже с более равными по себе соперниками. Подопечные Шахрайчука выступили на Мемориале Шилова в Санкт-Петербурге вместе с четырьмя будущими оппонентами по ВХЛ. После двух стартовых побед над «Химиком» и «Ермаком» «Кузня» была разгромлена «Соколом» и «Динамо СПб». Итог турнира – предпоследнее место. Причем поражения получились симметричными, только счет различается (1:6 и 1:4). К третьему периоду новокузнечане горели 0:4, а от проигрыша всухую их спасал гол в концовке. Объяснение результатам простое: «Сокол» и «Динамо» второй год играют одним костяком, а «Кузня», как и в предыдущие годы, только строится, и взаимопонимание между игроками еще не самое лучшее.

Перед «Металлургом» на сезон точно будут ставить большие задачи, но пока команда от них далека. Четыре победы в 13 контрольных играх, пусть и половина матчей была с клубами КХЛ – такая статистика никого не порадует. До 13 сентября – дня стартового матча в регулярном чемпионате ВХЛ – у «Кузни» еще есть время слепить боеспособный состав. Иначе в КХЛ о ней не вспомнят.