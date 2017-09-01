Адовое межсезонье «Кузни»: уход 25 игроков и унижения от конкурентов из ВХЛ
Новокузнецкий «Металлург» между последним сезоном в КХЛ и дебютом в ВХЛ
прошел не через один круг ада.
Первый круг: рейтинг КХЛ
Исключение «Кузни» из КХЛ было
одной из главных тем весны в российском хоккее. Наверное, даже массовая закупка
ЦСКА не привлекла столько внимания. Еще до официального решения лиги по клубу в
защиту Новокузнецка высказывались очень многие, начиная с местных воспитанников
Сергея Бобровского и Кирилла Капризова и заканчивая Евгением Малкиным с Вячеславом
Быковым.
В конце апреля гендиректор
«Металлурга» Сергей Зиновьев предоставлял КХЛ все гарантии для участия в новом
чемпионате. Только в лиге теперь на это не смотрят. Куда важнее собственный
рейтинг, по которому следующей весной из КХЛ должны исключить три клуба, и
количество участников придет к оптимальному – по мнению руководства – числу 24.
Новокузнецку пришлось стать первой жертвой. Худшие спортивные результаты, недостаточное
финансирование (причем, без сбоев по выплатам зарплат) и невысокая
заполняемость домашней арены – эти критерии и «выгнали» команду из лиги.
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов не
щадил Зиновьева. Во-первых, из-за увольнения Николая Соловьева на старте сезона
– дескать все произошло без его разрешения. Во-вторых, из-за результатов –
якобы при Зиновьеве все стало хуже некуда. В-третьих, руководство клуба пыталось
решить проблемы лозунгами, а не делом.
– Вместо того, чтобы оперативно понять, что необходимо исправить и начать это выполнять, мы начали истерику и повысили ее градус до фальцета: «это город, без КХЛ нам нельзя!», – говорил Кузнецов «Советскому спорту». – А нужно было просто слетать в Москву и четко все выяснить у представителей лиги, а потом представить гарантийное письмо и в течение полугода привести бюджет и арену в соответствие с требованиями. Здесь мы вместе с клубом допустили серьезную ошибку.
Разборки на этом закончились, и
«Кузня» без скандалов вступила в ВХЛ. Но на предсезонке все еще вспоминала о
КХЛ. Посмотреть бы только на игровую форму. Хоть эмблему лиги успели снять.
Второй круг: дело Семенова и распродажа
Едва пережив историю с
отчислением, «Металлург» попал в новую – спасибо за это Кириллу Семенову. В
декабре 2015 года нападающий был обменян в Новокузнецк из «Авангарда», а
нынешним летом он снова понадобился Омску, но переговоры между клубами ни к
чему не привели. Президент «Авангарда» Владимир Шалаев обвинил новокузнечан в
том, что они торгуют игроком, и собирался подавать на клуб в суд.
В следующий раз бывший
вице-президент КХЛ взбесился, когда «Металлург» обменял Семенова в «Салават
Юлаев». За дело взялась лига, а точнее ее дисциплинарный комитет. 8 июня КХЛ
объявила Кирилла свободным агентом, и на следующий день Семенов подписал
контракт с «Авангардом». Почему произошло так, лига не объяснила, так как
участники процесса попросили не разглашать никаких подробностей. Зиновьев
обещал продолжить разбирательство в гражданском суде, но на этом конфликт и
закончился.
Клуб покинули 25 хоккеистов. Семерых
забрал казанский «Ак Барс» и взамен отдал 50 миллионов рублей. Из Новокузнецка
в Уфу законно отправился Андрей Кареев. Александр Фролов стал игроком «Кузни» 1
мая, а 15 июня расторг контракт и позже уехал в «Амур».
Взамен ушедших «Металлург»
подписал 12 человек, а в составе числятся 33 игрока, включая трех легионеров:
словаков Бруно Мраза и Юрая Майдана, а также канадца Дэйва Дзюрзински, который
провел 26 матчей в НХЛ за «Оттаву». Из новичков точно знакомы имена Ивана
Касутина и Петра Счастливого. Первый участвовал в завоевании СКА Кубка
континента, а второй брал со сборной России медаль домашнего чемпионата
мира-2007. Пока их роли в Новокузнецке не самые заметные: Касутин провел всего
четыре матча, а Счастливый только присоединился к команде.
Третий круг: девять поражений в предсезонке
Межсезонье подопечных Вадима
Шахрайчука, который возглавил «Металлург» еще в апреле, началось в Сочи с поражения
от одноименной команды. На последовавшим за сбором Кубком губернатора
Нижегородской области «Кузня» проиграла все пять матчей клубам КХЛ. На другом
предсезонном турнире «Металлург» сыграл уже с более равными по себе
соперниками. Подопечные Шахрайчука выступили на Мемориале Шилова в
Санкт-Петербурге вместе с четырьмя будущими оппонентами по ВХЛ. После двух стартовых
побед над «Химиком» и «Ермаком» «Кузня» была разгромлена «Соколом» и «Динамо
СПб». Итог турнира – предпоследнее место. Причем поражения получились
симметричными, только счет различается (1:6 и 1:4). К третьему периоду
новокузнечане горели 0:4, а от проигрыша всухую их спасал гол в концовке.
Объяснение результатам простое: «Сокол» и «Динамо» второй год играют одним
костяком, а «Кузня», как и в предыдущие годы, только строится, и
взаимопонимание между игроками еще не самое лучшее.
Перед «Металлургом» на сезон точно
будут ставить большие задачи, но пока команда от них далека. Четыре победы в 13
контрольных играх, пусть и половина матчей была с клубами КХЛ – такая
статистика никого не порадует. До 13 сентября – дня стартового матча в
регулярном чемпионате ВХЛ – у «Кузни» еще есть время слепить боеспособный
состав. Иначе в КХЛ о ней не вспомнят.