Катастрофа «Сочи» в Уфе – 3:11, неужели тренера Зубова решили сплавить?

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. МАТЧ В УФЕ

Ну что я могу сказать болельщикам ХК «Сочи»? Бывало и хуже!

Надеюсь, это фото немного утешит "Сочи". Бывало и хуже! pic.twitter.com/iDaimwVrS9 — Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 31 августа 2017 г.

А вот «Витязь» проигрывал «Барысу» (6:11), «Нефтехимику» (2:10) и «Локомотиву» (5:9). А помните, как «Спартак» получал от СКА (2:10)? А как «Автомобилист» влетел «Северстали» (1:10)?

Всякое бывает в хоккее. Но когда уже во втором периоде счет стал 1:10, я по своим каналам начал узнавать, а что у тренера Сергея Зубова происходит с командой? Может, его просто решили сплавить уже в августе, потому что он всех достал?

Мне объяснили, что это все – несчастный случай. Никаких проблем перед матчем не было, готовились в обычном режиме. Просто у «СЮ» получалось все, и команда перла как танк, а вот у «Сочи» возникли, мягко скажем, проблемы в обороне. Ну а Зубов не ведет себя как диктатор. И мне сказали, что игрокам с ним работать комфортно.

Ну хорошо, если так. Но на пресс-конференции у Зубова в лоб спросили, не задумывается ли он об отставке. На что тренер ответил: «Все может произойти, никто не застрахован».

Вообще «Сочи» в этом сезоне не показывал фееричный хоккей, команда играла на троечку: 2:4 от «Куньлуня», 2:1 по буллитам с «Амуром», 3:1 с «Адмиралом». Но это были домашние матчи, а теперь сочинцы поехали на выезд. Посмотрим, случится ли страшный счет завтра – в Казани, в матче против «Ак Барса». Если да, то Зубов не выйдет из списка главных кандидатов на отставку, который уже составила пресса.

2. РЕШЕНИЕ «АМУРА»

Грамотный ход сделали в Хабаровске. Там перешли на площадку канадских размеров, сузив борта на четыре метра – с 30 до 26. Теперь обалдевший соперник не только будет попадать в другой часовой пояс, переживая жесткую акклиматизацию, но еще и окажется на площадке стандарта НХЛ.

«Амур» имеет очень хороший маркетинг, значительную посещаемость, в Хабаровске любят хоккей. Есть только одна причина, по которой «Амур» попал бы под урезание в рейтинге КХЛ – это спортивные результаты. И эту составляющую в клубе стараются подтянуть.

Президент «Амура» Александр Могильный уже сказал, что это сделано в интересах болельщиков. Уважаемый ветеран Борис Майоров сразу же сказал, что переход на «канадку» - это порочная практика. Зачем мы копируем НХЛ?

А почему же не брать оттуда все лучшее? Проблема в другом. У нас в КХЛ одни клубы играют на маленьких площадках («Амур», «Лада», «Адмирал», если я ничего не путаю). Кажется, в «Йокерите» - финский стандарт (28 метров ширина), на это же переходит СКА. Другие клубы гоняют на аэродромах в 30 м.

Такого в серьезной лиге быть не должно. Поэтому я предлагаю приказом сверху ввести единый стандарт – 26 м. Может быть, однажды мы к этому придем.

3. САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Журнал Forbes составил рейтинг «100 самых влиятельных россиян столетия». Думаю, как и многие другие рейтинги он не подкреплен ничем. Просто один или несколько человек сели и начали составлять сотню, вспоминая известные фамилии из разных отраслей и записывая их на бумажку.

Нам сообщают «мы использовали 19 консультантов, они составили список из 400 человек, по итогам кумулятивного голосования мы оставили 110 человек. Добавили еще 20, потом всех урезали до ста. Учли международное признание, количество людей, жизнь которых изменилась благодаря влиянию кандидатов, а еще денежную составляющую – контракты, бюджеты, капитализация, объем рынков».

В списке представлены Николай II, Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Борис Ельцин, Владимир Путин, Виктор Цой, Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский, Александр Солженицын, Иван Бунин, Максим Горький, Георгий Жуков, Юрий Гагарин и так далее…

Тут есть несколько спортсменов. Мария Шарапова, Лев Яшин, Ирина Роднина, а также два хоккеиста – Владислав Третьяк и Александр Овечкин.

По Третьяку у меня нет вопросов, а вот по Овечкину возникают – при всей моей любви к этому игроку. Да, большой контракт и международное признание. Все это есть. Но думаю, что больше влияния было у Вячеслава Фетисова, который рулил спортом в России, стоял у истоков создания КХЛ, был главным тренером на Олимпиаде, выиграл кучу наград, вошел в шестерку лучших хоккеистов столетия от ИИХФ, сделал карьеру в политике… Как же Фетисова могли забыть?

А если говорить о человеке-иконе, как Гагарин и Высоцкий – то это, конечно, Валерий Харламов. В общем, с точки зрения хоккея, этот рейтинг выглядит нелогично. Журнал Forbes, в следующий раз зовите в ваши 19 экспертов меня – я вам все объясню.