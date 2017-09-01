Стабильность – признак мастерства. Япония вышла на чемпионат мира

С 2002 года Япония не пропустила ни одного мирового футбольного форума. Переиграв вчера Австралию, самураи в 6-й раз подряд пробились на мировой чемпионат и стали 4-й командой после России, Бразилии и Ирана, которая гарантированно примет участие в главном турнире сборных. «Советский спорт» представляет наших будущих гостей.

Тренер: Вахид Халилходжич

Успешный в прошлом нападающий, забивавший в среднем один гол в двух матчах, может считать себя состоявшимся тренером. Не только потому, что выигрывал с «ПСЖ» Кубок Франции в 2004-м. В его карьере теперь есть два попадания на мировое первенство. С Алжиром и теперь с Японией. Четыре года назад африканская сборная под его руководством выбила из турнира российскую команду. А в 1/8 финала оказала серьезное сопротивление будущим чемпионам мира немцам, уступив лишь в дополнительное время. Следующим летом боснийский специалист планирует побить два рекорда – свой личный и рекорд Японии. Задача: пройти в четвертьфинал.

Лидер: Макото Хасебе

Опорный полузащитник является капитаном команды. Может сыграть на нескольких позициях, как в обороне, так и всредней линии. Дебютировал в сборной в 2006 году. С тех пор регулярно вызывается. Провел в майке сборной 104 матча. Капитаном стал в 2010-м. По результативности своих действий Хасебе уступает многим, но его влияние на игру и лидерские качества не поддаются сомнению. Около 10 лет Хасебе выступает в бундеслиге. Вместе с «Вольфсбургом» становился чемпионом Германии. Сейчас защищает цвета франкфуртского «Айнтрахта». В прошлом сезоне был незаменимым игроком своего клуба. В национальной команде его позиции тоже непоколебимы. В отборе к ЧМ Хасебе принял участие в 13 встречах. Чемпионат мира в России станет третьим в его карьере.

Участие Японии на ЧМ

Сборная Японии в 6-й раз попала на чемпионат мира. Впервые гостями мундиаля представители страны восходящего солнца стали в 1998-м. Уступив во всех трех матчах, дебютанты покинули турнир после групповой стадии. В 2002-м турнир проходил в Японии и Южной Корее, поэтому вылетать рано хозяева себе позволить не могли. Оказавшись в одной группе со сборной России, подопечные Филиппа Труссье прошли в плей-офф, где уступили туркам. Выступление в Германии спустя четыре года успешным назвать никак нельзя. Единственное очко было набрано в матче с хорватами. Как итог – последнее место и вылет. В 2010-м удалось повторить достижение домашнего чемпионата мира. Победы над Камеруном и Данией открыли азиатской сборной путь в 1/8 финала. Но как и в 2002-м, дальше по турнирной сетке пробраться не получилось — помешал Парагвай и неудачная серия пенальти. Последний мундиаль в Бразилии запомнился разве что ничьей в матче с Грецией. Большую часть встречи греки играли в меньшинстве, но Япония не сумела этим воспользоваться. Игры с Кот д'Ивуаром и Колумбией очков Альберто Дзаккерони и его парням не принесли.

Достижения:

Олимпийские игры: 3-е место (1968)

Кубок конфедераций: 2-е место (2001)

Кубок Азии: 1-е место (1992, 2000, 2004, 2011)

Чемпионат мира: 1/8 финала (2002, 2010)