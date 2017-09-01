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Прервет ли армия Никитина высокий полет «ястребов»? Превью игрового дня в КХЛ

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Прервет ли армия Никитина высокий полет «ястребов»? Превью игрового дня в КХЛ
Фото: «Советский спорт»

Сегодня в День знаний состоятся шесть матчей. Впервые в родных стенах сыграют «Витязь» и ЦСКА. А «Сибирь», «Югра» и «Авангард» – в гостях. Справятся ли хозяева с ролью учителей?

Не вижу причин паниковать из-за фальстарта «Магнитки». Да и фальстарт ли это, ведь «Металлург» Майка Кинэна в 2013-м начинал еще тише?

Обсудим два матча в Московском регионе. В прошлом сезоне «мамонты» отобрали три очка у расслабившихся «витязей», приехав в Подольск после теннисной баранки (0:6) от московского «Динамо». Все тогда восторгались самобытным форвардом Павлом Варфоломеевым и вратарем Александром Шарыченковым. Первый пока «молчит», второй лечится, причем в лагере бело-голубых. Новый наставник «Югры» Игорь Захаркин чуть ли не в панике. Игра у его подопечных не клеится. Верные победы уплывают. Может, выручит новичок команды Максим Пестушко, вошедший в топ-100 снайперов отечественных чемпионатов?

«Витязь» в целом успешно сыграл на выезде, увез победу из Минска, отобрал одно очко у СКА. Достойно сражался в Ярославле. Год назад домашняя премьера Валерию Белову не удалась – его команда уступила «Авангарду». Как-то будет теперь?

«Авангард» же интересен всегда. Времена Раймо Сумманена уже история, теперь во главе команды Андрей Скабелка, которого называют Русским Сумманеном. Стартовали омичи обнадеживающе, набрав 10 очков из 12-ти. В последнем матче со «Спартаком» засветили запасного вратаря Олега Шилина, дав передышку перед турне лучшему голкиперу первой игровой недели Доминику Фурху. А также капитану команды Евгению Медведеву, для которого прошлый сезон получился ярким. Увы, шведская диаспора лишилась Юхана Сундстрёма, он остался в Омске залечивать травму.

Болельщикам ЦСКА интересно будет взглянуть на бывших армейцев – Семена Кошелева, Дмитрия Кугрышева, Андрея Стася, Николая Лемтюгова, Никиту Лисова. А омским – на Сан Саныча Попова. Увы, воспитанник омской школы Никита Пивцакин уехал в «Магнитку».

В начале октября прошлого сезона «Авангард» в Москве красиво обыграл ЦСКА. Победную шайбу в овертайме изысканно забили экс-армейцы Денис Паршин и Илья Зубов. Они уже не в Омске. У высоко взлетевших «ястребов» новые герои. Например, Валентин Пьянов, умеющий забивать прямо с вбрасывания.

И, конечно, будем смотреть на посещаемость домашней премьеры нового ЦСКА. Верится, омская диаспора ее поднимет.

Матч

Автомобилист - Куньлунь Ред Стар

Место и дата

01 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

Матч

Металлург Мг - Амур

Место и дата

01 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Матч

Трактор - Адмирал

Место и дата

01 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

Матч

Слован - Сибирь

Место и дата

01 сентября 18:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Витязь - Югра

Место и дата

01 сентября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

Матч

ЦСКА - Авангард

Место и дата

01 сентября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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