Антон Швец: Играя в Испании, заметил, что там вообще нет бедности

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Антон Швец – о первом вызове в национальную команду, о самом сложном моменте карьеры, когда он из-за болезни остался без клуба, и о шикарной Испании.

«НАСЛАЖДАЮСЬ МОМЕНТОМ»

– Когда вы узнали о вызове в сборную?

– После игры с ЦСКА в раздевалке сказали об этом. Приятная неожиданность, – говорит Швец. – Позже со мной связались люди из сборной, объяснили, что и как. Приехав в расположение команды, убедился, что абсолютно все на высшем уровне – и персонал, и тренировочный процесс. Конечно, и от первой встречи с тренером Станиславом Черчесовым самые положительные эмоции. Уважаемый человек!

– После вызова в сборную в самоощущение что-то поменялось?

– Нет. Если в первые день-два еще была какая-то эйфория, не мог поверить в случившееся, то сейчас уже все нормально. Очень рад вызову, но понимаю, что это только начало. Еще ничего не сделано – нужно продолжать тренироваться, работать.

– Этот состав сборной – экспериментальный. Не давит, что нужно максимально ярко показать себя за эту неделю?

– Показывать себя нужно не только на этом сборе, но и вообще – в играх чемпионата, например. Никакого волнения нет. Наоборот, желание продолжать в том же духе.

– Впервые за долгое время сборная России сыграет товарищеский матч с клубом. Не странно?

– Не важно, с кем мы играем. Важно то, как мы покажем себя.

– Верите, что сможете попасть на чемпионат мира?

– Если честно, не думаю об этом. Живу сегодняшним днем. И наслаждаюсь моментом – попасть в сборную это мечта любого футболиста. А что будет в 2018 году, только один бог знает. Мое дело работать.

«ХОРОШО, ЧТО ПОВЕРИЛ АГЕНТАМ»

– Этим летом вы вернулись из Испании в Россию – в «Ахмат». Как появился этот вариант, и были ли другие возможности?

– Зимой, когда у меня оставался год до конца контракта, я уже мог подписывать соглашения с любой командой. Заранее. Варианты были разные, но спасибо моим агентам, которые сказали: «Антон, не спеши. Мы ищем для тебя лучшее». Хорошо, что послушал их. Потому что в тот момент готов был подписать любой контракт – не хотелось остаться без клуба. В итоге оказалось, что на протяжении последнего времени меня в матчах за «Вильярреал» Б просматривал Олег Кононов. Когда он возглавил «Ахмат», то пригласил на просмотр. Я даже не раздумывал, хотя были предложения и из испанской сегунды, и из других российских команд. Но сразу почувствовал, что «Ахмат» и приглашение от Кононова – это мой шанс.

– Что делаете в свободное время в Грозном?

– Как и везде – с партнерами по команде ходим в кафе, просто гуляем.

– Что знали о Кононове до приезда в «Ахмат»?

– Он для меня один из лучших тренеров России. Знал по «Краснодару», какой футбол Олег Георгиевич любит. На тренировках чувствуется, что такой же стиль он хочет поставить и «Ахмату». Я бы сказал, испанский стиль – все с мячом, интересные упражнения, при этом хватает и тактики с «физикой». Думаю, скоро будем показывать тот футбол, который хочет тренер.

– Удалось пообщаться с Кадыровым?

– На командном ужине перед чемпионатом России. В тот день я с гипсом был – на тренировке сломали палец. Рамзан Ахматович вручил клубную майку и спросил, смогу ли я играть, узнал, как дела. Было приятно. Вообще очень тепло встретили в команде – игроки, тренеры и наш президент клуба Магомед Даудов.

– Вернувшись после травмы, вы провели пять матчей. Каким из них максимально довольны?

– С ЦСКА. В первых четырех играх мы проигрывали, довольным собой быть не мог. И поэтому победа над ЦСКА – очень важная.

– «Ахмат» начал сезон с трех побед, но потом случились вот эти четыре поражения. Что пошло не так?

– Какая-то черная полоса. Невезение. Но через такие трудности надо пройти, теперь – только вверх.

– «Ахмат» сыграл почти со всеми лидерами чемпионата. Кто произвел самое сильное впечатление?

– «Зенит». Хорошая игра, сильные игроки.

Александр Кокорин и Антон Швец Фото: Gettyimages.ru

«ТОГДА МНЕ ПОМОГ ЯРОШИК»

– Вы родились на Украине, но почти сразу переехали в Грузию. Какое самое яркое воспоминание из этого периода?

– В Грузии – прекрасно. Провел там свое детство, завел друзей, в футбол начал играть – в «Динамо» Тбилиси. Меня отец с самого детства тренировал, ставил технику, днем и ночью играл в футбол. В общем, счастливое детство.

– Звонили из сборных Украины или Грузии?

– Приглашали в молодежную сборную Грузии, но я отказался. Надеялся попасть в сборную России.

– После Грузии была школа московского ЦСКА.

– Да, папа повел на просмотр. В итоге остался. Хочу очень поблагодарить тренера Балашова, который меня взял в команду. Очень многое мне дал. Потом уже были «Спартака», «Трудовые резервы». Спасибо тренеру Олегу Юзвинскому, который, когда я сильно заболел, помог нашей семье деньгами.

– Чем болели?

– Воспалением легких. На сборе с «Сатурном», когда проходил просмотр, заболел, вернулся домой – в итоге про меня в клубе забыли. Хотя до этого уже предлагали контракт. Пришлось самому справляться. Я из простой семьи, денег у нас было немного. Но вот тренер помог.

– Когда выздоровели, как форму поддерживали?

– Один тренировался. Помню, зимой в минус 20 выходил на пробежку, на турники, брусья. Постоянно во дворе играл, ездил в разные манежи и просился играть с мужиками. Агента у меня тогда, как и у многих молодых ребят не было. Это сейчас даже у 14-летнего парня есть тот, кто представляет его интересы. В то время все было немного иначе. В итоге в России я был никому не нужен. Тогда мне помог муж моей сестры.

– Тот самый Иржи Ярошик, который играл за ЦСКА и «Челси». Удивились, когда узнали, с кем встречается сестра?

– Конечно. Пусть он и не был моим кумиром, но часто смотрел его игры. Он всегда нравился мне как футболист. Когда появилась возможность, попросил его устроить просмотр в «Сарагосе». Он тогда играл за нее. Из-за ощутимого простоя без команды был вообще не в форме, физически просто не готов. Но, видимо, что-то разглядели во мне, после трех месяцев просмотра взяли во вторую команду.

– Быстро испанский выучили?

– За год-полтора.

«ЗАПОМНИЛОСЬ, ЧТО В ИСПАНИИ ВООБЩЕ НЕТ БЕДНОСТИ»

– «Сарагоса» сейчас похожа на команду-лифт: то вылетает во второй дивизион, то возвращается обратно. А как с академией, инфраструктурой?

– Исторически «Сарагоса» – это большой клуб в Испании. Да, последние годы у них кое-какие проблемы, но условия для тренировок и детской команды, и взрослой хорошие. Хотя, надо признать, у «Вильярреала» условия на уровень выше.

– Помнят еще в «Сарагосе» Владислава Радимова?

– Конечно, помнят. Мы, кстати, общаемся, он меня поддерживал, когда я играл в Испании, а недавно поздравил с вызовом в сборную. Его в «Сарагосе» все очень любят – и болельщики, и руководство.

– Долго привыкали к сиесте, когда в обед вообще все закрыто?

– На самом деле, мне самому это очень нравится. До сих пор после обеда на часок ложусь поспать.

– Самое главное впечатление об Испании?

– Там нет очень бедных людей. У всех семей есть машина, дом, квартира. Все люди стабильно и спокойно живут. Нет бедности. И, конечно, запомнилось то, как в Испании сильно любят футбол. Живут им.

«ЧЕРЫШЕВ ЕЩЕ СЕБЯ ПОКАЖЕТ»

– Почему в итоге ушли из «Сарагосы»?

– Там была непонятная ситуация в клубе. В 2014 году мне предложили контракт с первой командой на три года, согласовали все. Уже должен был подписать, но в последний момент руководство клуба перестало отвечать на звонки моего агента. Просто трубку не брали. В итоге через несколько дней сняли прежнее руководство, нового не назначили. По сути, не было ни президента, ни директора. В этот момент появился вариант с «Вильярреалом». И я решил подписать контракт.

– Это был шаг вперед?

– Да, пусть, начав сборы с основой, провел сезон в дубле. Но уровень был выше, чем в «Сарагосе». «Вильярреал» Б играл в третьем дивизионе Испании – сегунде Б. Могли подняться выше, но проигрывали в стыковых матчах. В заявку первой команды попал только два раза – против «Атлетико» Мадрид и «Атлетик» Бильбао.

– Почему не получилось закрепиться в основе?

– Травмы. Постоянно, набрав хорошую форму, получал какие-то повреждения. Плюс, если честно, не видел особенного желания подпускать меня к первой команде. Был момент, когда я очень сильно начал сезон, был хорошо готов, но шанс дали местному – испанцу, который был на два года меня моложе. Сейчас он, кстати, игрок основы. Меня им, видимо, было неинтересно наигрывать – и это нормально. Испанец все же свой, плюс моложе.

– Вы успели потренироваться с другим россиянином в «Вильярреале» – Денисом Черышевым. Поддерживаете связь?

– Да, регулярно общаемся. Когда он узнал, что меня вызвали в сборную, поздравил. Пожелали друг другу встретиться вместе в сборной в 2018 году.

– Как у него дела сейчас? Травмы позади?

– Он начинает потихоньку тренироваться. Ему эти травмы не дают развивать свой уровень, но, думаю, все будет нормально. Сейчас наберет форму и покажет свой футбол. Потенциал у него очень большой.