Антон Миранчук: Есть ли в сборной свой Фернандеш? У Ману другой стиль
Игроки сборной России – Евгений Чернов, Эльмир Набиуллин и Антон Миранчук – рассказали о подготовке к матчу с «Динамо».
МИРАНЧУК: ЧЕРЧЕСОВ НАС С БРАТОМ РАЗЛИЧАЕТ
– Черчесов нашел способ различать вас с
братом?
– Думаю, он и не путал никогда. Как только нас собрали, тренер дал понять, что различает нас.
– То есть бесполезно его вводить в
заблуждение?
– Да мы и не собираемся. Пока что, – смеется Антон.
– Можно сказать, что вы приняли эстафету
от братьев Березуцких?
– Ну подшучивать над этим можно, наверное. Почему нет.
– Василий – большой шутник. Сейчас вы
лидируете?
– Не знаю, вот если бы брат пришел, послушали бы его. Его шутки вам бы понравились.
– Вы на тренировках всегда вместе
разминаетесь. Черчесов не разлучает?
– А смысл? На поле нужно находить контакт. Мы и в клубе всегда в паре тренируемся.
– Не чувствуете себя с братом лидерами
этой сборной?
– Да рано еще, я только приехал в сборную. Впереди много работы, даже не задумываемся об этом. Безусловно, приятно находиться в сборной, это придает уверенности.
– Насколько тактические схемы в «Локомотиве»
и сборной отличаются? И отличаются ли
ваши функции на поле?
– Функции свои я понимаю. Ясно, как действовать при обороне и атаке. В принципе играем в те же пять защитников. Отличий почти нет, только нюансы.
– Такого мастера, как Фернандеш, в сборной
видели?
– Даже не знаю. Все ребята техничные, у Ману просто другой стиль игры, ни на кого не похожий.
– Видели неудачный матч молодежной
сборной?
– Да, но я не тренер, чтобы называть причины ничьей. Ребята хорошо играли, атаковали, просто не забили свои моменты. Обидно, конечно.
ЧЕРНОВ: В ПЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ЕЩЕ НЕ ИГРАЛ
– Все говорят, что у сборной экспериментальный
состав. Успели сыграться уже?
– С каждым днем становится все лучше, мы очень много работали над тактикой, учили новые компоненты. И уже достаточно сыгрались, чтобы достойно провести матч с «Динамо».
– Что новое Черчесов привнес в тренировочный
процесс?
– Для ребят из «Тосно» – это схема в пять защитников. Мы старались быстро все воспринимать.
– Насколько сложно было быстро адаптироваться
к этой схеме?
– Никаких проблем не было, быстро все поняли.
– Смотрели матч российской «молодежки»?
– Да, было много моментов, жаль, не получилось забить гол. Удача была не на стороне нашей сборной.
– В схеме в пять защитников на какой
позиции играете?
– То левого центрального, то левого крайнего, мы меняемся. Но никаких проблем нет.
– В матче с «Локомотивом» вы помогли
забить автогол. Та победа и гол сыграли
какую-то роль в приглашении в сборную?
– Тренерский штаб отслеживает выступления игроков на протяжении долгого времени. Думаю, как-то косвенно, может, и повлиял, но незначительно.
– Когда в списке оказались три игрока
«Тосно», многие шутили, что ваш клуб
станет базовым для сборной. Как к этому
относитесь?
– Приятно, для «Тосно» это престижно. Будем стремиться, чтобы наших футболистов в сборной стало еще больше.
НАБИУЛЛИН: БЕРУ ПРИМЕР С МАРСЕЛО
– Есть ли уже понимание, кто сыграет в
матче с «Динамо»?
– На тренировках всегда разные составы, пока не понятно, кто будет играть. Но все готовы.
– Была информация, что вы отказались
переходить в «Спартак». Прокомментируете?
– У меня контракт с «Рубином», рад играть в этом клубе, больше комментировать нечего.
–
Предложения не было?
– Было.
– Играть в Лиге чемпионов не захотели?
– В ближайшее время мы с «Рубином» постараемся выйти в еврокубки.
– Вам комфортнее играть именно в пять
защитников?
– Комфортнее, да. Постепенно мы со всеми игроками познакомились, стало намного проще.
– Вы когда-то говорили, что примером для
вас является Марсело. Следите за его
карьерой?
– Да, это мой кумир. Стараюсь брать с него пример. Больше слежу, как он играет в «Реале».
– Вас так же тянет в атаку?
– Да
– Ставите себе задачу на сезон, сколько
голов забить за «Рубин».?
– Главное, чтобы были победы, остальное неважно.
– В этом составе сборной уже чувствуете
себя одним из опытных игроков?
– Рад, что вызвали в сборную. Хотелось бы и дальше попадать в список приглашенных.
– Как оцените шансы на попадание на
ЧМ-2018?
– Тренер будет смотреть, как я играю в клубе, от этого многое зависит.
– Какие задачи Черчесов ставит перед вами
на данный момент?
– Обыграть «Динамо» и показать хороший футбол.
– Сборная играет с клубом. Вас это удивляет?
– Ничего страшного, ко всем матчам готовимся одинаково.
– А если бы вместо «Динамо» был «Рубин»?
– Отношение не изменилось бы.