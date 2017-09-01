Антон Миранчук: Есть ли в сборной свой Фернандеш? У Ману другой стиль

Игроки сборной России – Евгений Чернов, Эльмир Набиуллин и Антон Миранчук – рассказали о подготовке к матчу с «Динамо».

МИРАНЧУК: ЧЕРЧЕСОВ НАС С БРАТОМ РАЗЛИЧАЕТ

– Черчесов нашел способ различать вас с братом?

– Думаю, он и не путал никогда. Как только нас собрали, тренер дал понять, что различает нас.

– То есть бесполезно его вводить в заблуждение?

– Да мы и не собираемся. Пока что, – смеется Антон.

– Можно сказать, что вы приняли эстафету от братьев Березуцких?

– Ну подшучивать над этим можно, наверное. Почему нет.

– Василий – большой шутник. Сейчас вы лидируете?

– Не знаю, вот если бы брат пришел, послушали бы его. Его шутки вам бы понравились.

– Вы на тренировках всегда вместе разминаетесь. Черчесов не разлучает?

– А смысл? На поле нужно находить контакт. Мы и в клубе всегда в паре тренируемся.

– Не чувствуете себя с братом лидерами этой сборной?

– Да рано еще, я только приехал в сборную. Впереди много работы, даже не задумываемся об этом. Безусловно, приятно находиться в сборной, это придает уверенности.

– Насколько тактические схемы в «Локомотиве» и сборной отличаются? И отличаются ли ваши функции на поле?

– Функции свои я понимаю. Ясно, как действовать при обороне и атаке. В принципе играем в те же пять защитников. Отличий почти нет, только нюансы.

– Такого мастера, как Фернандеш, в сборной видели?

– Даже не знаю. Все ребята техничные, у Ману просто другой стиль игры, ни на кого не похожий.

– Видели неудачный матч молодежной сборной?

– Да, но я не тренер, чтобы называть причины ничьей. Ребята хорошо играли, атаковали, просто не забили свои моменты. Обидно, конечно.

ЧЕРНОВ: В ПЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ЕЩЕ НЕ ИГРАЛ

– Все говорят, что у сборной экспериментальный состав. Успели сыграться уже?

– С каждым днем становится все лучше, мы очень много работали над тактикой, учили новые компоненты. И уже достаточно сыгрались, чтобы достойно провести матч с «Динамо».

– Что новое Черчесов привнес в тренировочный процесс?

– Для ребят из «Тосно» – это схема в пять защитников. Мы старались быстро все воспринимать.

– Насколько сложно было быстро адаптироваться к этой схеме?

– Никаких проблем не было, быстро все поняли.

– Смотрели матч российской «молодежки»?

– Да, было много моментов, жаль, не получилось забить гол. Удача была не на стороне нашей сборной.

– В схеме в пять защитников на какой позиции играете?

– То левого центрального, то левого крайнего, мы меняемся. Но никаких проблем нет.

– В матче с «Локомотивом» вы помогли забить автогол. Та победа и гол сыграли какую-то роль в приглашении в сборную?

– Тренерский штаб отслеживает выступления игроков на протяжении долгого времени. Думаю, как-то косвенно, может, и повлиял, но незначительно.

– Когда в списке оказались три игрока «Тосно», многие шутили, что ваш клуб станет базовым для сборной. Как к этому относитесь?

– Приятно, для «Тосно» это престижно. Будем стремиться, чтобы наших футболистов в сборной стало еще больше.

НАБИУЛЛИН: БЕРУ ПРИМЕР С МАРСЕЛО

– Есть ли уже понимание, кто сыграет в матче с «Динамо»?

– На тренировках всегда разные составы, пока не понятно, кто будет играть. Но все готовы.

– Была информация, что вы отказались переходить в «Спартак». Прокомментируете?

– У меня контракт с «Рубином», рад играть в этом клубе, больше комментировать нечего.

– Предложения не было?

– Было.

– Играть в Лиге чемпионов не захотели?

– В ближайшее время мы с «Рубином» постараемся выйти в еврокубки.

– Вам комфортнее играть именно в пять защитников?

– Комфортнее, да. Постепенно мы со всеми игроками познакомились, стало намного проще.

– Вы когда-то говорили, что примером для вас является Марсело. Следите за его карьерой?

– Да, это мой кумир. Стараюсь брать с него пример. Больше слежу, как он играет в «Реале».

– Вас так же тянет в атаку?

– Да

– Ставите себе задачу на сезон, сколько голов забить за «Рубин».?

– Главное, чтобы были победы, остальное неважно.

– В этом составе сборной уже чувствуете себя одним из опытных игроков?

– Рад, что вызвали в сборную. Хотелось бы и дальше попадать в список приглашенных.

– Как оцените шансы на попадание на ЧМ-2018?

– Тренер будет смотреть, как я играю в клубе, от этого многое зависит.

– Какие задачи Черчесов ставит перед вами на данный момент?

– Обыграть «Динамо» и показать хороший футбол.

– Сборная играет с клубом. Вас это удивляет?

– Ничего страшного, ко всем матчам готовимся одинаково.

– А если бы вместо «Динамо» был «Рубин»?

– Отношение не изменилось бы.