Зачем Умарк опять пнул «русских»?! Новое откровение шведского форварда

Дмитрий Пономаренко рассуждает о странном отношении шведского легионера к российской лиге, в которой он выступает уже давно.

Вот не прошло и десяти дней с начала чемпионата, а мастер слова из «Салават Юлаева» Линус Умарк вновь выдал очередной шедевр.

Ведь многие, наверное, помнят прошлогодний скандал, который полыхнул на Кубке Первого канала, когда шведский бомбардир заявил, что был «очень рад испортить русским вечеринку». И резкий комментарий главного тренера Олега Знарка в ответ на слова Умарка.

Линус потом говорил, что его не так поняли. Что он не хотел посмеяться над 70-летием нашего хоккея и т. д. Хотя к нему, собственно, никто официально ничего не предъявлял. Ну брякнул, да брякнул после матча. И не такое люди в горячке говорят.

Но вот вчера «Салават» одержал над «Сочи» победу с двухзначным счетом – 11:3. И швед, смакуя победу, вновь сделал выпад в адрес русских. На этот раз – русских тренеров.

«В прошлом сезоне были русские тренеры, которые покрикивали и так далее, - приводит слова Умарка «Бизнес-Online». - Сейчас новая команда, новый тренерский штаб, они подходят к игрокам, объясняют, разговаривают. У нас, наверное, лучший тренерский штаб в КХЛ».

Я в принципе Линуса легко могу понять. В российский клуб в кое-то веки пришел работать иностранец, что в последние годы редкость. «Салават» за это, кстати, много критиковали. К самому Эркке Вестерлунду и его финскому штабу отношение у болельщиков из-за этого настороженное. Хотя, опять же, заслуг этого известного тренера в мировом хоккее никто не умаляет. У всех специалистов он заслужил уважение. Одно «серебро» на ОИ-2006 чего стоит!

И понятно, что Умарк хотел поддержать своего почти что земляка. Все же по менталитету Швеция к Финляндии гораздо ближе, чем к России. Ну и плюс к этому Линус играл у Вестерлунда в «Йокерите». Возможно, у них там сложился хороший контакт.

Ну и скажи о тренере хорошие слова «у нас, наверное, лучший тренерский штаб в КХЛ». Кто будет спорить?! Считаешь так и на здоровье! Значит, в команде хорошая атмосфера.

Но зачем же делать это за счет российских специалистов? Да еще при этом не конкретизируя, а обобщая?

«В прошлом сезоне были русские тренеры, которые покрикивали и так далее…»

У «русских тренеров» вообще-то есть имена и фамилии. Игорь Захаркин, к примеру. Который тоже, кой-чего добился и на международной арене, и в КХЛ. И не только покрикивать умеет.

Тот же Умарк набирал у Захаркина в регулярке по 56-57 очков. А вот в «Йокерите» при Вестерлунде - на десяток меньше.

Ну и потом, как умеют «покрикивать» финские специалисты в КХЛ тоже многие знаю на примере Раймо Сумманена.

Так к чему этот выпад в сторону «русских тренеров», Линус?

Ведь опять на ровном месте возникает чувство, что пришел к тебе в гости человек, да и нахамил в твоем доме ни с того, ни с чего.

Это при том, что в России и к иностранным спецам, и к легионерам всегда относятся не просто с уважением, но и с любовью. Ее просто заслужить надо!

Ярославль на руках был готов носить чеха Владимира Вуйтека. Он в городе навсегда желанный гость.

А разве динамовские фанаты чтили в последние годы кого-то больше, чем финна Лео Комарова?

Чуть ли не во всех российских клубах есть такие примеры.

Да и к самому Умарку отношение в России всегда было очень положительное. Это талантливый форвард, который на площадке пашет. Наши болельщики умеют это ценить.

Может, в шведском языке нет поговорки про «колодец из которого пьешь»? Либо неосторожного на язык Линуса специально ловят на слове, а потом подставляют?

В любом случае хочется хотя бы в КХЛ не насаживать русофобию. Она и так уже оскомину давно набила…