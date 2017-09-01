Перемен требуют наши сердца. Почему сборные из бывшего СССР деградируют?

Игроки сборной Белоруссии Фото: Gettyimages.ru

Помимо нашей сборной на чемпионат мира могут пробиться сборные Украины и Узбекистана. Все остальные, по всей видимости, проходят мимо. «Советский спорт» разбирается в неудачах соседей.

Европейская квалификация

Группа А

Белоруссия: 5-е место. 5 очков после 7 туров

В группе А стыдливо спряталась на предпоследнем месте уникальная сборная Белоруссии. Почему уникальная? А потому, что мало кому удавалось отбирать очки у финалистов Евро французов и проигрывать Люксембургу. Белоруссия это сделала. Даже смена тренера – отставка Хацкевича и приход Криушенко – ситуацию не улучшили. 5 очков после 7 туров – и прощай, мечты о чемпионате мира.

Группа В

Латвия: 6-е место. 3 очка после 7 туров

Сейчас в это сложно поверить, но сборная Латвии когда-то попадала на Евро. Латвийцы превзошли белорусов. Они идут на последнем месте в группе с Андоррой и Фарерскими островами. Причем фарерцам прибалты проиграли дома. Руководил тогда процессом Марьян Пахарь. Его сменил Александр Старков, но результаты остались прежними.

Группа С

Азербайджан: 4-е место. 7 очков после 6 туров

У азербайджанцев дела обстоят неплохо. Впервые в истории они имеют теоретические шансы на попадание на ЧМ. Правда, для этого нужно выиграть все оставшиеся матчи, в том числе у Норвегии, Чехии и Германии. И надеяться на неудачи Северной Ирландии, идущей на втором месте. Сценарий, конечно, фантастический, но в футболе всякое бывало.

Группа D

Грузия: 5-е место. 3 очка после 6 туров

Грузинский футбол не стоит на месте, он двигается назад. Приходят и уходят тренеры, но результаты с каждым отборочным циклом всё больше поражают. Грузины играют в симпатичный футбол, который очень напоминает дворовый. В нем нет организованной игры в защите, нет отлаженных командных взаимодействий, зато есть талантливые игроки. Даже опытный Владимир Вайсс не в состоянии создать единый коллектив.

Группа Е

Армения: 5-е место. 6 очков после 6 туров

Казахстан: 6-е место. 2 очка после 6 туров

Армения выступает нестабильно и далека от лучшей своей формы. Но эпизодически армянам удается порадовать публику домашними победами. Камбэк в матче с черногорцами точно один из самых ярких во всем цикле. Отставание от второго места составляет 4 очка. Математические шансы пройти в стыковые игры у команды Артура Петросяна имеются.

Откровенно слабо выступают казахи. Если дома они в состоянии сыграть вничью, то в гостях, как правило, дела обстоят плохо. Прошлый отборочный цикл Казахстан Юрия Красножана завершил, имея в активе одну победу. Нынешний отбор команда под руководством другого российского специалиста Александра Бородюка рискует пройти без побед. Хотя домашняя игра с датчанами могла сложиться по-другому, если бы не удаление Исламхана.

Группа F

Литва: 5-е место. 5 очков после 6 туров

Литовцы всегда рады отнять очки у фаворитов. Начали они этот цикл с одной победы (над Мальтой) и двух ничьих (с Шотландией и Словенией). Причем во встречах с шотландцами и словенцами Литва вела в счете, но в концовке упускала 3 очка. Несмотря ни на что, какое-то время прибалтийская сборная была в тройке лидеров. Но несколько поражений кряду перечеркнули все надежды Эдгараса Янкаускаса выйти хотя бы в стыковые матчи.

Группа H

Эстония: 5-е место. 5 очков после 7 туров

Эстонцы неожиданно для всех отобрали 2 очка у Греции. Но это скорее исключение из правил. Обыденностью стали разгромные поражения – 0:8 от Бельгии, 0:5 от Боснии. Одно утешение – в группе есть Гибралтар, поэтому последнюю строчку эстонцы не займут.

Группа I

Украина: 4-е место. 11 очков после 6 туров

Украина оказалась в «группе смерти» с Хорватией, Исландией и Турцией. Впереди у команды Андрея Шевченко 4 финала. Первый – с турками. Пока украинцы идут по рабочему графику – обыгрывают аутсайдеров и отбирают очки у прямых конкурентов (поражение от Хорватии – исключение). Радует, что при Шевченко команда обновляется. Появляется талантливая молодежь.

Азия. 3-й раунд отбора.

Узбекистан: 4-е место. 12 очков после 9 туров

Неудача в матче с Китаем осложнила жизнь узбекской команде, вот уже много лет претендующей на попадание на мундиаль. В последнем туре команде Самвела Бабаяна жизненно необходимо переигрывать Южную Корею. Другого выхода нет. Это подтверждает и Одил Ахмедов, заявивший в интервью, что если не удастся взять 3 очка, то в Узбекистане можно смело закрывать весь футбол.