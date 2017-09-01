Евгений Шведенко: Скоро заберу все титулы во суперсреднем весе
Российский боксер второго среднего веса Евгений Шведенко, спарринговавший с Сергеем Ковалевым и Андре Уордом, рассказал о своих чемпионских амбициях.
Шведенко 27 лет. За короткий срок профессиональной карьеры Евгений успел поработать с такими боксерами как Андре Уорд, Феликс Штурм, Сергей Ковалев и Александр Гвоздик. Шведенко помогает его любительский багаж – полтораста боев, опыт выступлений за сборную.
Следующий бой он проведет 9 сентября в Берлине в рамках боксерского шоу, главным событием которого станет встреча Александра Усика и Марко Хука. Его соперником должен был стать Йоско Стойчев, но болгарин снялся с боя. Стойчева заменил босниец Никола Матич, но они ним пока не подписан контракт. Тем не менее, Евгений уверяет, что несмотря ни на что он выйдет на ринг 9 сентября.
ЮБЕНК – ФАВОРИТ СУПЕРСЕРИИ
– Мы уже говорили о
вашей работе с Андре Уордом и Сергеем Ковалевым. Как дела у вас? Появился у вас
промоутер?
– Да. У меня есть близкий друг Максим Михалев. Он поспособствовал этому. Мы с ним познакомились в США. Он живет в Германии. После спаррингов с Робином Красничи меня пригласила немецкая компания Feаshersport. Мы пообщались, и я подписал контракт. Я провел два боя и мог провести еще один, но возникли проблемы с визой.
– Какие цели?
– Они хотят, чтобы я уже в следующем году боксировал за титул чемпиона мира. Я считаю, что мой опыт позволяет выйти на этот уровень. И моя цель – титул. Но хочется еще провести пару боев. И желательно, проводить подготовку в Америке.
– Какую весовую
категорию будете покорять?
– До 76 килограмм.
– Кто в этом весе
входит в число лучших?
– Джеймс Дигейл, Джордж Гроувз, который забрал пояс у Федора Чудинова. Все люди с опытом и просто так титулы им никто не дал. Каждый прошел школу жизни и школу бокса. Но скоро я заберу у них все титулы, - улыбается.
– В вашем весе
проходит суперсерия, но из озвученных вами боксеров в ней принимает участие
только Гроувз. Турнир не получился?
– Да. Тем более, нет и Баду Джека. Основные титулы были у него и Дигейла. Они – очень серьезные и умные боксеры, которые могут составить конкуренцию всем. Зато заявлен Крис Юбенк-младший. Я ему симпатизирую. Он амбициозен, мощен и проводит невероятные тренировки. Кроме того, он – быстрый и умный. Я бы поставил на его победу.
– Работали с
кем-нибудь из них на спаррингах?
– Нет. Меня приглашали в лагерь Гроувза перед его боем с Федором Чудиновым, но у меня не было визы.
ЛУЧШИЕ БОКСЕРЫ И
ТРЕНЕРЫ ЖИВУТ В США
– Сергей Ковалев и
Максим Власов говорили о том, что в США тренеры мало что дают боксерам. Они
были ими разочарованы. С какими тренерами работали вы?
– Я не согласен с их мнением. Достаточно посмотреть, где находятся все чемпионы мира. И почему, например, Денис Лебедев каждый раз готовиться к боям в США? На самом деле в США очень много хороших тренеров. Не все они известные. Некоторым кажется: «Вот приеду к Фредди Роучу и он все расскажет». Во-первых, такие тренеры как Роуч, Абель Санчес или Вирджил Хантер – очень дорогие.
И у каждого из них есть только один боксер самого высокого уровня. Они с ними и работают. Хантер – Андре Уорд, Роуч – Мэнни Пакьяо, Санчес – Геннадий Головкин. Многие просто накручивают себе голову, думая, что в Америке есть что-то сверхъестественное. Этого нет.
– А если сравнить с
нашей школой?
– Давайте разберем российский бокс. Все что мы делаем – это «двоечка» и работа с дальней дистанции. Мы не работаем вблизи. Американцы, хоть Уорд, хоть Флойд Мэйвезер, работают везде. Это школа. И в Америке есть тренеры, которые этому обучают. Я считаю, что весь профессиональный бокс находится в США, кто бы что не говорил. Весь мир едет тренироваться туда, там лучшие специалисты.
Я много работал с Эдди Крофтом. Он меня обучил многим вещам. Возможно, нужно попасть в хорошие руки и поверить в человека. А это приходит только с опытом и со временем. Когда ты приезжаешь в Америку, ты никому не нужен. И в жизни ты мало кому нужен, а уж тут тем более. Все хотят зарабатывать. Я за спарринги не платил. Я работал на доверии. В меня человек поверил и работал со мной.
Я от многих слышал, что в США нет тренеров, но это не так. Хочется тогда спросить, а где все чемпионы? В России? Сначала нужно найти себя, чего хочешь ты, а уж затем искать это там.
ШТУРМ ПОБЕДИЛ ЧУДИНОВА
– Вы помогали Феликсу
Штурму перед его вторым боем с Чудиновым. Чем запомнился Штурм?
– Это был мой первый опыт в качестве спарринг-партнера. Тренировался у него в лагере в Германии. Хорошие условия. Тренером у него был Магомед Шабуров. Очень приятный человек. Я приехал туда с горящими глазами. Это мой первый спарринг, надо себя проявить.
Европейская манера бокса однообразна. Перекрылся и пошел вперед. Нет работы корпусом, нет мысли. Просто силовой бокс. Здесь сказался мой любительский опыт. Мне было комфортно работать с такими боксерами как Феликс Штурм. Я ожидал большего. Приехал на спарринг и думаю: «Все! Сейчас превращусь в котлету». Но видимо адреналин взял свое и работа пошла. У меня проходили комбинации, которые я задумывал. Все получилась. Может, сказался его возраст.
– Каков он сам?
– Приятный. Мне очень понравился. Работал с ним четыре-пять недель. Спасибо его штабу. Именно там я заработал те деньги, на которые уехал в США.
– А его бой с
Чудиновым смотрели?
– Да. Штурм выиграл.
– Сколько заработали
за спарринги со Штурмом?
– Что-то вроде 300 тысяч рублей.
ГОЛОВКИН ПОБЕДИТ АЛЬВАРЕСА
– В США кто-нибудь помогал?
– Да. Роман Кармазин. Некоторое время жил у него и тренировался в зале Роуча. Потом Рому позвали в Сан-Франциско. Я поехал с ним. Там познакомился с Крофтом. Он был вторым тренером Уорда. Мы с Эдди серьезно поговорили. Крофт интересовался, зачем я приехал в Америку, почему я хочу тренироваться именно здесь. И предложил поработать.
– С Геннадием
Головкиным пересекались?
– Мне предлагали работать с ним перед его боем с Келлом Бруком, но у меня не получилось. У меня заканчивалась виза, и я уехал домой.
– Что думаете о
поединке Геннадия с Саулем Альваресом?
– Встречаются молодость против опыта. Опыт свое возьмет. Геннадий выиграет сложный и конкурентный поединок. Это будет лучший бой в его карьере.
– Какие сильные
качества есть у обоих боксеров?
– У Геннадия есть терпение, мощь и мысль. У Альвареса мексиканский стиль. Я работал с мексиканцами. Перед ними нужно шляпу снимать. Сколько бы они не пропускали, всегда встают с колен и продолжают дальше работать. Они всегда хладнокровные и волевые.
Я верю в наших боксеров. Они уезжают работать в другую страну, где никто их не поддерживает. И они там добиваются таких высот. Это многого стоит. Сложно добиваться успеха и уважения в чужой стране.
– А нет опасения, что
судьи будут отдавать предпочтение местному боксеру, если Головкин Альвареса не
нокаутирует?
– Да. Это происходит в каждой стране, а не только в Америке. Нужно снять розовые очки.