Евгений Шведенко: Скоро заберу все титулы во суперсреднем весе

Российский боксер второго среднего веса Евгений Шведенко, спарринговавший с Сергеем Ковалевым и Андре Уордом, рассказал о своих чемпионских амбициях.

Шведенко 27 лет. За короткий срок профессиональной карьеры Евгений успел поработать с такими боксерами как Андре Уорд, Феликс Штурм, Сергей Ковалев и Александр Гвоздик. Шведенко помогает его любительский багаж – полтораста боев, опыт выступлений за сборную.

Следующий бой он проведет 9 сентября в Берлине в рамках боксерского шоу, главным событием которого станет встреча Александра Усика и Марко Хука. Его соперником должен был стать Йоско Стойчев, но болгарин снялся с боя. Стойчева заменил босниец Никола Матич, но они ним пока не подписан контракт. Тем не менее, Евгений уверяет, что несмотря ни на что он выйдет на ринг 9 сентября.



ЮБЕНК – ФАВОРИТ СУПЕРСЕРИИ

– Мы уже говорили о вашей работе с Андре Уордом и Сергеем Ковалевым. Как дела у вас? Появился у вас промоутер?

– Да. У меня есть близкий друг Максим Михалев. Он поспособствовал этому. Мы с ним познакомились в США. Он живет в Германии. После спаррингов с Робином Красничи меня пригласила немецкая компания Feаshersport. Мы пообщались, и я подписал контракт. Я провел два боя и мог провести еще один, но возникли проблемы с визой.

– Какие цели?

– Они хотят, чтобы я уже в следующем году боксировал за титул чемпиона мира. Я считаю, что мой опыт позволяет выйти на этот уровень. И моя цель – титул. Но хочется еще провести пару боев. И желательно, проводить подготовку в Америке.

– Какую весовую категорию будете покорять?

– До 76 килограмм.

– Кто в этом весе входит в число лучших?

– Джеймс Дигейл, Джордж Гроувз, который забрал пояс у Федора Чудинова. Все люди с опытом и просто так титулы им никто не дал. Каждый прошел школу жизни и школу бокса. Но скоро я заберу у них все титулы, - улыбается.

– В вашем весе проходит суперсерия, но из озвученных вами боксеров в ней принимает участие только Гроувз. Турнир не получился?

– Да. Тем более, нет и Баду Джека. Основные титулы были у него и Дигейла. Они – очень серьезные и умные боксеры, которые могут составить конкуренцию всем. Зато заявлен Крис Юбенк-младший. Я ему симпатизирую. Он амбициозен, мощен и проводит невероятные тренировки. Кроме того, он – быстрый и умный. Я бы поставил на его победу.

– Работали с кем-нибудь из них на спаррингах?

– Нет. Меня приглашали в лагерь Гроувза перед его боем с Федором Чудиновым, но у меня не было визы.

Сергей Ковалев и Евгений Шведенко

ЛУЧШИЕ БОКСЕРЫ И ТРЕНЕРЫ ЖИВУТ В США



– Сергей Ковалев и Максим Власов говорили о том, что в США тренеры мало что дают боксерам. Они были ими разочарованы. С какими тренерами работали вы?

– Я не согласен с их мнением. Достаточно посмотреть, где находятся все чемпионы мира. И почему, например, Денис Лебедев каждый раз готовиться к боям в США? На самом деле в США очень много хороших тренеров. Не все они известные. Некоторым кажется: «Вот приеду к Фредди Роучу и он все расскажет». Во-первых, такие тренеры как Роуч, Абель Санчес или Вирджил Хантер – очень дорогие.

И у каждого из них есть только один боксер самого высокого уровня. Они с ними и работают. Хантер – Андре Уорд, Роуч – Мэнни Пакьяо, Санчес – Геннадий Головкин. Многие просто накручивают себе голову, думая, что в Америке есть что-то сверхъестественное. Этого нет.

– А если сравнить с нашей школой?

– Давайте разберем российский бокс. Все что мы делаем – это «двоечка» и работа с дальней дистанции. Мы не работаем вблизи. Американцы, хоть Уорд, хоть Флойд Мэйвезер, работают везде. Это школа. И в Америке есть тренеры, которые этому обучают. Я считаю, что весь профессиональный бокс находится в США, кто бы что не говорил. Весь мир едет тренироваться туда, там лучшие специалисты.

Я много работал с Эдди Крофтом. Он меня обучил многим вещам. Возможно, нужно попасть в хорошие руки и поверить в человека. А это приходит только с опытом и со временем. Когда ты приезжаешь в Америку, ты никому не нужен. И в жизни ты мало кому нужен, а уж тут тем более. Все хотят зарабатывать. Я за спарринги не платил. Я работал на доверии. В меня человек поверил и работал со мной.

Я от многих слышал, что в США нет тренеров, но это не так. Хочется тогда спросить, а где все чемпионы? В России? Сначала нужно найти себя, чего хочешь ты, а уж затем искать это там.

ШТУРМ ПОБЕДИЛ ЧУДИНОВА

– Вы помогали Феликсу Штурму перед его вторым боем с Чудиновым. Чем запомнился Штурм?

– Это был мой первый опыт в качестве спарринг-партнера. Тренировался у него в лагере в Германии. Хорошие условия. Тренером у него был Магомед Шабуров. Очень приятный человек. Я приехал туда с горящими глазами. Это мой первый спарринг, надо себя проявить.

Европейская манера бокса однообразна. Перекрылся и пошел вперед. Нет работы корпусом, нет мысли. Просто силовой бокс. Здесь сказался мой любительский опыт. Мне было комфортно работать с такими боксерами как Феликс Штурм. Я ожидал большего. Приехал на спарринг и думаю: «Все! Сейчас превращусь в котлету». Но видимо адреналин взял свое и работа пошла. У меня проходили комбинации, которые я задумывал. Все получилась. Может, сказался его возраст.

– Каков он сам?

– Приятный. Мне очень понравился. Работал с ним четыре-пять недель. Спасибо его штабу. Именно там я заработал те деньги, на которые уехал в США.

– А его бой с Чудиновым смотрели?

– Да. Штурм выиграл.

– Сколько заработали за спарринги со Штурмом?

– Что-то вроде 300 тысяч рублей.

Феликс Штурм и Евгений Шведенко

ГОЛОВКИН ПОБЕДИТ АЛЬВАРЕСА

– В США кто-нибудь помогал?

– Да. Роман Кармазин. Некоторое время жил у него и тренировался в зале Роуча. Потом Рому позвали в Сан-Франциско. Я поехал с ним. Там познакомился с Крофтом. Он был вторым тренером Уорда. Мы с Эдди серьезно поговорили. Крофт интересовался, зачем я приехал в Америку, почему я хочу тренироваться именно здесь. И предложил поработать.

– С Геннадием Головкиным пересекались?

– Мне предлагали работать с ним перед его боем с Келлом Бруком, но у меня не получилось. У меня заканчивалась виза, и я уехал домой.

– Что думаете о поединке Геннадия с Саулем Альваресом?

– Встречаются молодость против опыта. Опыт свое возьмет. Геннадий выиграет сложный и конкурентный поединок. Это будет лучший бой в его карьере.

– Какие сильные качества есть у обоих боксеров?

– У Геннадия есть терпение, мощь и мысль. У Альвареса мексиканский стиль. Я работал с мексиканцами. Перед ними нужно шляпу снимать. Сколько бы они не пропускали, всегда встают с колен и продолжают дальше работать. Они всегда хладнокровные и волевые.

Я верю в наших боксеров. Они уезжают работать в другую страну, где никто их не поддерживает. И они там добиваются таких высот. Это многого стоит. Сложно добиваться успеха и уважения в чужой стране.

– А нет опасения, что судьи будут отдавать предпочтение местному боксеру, если Головкин Альвареса не нокаутирует?

– Да. Это происходит в каждой стране, а не только в Америке. Нужно снять розовые очки.

