Детская йога: видеоуроки упражнений

Бэби-йога, детская йога, йога для подростков. Как заниматься йогой вместе с детьми, какие асаны подходят детям разных возрастов, кому противопоказана детская йога и как превратить занятие детской йогой в веселый и полезный праздник – гид «Советского спорта» по йоге для детей.

Детская йога. С какого возраста заниматься

Существуют несколько точек зрения на вопрос, с какого возраста ребенку можно заниматься детской йогой.



Американская система YogaKids, основанная на адаптации комплекса основных асан йоги для детей, предполагает начало занятий детской йогой примерно с 4 лет. Дети изначально обладают лучшей гибкостью, чем взрослые, позиции йоги даются им легче, уверены авторы метода. При этом занятия часто носят игровой характер. «В основе метода лежит игра и просто хорошее времяпрепровождение – через которое ребенок открывает свои возможности и находит способ выплеснуть энергию», - говорит Дон Вениг, один из основателей метода YogaKids.

Француженка Франсуаза Фридман, которая популяризует в мире йогу для малышей (т.н. baby-yoga), полагает, что практику детской йоги можно начинать уже с 6-месяцев. Бейби-йога состоит из мягкого массажа, покачиваний и наклонов ребенка. Все движения в этом виде детской йоги делают осторожно и плавно, а главный показатель того, что занятие идет правильно – улыбка и хорошее настроение малыша. «Все вместе – массаж и другие движения, помогают малышу лучше себя чувствовать, хорошо спать и иметь аппетит. Кроме того, бейби-йога помогает в решении специфических детских проблем – таких например, как трудности с проходимостью кишечника», - говорит Фридман.

Начиная с возраста примерно 11-13 лет дети могут начинать заниматься йогой уже во «взрослом» объеме: осваивать сложные асаны, которые требуют координации, баланса и гибкости.

Парная йога для начинающих. Видео асан парной йоги

Что дает детская йога





Популяризаторы детской йоги полагают, что она помогает гармоничному развитию ребенка: укрепляет его мышцы, способствует правильному росту костей, избавляет от неправильной осанки и сутулости, поддерживает гибкость.

Кроме того, считается, что занятия детской йогой укрепляют иммунитет. Дети, которые делают упражнения йоги, реже болеют простудными заболеваниями, легче переносят грипп и другие вирусы. Улучшается их концентрация, выравнивается эмоциональный фон. Основатели YogaKids, например, уверены, что занятия детской йогой улучшат школьную успеваемость: ребенок будет более внимателен и работоспособен на уроках.

Кроме того, выполнение упражнений детской йоги вместе с родителями благотворно влияет на микроклимат в семье. Детская йога приучает к доверию и открытым отношениям между ребенком и его родителями.

Детская йога. Кому противопоказана

Любые занятия детской йоги нужно начинать с консультации врача. Он определит, подходит ли это направление конкретному ребенку, нет ли у него противопоказаний.

В ряде случае «отвод» от занятий детской йогой дают детям с хроническими заболеваниями, болезнями костной системы, детям, недавно переболевшим вирусами и простудой.

Начальные занятия детской йогой нужно проводить под руководством инструктора. Он покажет, из каких упражнений составить занятие, как организовать его, чтобы ребенок не скучал.

Детская йога. Как заниматься





Детская йога имеет ряд отличий от взрослой. Здесь во главу угла часто ставят игровую форму занятия, а концентрация, дыхание и идеальное выполнение асан с полной глубиной – нередко второстепенны.

Чтобы занятия были интересными ребенку, ему позволяют больше двигаться, кувыркаться, играть. Или – как в популярном Youtube-канале Cosmic Kids – привязывают занятие детской йогой к сюжетам популярных мультфильмов, позволяя детям почувствовать себя их персонажами.

Адепты детской йоги считают: главное правило - йога должна быть интересной! При этом, как и во взрослой йоге, для прогресса очень важно постоянство занятий.

Хатха-йога для начинающих. Видео основных асан

Детская йога. Видеоуроки упражнений

Ниже мы публикуем ссылки на популярные видеоуроки детской йоги, с которых можно начать занятия

Йога и массаж для малышей

Cosmic Yoga для детей по мотивам мультфильмов

Основные упражнения детской йоги

Семейная йога для детей и взрослых

Групповое занятие детской йогой