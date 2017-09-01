Дмитрий Кагарлицкий: В команде все понимают, что нам надо выбираться из «ямы»

Начало сезона КХЛ у «Северстали» не задалось – из выездной серии «металлурги» не привезли ни одной победы и обосновались на предпоследнем месте в таблице Запада. Лидер череповчан Дмитрий Кагарлицкий в интервью «Советскому спорту» рассказал о причинах неудач, о том, как переломить ситуацию и призвал болельщиков поддержать команду.

ХОТ-ДОГ ОТ ГЕРОЯ ЧЕРЕПОВЦА

После четырех поражение на старте «Северсталь» вернулась домой. Команда готовится к своему первому домашнему матчу с ярославским «Локомотивом» 2 сентября. Помогут ли домашние стены и поддержка болельщиков? Их постарались «зарядить» и вдохновить еще до начала чемпионата, устроив фестиваль «Северсталь Family».

За день до старта юбилейного сезона КХЛ на площади перед домашней ареной команды развернулось целое поле всякого рода активностей, где поклонники хоккея могли познакомиться с игроками, поговорить, сфотографироваться и взять автограф.

Евгений Монс и Вадим Кудако играли с юными фанатами в PlayStation, Павел Чернов и Александр Бумагин – в шахматы, а Алексей Артамкин и Виталий Вишневский занялись продажей клубной атрибутики.

Адам Мазур и Юлиус Гудачек отвечали за утоление жажды в жаркий солнечный день, наливая всем желающим лимонад.

Бороться с голодом поставили человека, который избавляет болельщиков Череповца от голода голевого – Дмитрий Кагарлицкий с компании с Сергеем Магариловым продавал хот-доги:

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Кагарлицкий – настоящий лидер «Северстали». Его карьера сложилась так, что уроженец Череповце только в прошлом сезоне вернулся домой и начал выступать за родной клуб. О том, почему он остался в Череповце, какие города вызывают вдохновение и тяжело ли продавать хот-доги, форвард рассказал в эксклюзивном интервью «Советскому спорту».

– Дмитрий, как вам профессия продавца фаст-фуда? Сами попробовали хот-доги?

– Обслуживать людей не так уж и легко. Сам хот-дог не пробовал, но в качестве продукта уверен, потому что их предоставила компания, которая отвечает за питание нашей команды во дворце.

– Последнее время вы часто слышите вопрос о том, почему остались в череповецком клубе?

– Почему? Чтобы поехать на Олимпиаду! – смеется Дмитрий. – Так все говорят, и я спорить не буду.

– Но на Олимпиаду можно поехать и, например, из Уфы, куда вас летом сватала хоккейная молва…

– Я остался в Череповце по ряду причин. В первую очередь, увидел перспективы клуба в этом сезоне. А ведь это мой родной город. Мне неприятно, когда «Северсталь» попадает во всякого рода плохие рейтинги. Хочется помочь команде. Это. Конечно, не значит, что я остался и всех спасу. Но попытаться-то можно.

«ЛЮДИ ПОДХОДЯТ НА УЛИЦЕ И СПРАШИВАЮТ ПРО КОМАНДУ…»

– Когда я сошла с трапа самолета в Череповце, то сразу увидела надпись «Территория хоккея». Похоже на правду?

– Здесь с давних времен любят хоккей. Но, к сожалению, наши результаты в последние годы не вдохновляли людей приходить на арену. Все следят за командой, на улицах подходят и спрашивают, но дворец в прошлом сезоне не заполнялся.

– Таксист, который вез меня к арене, сетовал, что как только в Череповце кто-то заиграет, так его сразу перекупают другие клубы…

– Это, наверное, про Шипачева, Чудинова, Киселевича, Бучневича…

– Вернемся к вам. Как провели отпуск?

– Да я почти весь отпуск готовился к сезону и тренировался. Хотя на отдых тоже выбирался. У нас женой традиция летать на Мальдивы. Еще посетили Таиланд и Европу. Компанию составили Сергей Магарилов со своей супругой. Очень понравилось в Италии. Венеция, Флоренция – это те места, которые вдохновляют…

«СВОИХ НЕ СДАЮ!..»

– Завидная география! В одном месте в отпуске вам уж точно не сидится. Вы были спокойным ребенком?

– Да, абсолютно.

– А как же история с выбитой дверью в школе?

– Случалось такое… Лень было спускаться на первый этаж за ключом от раздевалки. Все ж пацаны гордые, никто не пойдет. Вот и решили выбить дверь! Взяли силой!

– Значит все-таки хулиганили?

– Это не я! Но сдавать, кто это был, не буду!

– Когда вы играли за «Донбасс», получили тяжелую травму, которая могла наложить отпечаток на вашу дальнейшую карьеру. Что тогда почувствовали, и как удалось достаточно быстро восстановиться?

– Первый врач, осмотревший меня, был из местной больницы. Он сказал, что нужно минимум полгода на восстановление. Можно было обойтись без операции, но тогда сроки возвращения на лед были бы значительно длиннее. Такие новости ужасны для любого спортсмена. Я на следующий день улетел в Италию, и меня прооперировали. Было непросто…

Но в «Донбассе» был замечательный коллектив, который меня поддерживал. Во время моего первого матча после перерыва партнеры по звену Рэнди Робитайл и Лукаш Кашпар все время играли на меня. Даже если пустые ворота были, то они мне пас отдавали. Хотели, чтобы я забросил и почувствовал уверенность в своих силах. И я тогда забил гол…

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОМАНДА ДОСТИГЛА ЦЕЛИ…»

– В прошлом сезоне у вас были серии неудач – проигрывали по 9-10 матчей подряд. В этом тоже неудачный старт. Где найти силы и эмоции на то, чтобы переломить ситуацию?

– Мы все мужики с характером и каждый понимает, что надо выбираться из «ямы». Надо выходить и выигрывать, а это мы умеем. В этом сезоне были обидные поражения – где-то недоработки, где-то случайные ошибки произошли… Но это игра. Главное все проанализировать и забыть прошлые матчи. Надо готовиться к домашней серии. Да, играли неплохо, но результата это нам не принесло. Значит нужно добавлять во всех компонентах.

– Какой настрой у команды перед первым домашним матчем?

– Самый боевой! Наверное, это показали и выездные игры. Команда выкладывается. У нас был выходной, все успели отдохнуть. До начала домашней серии еще есть время, чтобы подойти к ней в хорошем физическом состоянии. Мы очень усердно готовимся именно к первой игре и, думаю, дадим бой «Локомотиву»!

– Кто придет поддержать лично вас?

– Жена, родители и друзья. Хотелось бы, чтобы не только лично меня, но и всю команду пришли поддержать наши болельщики. Их положительный заряд придаст нам дополнительных сил и уверенности.

– Поставили перед собой цели на сезон?

– На командном собрании нам объявили о том, что мы должны обязательно попасть в плей-офф. И желательно занять в регулярке место повыше, чтобы потом легче было. Лично для меня важно, чтобы команда достигла этой цели.

P.S. Несмотря на неудачный старт, «Северсталь» надеется увидеть людей на трибунах. Тем более, теперь они смогут получать приглашения на матчи из уст игроков. Это стало возможным благодаря мобильному приложению «Северсталь». С помощью телефона и специальных карточек-профайлов, игроки «оживают» прямо на ладони. При наведении экрана телефона на карточку с изображением хоккеиста, он появляется в виртуальной реальности в формате 3D.