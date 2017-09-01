Эдер: Забью за «Локо» и надену белую перчатку, как на Евро!

Новичок «Локомотива» нападающий Эдер в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о переезде в РФПЛ, голе в финале Евро-2016 и многом другом.

«ПРО «ЛОКОМОТИВ» РАССКАЗАЛИ МНОГО ХОРОШЕГО»

- Эдер, долго думали, переезжать ли в чемпионат России?

- Не слишком долго. Знакомые рассказали много хорошего про «Локомотив». Я и сам видел несколько матчей чемпионата России, смотрел, как играют португальские друзья Фернандеш и Нету. Поэтому примерно понимал, как выступает «Локомотив». Пообщался с Мануэлом. Потом попросил совета у моего одноклубника по «Лиллю» Баша. Он рассказал интересные вещи о чемпионате и команде. Так что принял решение довольно легко.

- Что рассказывал Фернандеш о России и клубе?

- Сообщил, что «Локомотив» - один из российских грандов. И что в этом году команду ждет интересный сезон. Клуб хочет показать себя в Европе, и с каждым матчем все увереннее смотрится в чемпионате России.

- С Фернандешем вы наверняка быстро адаптируетесь в России?

- Ману уже дал кое-какие советы, рассказал, как все устроено в клубе. Думаю, я быстро адаптируюсь. Поможет и Гилерме, и другие футболисты, говорящие по-английски.

- Почему все-таки Россия, а не Европа? Наверняка получали предложения из Англии.

- Да, были разные варианты. Но после разговора с Ману и Марко, понял, что «Локомотив» - один из топ-клубов, и что обязательно покажет себя в еврокубках. Это тоже важно. Сейчас «Локо» для меня – огромный вызов. Очень хочу провести хороший сезон и показать все, на что способен.

- Значит, советы игроков стали решающими при выборе?

- Можно и так сказать. Те же вещи говорил и мой агент. «Локомотив» - сильный клуб, не середняк. Это самое главное.

- Фарфан недавно вернулся в сборную Перу, показав отличную игру за «Локо». Вы-то рассчитываете на возвращение в команду Португалии на ЧМ-2018?

- Пока что моя цель – стабильно играть за «Локомотив». Не думаю о возвращении в сборную. Если хорошо выступлю в течение сезона, будет больше шансов получить вызов в национальную команду.

Эдер и Юрий Семин Фото: ФК «Локомотив»

«ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫУЧУ РУССКИЙ!»

- Будете ли учить русский? Или предпочтете услуги переводчика?

- Пока что мне помогает переводчик. Но я обязательно выучу русский!

- «Локомотив» находится на мини-сборах. Успеете за это время подготовиться, чтобы дебютировать в ближайшем туре?

- Пока не уверен, но постараюсь набрать форму. Как только тренер решит, что я готов, покажу свои умения в первом же матче.

- Вы уже говорили с Юрием Семиным?

- Да, разговор состоялся. Он сказал, чтобы я чувствовал себя как дома. Объяснил, что из себя представляет чемпионат, какие у нас впереди матчи, соперники, чего ждет от меня, что я могу дать команде, как сделать ее сильнее. Еще рассказал немного о Москве, обо всем в России. Был очень интересный разговор, мне понравилось.

- Что о Москве рассказал? Хорошие рестораны посоветовал?

- Нет-нет, - смеется Эдер. – Просто кое-какие советы о городе. В основном мы все-таки говорили о клубе и российском футболе.

- Иногда футболистам проще работать с более опытными тренерами, нежели с молодыми. Для вас разница есть?

- Разница только в идеях, философии тренеров. Это не связано с возрастом. Что же до Семина, то мне понравилась наша беседа, я доволен.

- Цель «Локо» - быть в первой пятерке. Ваши первые впечатления о составе команды?

- Думаю, что «Локомотив» имеет все шансы стать одной из лучших команд чемпионата России, да и в еврокубках тоже.

- Сравните с тремя португальскими грандами?

- Нет, не буду, но считаю, что у «Локо» большой потенциал. Если покажем все на поле, результаты будут говорить за нас.

«НЕ Я ГЕРОЙ ЕВРО, А ВСЯ СБОРНАЯ»

- После Евро-2016 вы стали героем Португалии. Тот гол в финале – главный повод для гордости?

- Этот гол был очень важен для меня. А насчет героя…У нас вся сборная герои, мы вместе добились победы в Европе. Конечно, гол в финале всегда будет особенным. Но это уже история, просто хорошее воспоминание.

- Многие болельщики, в том числе и в России, узнали о вас именно во время Евро. Это нормально или немного обидно? Все-таки вы вместе с Зе Луишем круто играли за «Брагу».

- Все нормально. Никаких обид. Сейчас буду работать на свой имидж в России, хочу показать свой футбол в новом чемпионате.

- Каким вы видите российский футбол?

- Он довольно быстро развивается. Особенно в тактическом плане - российские команды очень хорошо подкованы, дают мало пространства соперникам. Также я заметил, что в чемпионате много силовых единоборств. Думаю, что нахожусь в правильном клубе, и смогу провести отличный сезон.

- Отметите первый гол за «Локомотив», как на Евро, надев белую перчатку?

- Да, - отчего-то смеется Эдер.

- Значит, уже купили новую пару?

- Пока нет, но в ближайшее время добуду перчатку.

- В Португалии шутят, дескать Эдер играл во Франции в 2016 году, и сборная победила на Евро-2016. Теперь Эдер в России. Значит, португальцы будут чемпионами мира в 2018 году. Как реагируете?

- Предсказать будущее я не могу. В 2016 году, как видите, все прошло как по маслу. Забавно, что теперь люди проводят такие аналогии. Но мне нужно хорошо поработать, помочь «Локомотиву» в этом сезоне. А что произойдет со сборной Португалии, уже другая история.

- Неужели не хотите быть талисманом сборной?

- Нет, хотя пусть такая примета существует. Почему нет? Если люди хотят верить, пусть верят. Пока что я сосредоточен на клубе.

«С ЗЕ ЛУИШЕМ СОРЕВНОВАТЬСЯ НЕ БУДУ»

- Португальские коллеги говорят, что вы и двух голов не забьете. Что ответите на критику?

- А что я могу сейчас сказать? Покажу себя на поле, потом посмотрим, как они отреагируют.

- Но у вас есть цель забить пять, может, и десять голов?

- Цель есть, но не хочу о ней заявлять. Отвечу всем критикам на поле.

- Теперь будете соревноваться с Зе Луишем, вашим экс-одноклубником по «Браге»?

- Не буду, - смеется Эдер. – Весь «Локомотив» будет соревноваться со «Спартаком», да и не только с ним. Не вижу особенного смысла соревноваться в забитых мячах именно с Зе.

- Вы с ним-то не общались о России?

- Не было времени, все нужно было делать быстро. Хотя я говорил с Зе еще до предложения от «Локомотива». Он рассказывал, как хорошо в России, и что ему здесь очень нравится.

- Вы все еще работаете с тренером по личностному росту Сузаной Торреш?

- Нет, теперь уже нет.

- Сузана вам помогала писать книгу «Все будет хорошо». О чем она?

- О моей жизни и о том, каким я увидел Евро-2016. Но сейчас я сконцентрирован на футболе, и не готов рассказывать об этой стороне моей жизни.