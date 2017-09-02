А канадцев даже захотелось пожалеть… Детские впечатления Сергея Микулика
...Точно помню, что это была суббота, а стало быть, меня ждали четыре урока в школе. Чтобы было ужасно – они закончились бы в 12.30, а трансляция начиналась ровно в полдень. И совершенно не важно, что матч уже был сыгран в четыре утра по нашему времени, и по двору с утра уже бродили слухи о том, что наши их уничтожили – 7:3.
Как Иглсон стал пролетарием. С чего начиналась Суперсерия-72
Как
я оказался во дворе вместо школы? Всем
бы таких родителей – в понедельник я
отдам учительнице записку от папы, где
будет написано про мою субботнюю хворь.
Хотя на самом деле я часа два лупил мячом
в стену трансформаторной будки с
нарисованными на ней воротами. А хоккей
мы с папой смотрели, конечно же, вместе,
по черно-белому еще телевизору марки
КВН.
Я достойно подготовился к этому событию – от и до проштудировал недавно вышедшую в СССР книжку Бобби Халла «Моя игра – хоккей». Что особенно интересно – предисловие к ней написал Всеволод Бобров, а послесловие – Анатолий Тарасов. Потом я перечитаю все уже взрослым – Бобров на полторы странички написал, что книжка добротная – и автор авторитетный, и чтиво интересное. Но, видимо, редакция ждала несколько иной направленности от Всеволода Михайловича – и заканчивалось все «духом наживы», бесправием перед клубными боссами и прочими звериными оскалами капитализма.
Борис Михайлов: Бобров назвал нас пижонами
Один из героев Суперсерии-72 Борис Михайлов вспоминает яркие эпизоды исторических матчей.
Тарасов
же начал с места в карьер давить на
идеологию. Посочувствовал Халлу, что
тот родился в неправильной стране –
спорт должен быть средством коммунистического
воспитания, а не штамповкой
хоккеистов-роботов, призванных потакать
низменным потребностям разнообразных
буржуев…
Книжка
появилась за несколько месяцев до серии
– супер-то она потом станет – и вот она
готова стартовать, а моя подготовка
дала трещину. У канадцев не будет Халла,
а у нас – Тарасова! Ну, Халл-то еще ладно
– я его живьем и не видел-то ни разу,
а сколько мы ни ходили с папой на игры
ЦСКА, Тарасова на скамейке не заметить
было невозможно – настолько колоритен
был Анатолий Владимирович. И с Халлом,
опять же, все проще и понятнее – кинул
он НХЛ и рванул в ВХА за длинным долларом,
прав был Бобров насчет духа наживы, но
Тарасова-то – за что?!
За прошедшие годы я услышу тысячи версий о рокировке Тарасова с Чернышевым на Боброва с Кулагиным. Но если обойтись без теории заговора, то, переводя на современный язык, двое первых утратили доверие верховной власти, проиграв в том году чемпионат мира в Чехословакии. Зимой, правда, Тарасов с Чернышевым выиграли Олимпиаду, но такие нюансы в Кремле едва ли учитывали.
45 лет Суперсерии-72: фотолетопись великой битвы хоккейных сверхдержав
Игра
стартовала сразу с 0:2 – и мы с отцом
недоуменно переглянулись – откуда тут
взяться 7:3? Может, напутал кто – 3:7
закончили? И еще казалось, что канадцы
хотят запугать наших – но им отвечали!
Особенно, как запомнилось в этой серии,
Мишаков.
С Бобровым мне, к сожалению, лично пообщаться не удалось, зато к Тарасову на дачу в подмосковной Загорянке я наведывался неоднократно. Патриарх не слишком любил говорить о тех событиях – это же я должен был надрать задницу этим профессионалам! - но когда речь заходила о Мишакове, у него даже голос нежнел: «Женька – самый мой дисциплинированный был игрок. Ему скажи – выйди, и выломай мне угловой борт – он все как надо сделает, и никогда не спросит – а на хрена? А чтобы в драке кому когда уступил...»
Но
уже первый период закончился 2:2, а потом
Харламов положил две подряд! И они смогли
только на одну подтянуться – но в ответ
получили еще три! 7:3 сбылось, оказалось
правдой! А вечером игру показали еще
раз – и при втором просмотре канадцы
не только не страшными выглядели – их
уже даже чуть не пожалеть хотелось. А
Халл-то их такими прям непобедимыми
расписал. Да так наши у них все восемь
матчей выиграют!
...А Бобби Халла мы только через два года увидим.
Ну и щелчок же у него был, доложу я вам!