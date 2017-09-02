А канадцев даже захотелось пожалеть… Детские впечатления Сергея Микулика

Фото: Анатолий Бочинин

...Точно помню, что это была суббота, а стало быть, меня ждали четыре урока в школе. Чтобы было ужасно – они закончились бы в 12.30, а трансляция начиналась ровно в полдень. И совершенно не важно, что матч уже был сыгран в четыре утра по нашему времени, и по двору с утра уже бродили слухи о том, что наши их уничтожили – 7:3.

Как я оказался во дворе вместо школы? Всем бы таких родителей – в понедельник я отдам учительнице записку от папы, где будет написано про мою субботнюю хворь. Хотя на самом деле я часа два лупил мячом в стену трансформаторной будки с нарисованными на ней воротами. А хоккей мы с папой смотрели, конечно же, вместе, по черно-белому еще телевизору марки КВН.



Я достойно подготовился к этому событию – от и до проштудировал недавно вышедшую в СССР книжку Бобби Халла «Моя игра – хоккей». Что особенно интересно – предисловие к ней написал Всеволод Бобров, а послесловие – Анатолий Тарасов. Потом я перечитаю все уже взрослым – Бобров на полторы странички написал, что книжка добротная – и автор авторитетный, и чтиво интересное. Но, видимо, редакция ждала несколько иной направленности от Всеволода Михайловича – и заканчивалось все «духом наживы», бесправием перед клубными боссами и прочими звериными оскалами капитализма.

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Тарасов же начал с места в карьер давить на идеологию. Посочувствовал Халлу, что тот родился в неправильной стране – спорт должен быть средством коммунистического воспитания, а не штамповкой хоккеистов-роботов, призванных потакать низменным потребностям разнообразных буржуев…



Книжка появилась за несколько месяцев до серии – супер-то она потом станет – и вот она готова стартовать, а моя подготовка дала трещину. У канадцев не будет Халла, а у нас – Тарасова! Ну, Халл-то еще ладно – я его живьем и не видел-то ни разу, а сколько мы ни ходили с папой на игры ЦСКА, Тарасова на скамейке не заметить было невозможно – настолько колоритен был Анатолий Владимирович. И с Халлом, опять же, все проще и понятнее – кинул он НХЛ и рванул в ВХА за длинным долларом, прав был Бобров насчет духа наживы, но Тарасова-то – за что?!



За прошедшие годы я услышу тысячи версий о рокировке Тарасова с Чернышевым на Боброва с Кулагиным. Но если обойтись без теории заговора, то, переводя на современный язык, двое первых утратили доверие верховной власти, проиграв в том году чемпионат мира в Чехословакии. Зимой, правда, Тарасов с Чернышевым выиграли Олимпиаду, но такие нюансы в Кремле едва ли учитывали.

Игра стартовала сразу с 0:2 – и мы с отцом недоуменно переглянулись – откуда тут взяться 7:3? Может, напутал кто – 3:7 закончили? И еще казалось, что канадцы хотят запугать наших – но им отвечали! Особенно, как запомнилось в этой серии, Мишаков.



С Бобровым мне, к сожалению, лично пообщаться не удалось, зато к Тарасову на дачу в подмосковной Загорянке я наведывался неоднократно. Патриарх не слишком любил говорить о тех событиях – это же я должен был надрать задницу этим профессионалам! - но когда речь заходила о Мишакове, у него даже голос нежнел: «Женька – самый мой дисциплинированный был игрок. Ему скажи – выйди, и выломай мне угловой борт – он все как надо сделает, и никогда не спросит – а на хрена? А чтобы в драке кому когда уступил...»

Но уже первый период закончился 2:2, а потом Харламов положил две подряд! И они смогли только на одну подтянуться – но в ответ получили еще три! 7:3 сбылось, оказалось правдой! А вечером игру показали еще раз – и при втором просмотре канадцы не только не страшными выглядели – их уже даже чуть не пожалеть хотелось. А Халл-то их такими прям непобедимыми расписал. Да так наши у них все восемь матчей выиграют!



...А Бобби Халла мы только через два года увидим.

Ну и щелчок же у него был, доложу я вам!



