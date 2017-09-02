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Как иллюзионист помог Боброву

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото: Анатолий Бочинин
Фото: Анатолий Бочинин
В чем секрет удивительного спасения сборной СССР в первом московском матче Суперсерии-72.

Всеволод Кукушкин рассказывает любопытную историю, связанную с матчем №5.

В день первого московского матча у известного иллюзиониста Игоря Кио собралась небольшая компания приятелей. Вскоре один из них – драматург и актер Александр Марьямов заторопился на хоккей. Остальные увязались за ним, хотя билетов ни у кого не было. Да и вообще пропуск на эти матчи ценился на вес золота. Но для администратора артиста препятствий не существовало. Он прорвался во дворец спорта к администратору сборной Анатолию Сеглину: «Это же Кио, маг, волшебник! Хотите сегодня выиграть? Он вам поможет! А как помогать из другого конца Москвы? Кио с ассистентами должен быть здесь, в Лужниках». Сеглин нехотя выдал пять пропусков.

К концу первого периода Кио с друзьями потягивал джин с тоником под орешки в пресс-баре, где стоял телевизор. В те времена это было круто!

Сборная СССР, уступая в третьем периоде 0:3 и 1:4, совершила волшебный переворот и победила 5:4. Через час после финальной сирены радостный Кио у десятого подъезда встретился с Бобровым и Сеглиным. Тренер и иллюзионист познакомились.

- Толя, - обратился Бобров к Сеглину. – Сколько они попросят пропусков, столько и дай. Нам помощь волшебников очень пригодится.

Увы, на следующий день Кио уехал на гастроли. А сборная СССР оставшиеся три матча серии проиграла.

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