Как друг СССР канадцам помог. Подробности гола, решившего исход Суперсерии

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Как друг СССР канадцам помог. Любопытные подробности гола, решившего исход Суперсерии-72.

Всеволод Кукушкин рассказывает о решающей шайбе Пола Хендерсона

Московские матчи серии судили две бригады. Первая – Рудольф Батя из Чехословакии и швед Уве Дальберг. Вторая – западные немцы Йозеф Компалла и Франц Баадер.

В Канаде американские арбитры выписали хозяевам 40 штрафных минут, гостям – 33. В Москве наши отсидели 51, канадцы – 107.

По предварительному соглашению судить восьмой решающий матч должны были немцы. Однако после шестой игры, в которой сломали Валерия Харламова, канадская сторона потребовала их заменить. Пригрозив в противном случае не выйти на лед. Дипломатическую битву выиграл глава судейского комитета ИИХФ Старовойтов. Он пожертвовал Баадером, сохранив друга СССР Компаллу. А Дальбергу настоятельно рекомендовал взять больничный. Шведа заменил менее опытный и щепетильный Батя.

Именно он выгнал до конца игры Жан-Поль Паризе, когда тот замахнулся на Компаллу клюшкой.

На последней минуте, когда счет был 5:5, Юрий Ляпкин в нашей зоне сфолил на Поле Хендерсоне. Компалла проглотил свисток, и канадец остался лежать у ворот Владислава Третьяка. И надо ж такому случиться, через пару секунд после нелепой ошибки Валерия Васильева шайба нашла Хендерсона, который забил победный гол.

Интересно, чем бы закончилась серия, удали рефери из Западной Германии Ляпкина.

Канадцы не оценили «помощь» судьи. В самолете на пути из Москвы в Прагу, куда канадцы отправились на товарищеский матч с чемпионами мира чехами, Фил Эспозито вывалил на голову Компаллы предложенный в лайнере ланч.