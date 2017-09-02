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Александр Мальцев: Если б знали тогда, что пишем историю

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото: Анатолий Бочинин
Фото: Анатолий Бочинин

Участник Суперсерии-72 Александр Мальцев объясняет поражение от канадцев.

- Почему проиграли Суперсерию? Кто виноват? Думаю, тренер. Он распустил нас после возвращения из Канады на несколько дней. А надо было готовиться, тренироваться. Я улетел в Сочи, причем забыл паспорт, но в самолет меня все равно посадили. Да и многие летали. Думали, что если обыграли канадцев на их поле, то уж дома при своих зрителях и на большой площадке обязательно порвем. По сути главную задачу той серии мы решили после игры в Монреале – как тогда говорили и писали, развеяли миф о непобедимости канадских профессионалов.

Почему сбился настрой? Да потому что нам вдалбливали, что главный старт сезона – чемпионат мира. А эти матчи – подготовка к нему. Если б мы знали тогда, что пишем историю…

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