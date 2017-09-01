Дзюба еще может уйти из «Зенита» в это окно. Вот 5 достойных вариантов
Сборник фантазий, не инсайдов.
На самом деле все относится к абсолютно любому футболисту, который еще не менял клуб летом в трансферное окно. Однако за Артема Дзюбу как за форварда сборной России, у которого пока недостаточно игровой практики, мы переживаем особо.
Чемпионат Болгарии
Дедлайн: 6
сентября
Лучший вариант: «Лудогорец» (чемпион, сыграет в группе Лиги Европы, лидер чемпионата по потерянным очкам)
Кто русский уже играет там: –
Кто известный уже играет там: Габриэль Обертан («Левски»), Станислав Манолев (ЦСКА София)
Экспериментальный вариант, где Дзюба сразу же станет главной звездой лиги. Из плюсов – близкая культура, похожий язык и гарантия быть в стартовом составе любой команды.
Чемпионат Турции
Дедлайн: 8
сентября
Лучшие варианты: «Бешикташ» (чемпион, сыграет в группе Лиги чемпионов, идет на втором месте в чемпионате), «Истанбул Башакшехир» (серебряный призер, сыграет в группе Лиги Европы), «Коньяспор» (обладатель Кубка Турции, сыграет в группе ЛЕ), «Фенербахче», «Галатасарай»
Кто русский уже играет там: Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Виталий Дьяков («Сивасспор»)
Кто известный уже играет там: Вагнер Лав («Аланьяспор»), Самир Насри («Антальяспор»), Гари Медель, Альваро Негредо (оба – «Бешикташ»), Жулиано, Нету (оба – «Фенербахче»),
Самая конкурентная лига из оставшихся с множеством примеров вызова даже в топ-сборные. Станислав Черчесов точно следит за Романом Нойштедтером, Дзюба гарантированно не выпал бы из поля зрения.
Чемпионат Чехии
Дедлайн: 8
сентября
Лучшие варианты: «Славия» (чемпион, сыграет в группе Лиги Европы, идет на втором месте в чемпионате), «Виктория Плзень» (вице-чемпион, сыграет в группе ЛЕ, лидер чемпионата), «Злин» (обладатель Кубка Чехии, сыграет в группе ЛЕ, в том числе с «Локомотивом»)
Кто русский уже играет там: Вячеслав Караваев («Спарта»), Николай Комличенко, Владислав Левин (оба – «Млада Болеслав»), Евгений Кабаев («Богемианс»)
Кто известный уже играет там: Мигель Данни, Мирослав Стох, Томаш Нецид («Славия»), Джонатан Биабиани, Вацлав Кадлец («Спарта»)
Караваев заслужил вызов в сборную России отсюда, а если поехать в «Злин» – можно даже провести осенью один матч в России.
Чемпионат Аргентины
Дедлайн: 17
сентября
Лучшие варианты: «Бока Хуниорс», «Ривер Плейт», «Эстудиантес», «Индепендьенте»
Кто русский уже играет там: –
Кто известный уже играет там: Лукас Аларио, Энцо Перес (оба – «Ривер Плейт»), Фернандо Гаго («Бока Хуниорс»), Лисандро Лопес («Расинг»)
Если в «Зените» полно аргентинцев и связей с аргентинцами, почему бы не заслать в обратную сторону нашего форварда. Опыт был бы незабываемый.
Чемпионат Катара
Дедлайн: 30
сентября
Лучшие варианты: «Лехвия», «Аль-Садд», «Аль-Райян» (призеры чемпионата-2016/17)
Кто русский уже играет там: –
Кто известный уже играет там: Хави («Аль-Садд»), Юсеф Эль-Араби («Лехвия»), Владимир Вайсс («Аль-Гарафа»).
Например, Вайсс попадает в сборную Словакии и отсюда. И потом рвет оборону сборной России на Евро. Катарская лига очень напоминает курорт, но даже тут можно не заплесневеть, если есть желание.