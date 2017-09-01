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Битва Шараповой в третьем круге US Open. Что нужно знать о сопернице Марии?

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мария Шарапова
Мария ШараповаФото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» - о матче, ради которого вы встанете в 4 утра.

КТО ТАКАЯ СОФИЯ КЕНИН?

18-летняя американка российского происхождения. София родилась в Москве, но выступать за нашу страну даже не собиралась, поскольку выросла в Штатах и там же начала заниматься теннисом под руководством отца. Кстати, он продолжает оставаться ее тренером и сейчас.

Кенин – 139-я ракетка мира. К слову, Шарапова сейчас 146-я, но кого это волнует? За всю профессиональную карьеру София заработала меньше денег, чем один турнир платит Марии за участие.

Выход в третий круг US Open-2017 – вершина карьеры молодой американки. Она вообще довольно редко пробивалась в основу на турнирах Большого Шлема. В 2015 и 2016 на том же чемпионате США Кенин проигрывала стартовые поединки.

Да что говорить, в прошлом году София не участвовала ни в одном турнире категории «Премьер». Сейчас американка попала в основу благодаря wild card, как и Шарапова. Но до этого с ней никогда не пересекалась.

КАК ЖЕ ОНА ДОШЛА ДО ТРЕТЬЕГО КРУГА?

Все довольно просто. Во-первых, Кенин – жесткая «хардовичка», и это никак не относится к ее музыкальным предпочтениям. Корты US Open - ее родное покрытие, на котором она росла как теннисистка. На харде формировались ее стиль и манера передвижения.

Во-вторых, на этом турнире ей откровенно повезло с соперницами. Ни Лорен Дэвис, ни Сачия Викери не показали в матчах с Кенин своей лучшей игры. И та, и другая зарылись в собственных ошибках, а София вцепилась в эти шансы. В решающий момент она отыграла два матч-болла на подаче Викери и под ноль разделала ее на тай-брейке.

В нужные моменты София умеет терпеть и вполне способна перебегать соперницу. Евгения Родина, которая проиграла Кенин на недавнем турнире в Цинциннати, подтвердит.

Американка очень быстра. Впечатляет не только скорость ее перемещений по корту, но и оперативная реакция на смену игровой обстановки. При этом Кенин готова не только отбиваться, носясь по задней линии, но и сама в силах погонять по углам соперницу.

И ЧТО, ШАРАПОВОЙ НАДО ЕЕ БОЯТЬСЯ?

Нет, конечно. Мария никогда не была теннисисткой, которой надо кого-то бояться. Достаточно адекватно оценить возможности Кенин и быть готовой к тому, что побегать все равно придется. Если Мария сохранит уровень концентрации, который она продемонстрировала в матчах с Халеп и Бабош, на Кенин ей не потребуется больше двух сетов.

На это и нужно закладываться. Два первых круга Шарапова отыграла на эмоциональном и физическом пике, после такого тяжело сохранить свежесть и форму. Поэтому самое главное – избежать своих ошибок и не превратить матч против Кенин в изматывающий марафон.

Подает София не сильно, но довольно стабильно. 60 – ее рабочий процент на первой подаче, направление которой довольно разнообразно. Однако на второй Кенин зачастую перестраховывается и упрощает, что может сыграть на руку Шараповой, которая очень любит атаковать с приема.

Против Марии американка будет стараться сыграть более надежно, чтобы избежать большого количества невынужденных ошибок. В противном случае для нее все быстро закончится.

ЧТО ГОВОРИЛИ ПЕРЕД МАТЧЕМ?

- Вашей следующей соперницей станет молодая американка София Кенин. Вы что-нибудь знаете про нее? – спросили Шарапову после победы над Бабош.
- Немного. Я не волнуюсь на этот счет. Слушаю своего тренера и спарринг-партнера. Они смотрели ее игру в записи, кое-что рассказывали мне. Я не переживаю. Поговорю с моей командой о ней.

- Можно ли сказать, что вы себя чувствуете готовой на 100%?
- Да, я чувствую себя хорошо. Я сыграла два трудных матча, но выдержала.

- Вы уже почувствовали себя фаворитом турнира? Марией Шараповой, которая привыкла быть во главе посева на всех турнирах, или такой уверенности еще не чувствуете?
- Знаете, у меня, конечно, есть ожидания, я уже раньше проходила здесь в эту стадию и проходила дальше, я знаю, что могу добиваться большего.

Кенин же в общении с репортерами вела себя более расслабленно и мило шутила.

- Если она будет что-нибудь говорить по-русски, то я смогу понять. Мне кажется, у нас с ней похожая игра и настрой. Мы обе любим контролировать события.

Очень здорово выйти в третий круг US Open – это мощный результат. И будет круто сыграть с такой теннисисткой, как Мария. Конечно, я постараюсь хорошо выступить. Очень здорово иметь возможность сыграть с человеком, на которого я равнялась всю свою жизнь.

Я считаю ее великой теннисисткой. Я очень рада, что она вернулась и показывает прекрасную игру. Я очень ее уважаю

ВО СКОЛЬКО И ГДЕ СМОТРЕТЬ?

2 сентября в 4 утра по Москве на телеканале «Eurosport 1». Рановато, спорту нет, но это выходной, а теннис в исполнении Марии Шараповой бодрит получше контрастного душа.

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