Битва Шараповой в третьем круге US Open. Что нужно знать о сопернице Марии?
«Советский спорт» - о матче, ради которого вы встанете в 4 утра.
КТО ТАКАЯ СОФИЯ КЕНИН?
18-летняя американка российского происхождения. София родилась в Москве, но выступать за нашу страну даже не собиралась, поскольку выросла в Штатах и там же начала заниматься теннисом под руководством отца. Кстати, он продолжает оставаться ее тренером и сейчас.
Кенин – 139-я ракетка мира. К слову, Шарапова сейчас 146-я, но кого это волнует? За всю профессиональную карьеру София заработала меньше денег, чем один турнир платит Марии за участие.
Выход в третий круг US Open-2017 – вершина карьеры молодой американки. Она вообще довольно редко пробивалась в основу на турнирах Большого Шлема. В 2015 и 2016 на том же чемпионате США Кенин проигрывала стартовые поединки.
Да что говорить, в прошлом году София не участвовала ни в одном турнире категории «Премьер». Сейчас американка попала в основу благодаря wild card, как и Шарапова. Но до этого с ней никогда не пересекалась.
КАК ЖЕ ОНА ДОШЛА ДО ТРЕТЬЕГО КРУГА?
Все довольно просто. Во-первых, Кенин – жесткая «хардовичка», и это никак не относится к ее музыкальным предпочтениям. Корты US Open - ее родное покрытие, на котором она росла как теннисистка. На харде формировались ее стиль и манера передвижения.
Во-вторых, на этом турнире ей откровенно повезло с соперницами. Ни Лорен Дэвис, ни Сачия Викери не показали в матчах с Кенин своей лучшей игры. И та, и другая зарылись в собственных ошибках, а София вцепилась в эти шансы. В решающий момент она отыграла два матч-болла на подаче Викери и под ноль разделала ее на тай-брейке.
В нужные моменты София умеет терпеть и вполне способна перебегать соперницу. Евгения Родина, которая проиграла Кенин на недавнем турнире в Цинциннати, подтвердит.
Американка очень быстра. Впечатляет не только скорость ее перемещений по корту, но и оперативная реакция на смену игровой обстановки. При этом Кенин готова не только отбиваться, носясь по задней линии, но и сама в силах погонять по углам соперницу.
И ЧТО, ШАРАПОВОЙ НАДО ЕЕ БОЯТЬСЯ?
Нет, конечно. Мария никогда не была теннисисткой, которой надо кого-то бояться. Достаточно адекватно оценить возможности Кенин и быть готовой к тому, что побегать все равно придется. Если Мария сохранит уровень концентрации, который она продемонстрировала в матчах с Халеп и Бабош, на Кенин ей не потребуется больше двух сетов.
На это и нужно закладываться. Два первых круга Шарапова отыграла на эмоциональном и физическом пике, после такого тяжело сохранить свежесть и форму. Поэтому самое главное – избежать своих ошибок и не превратить матч против Кенин в изматывающий марафон.
Подает София не сильно, но довольно стабильно. 60 – ее рабочий процент на первой подаче, направление которой довольно разнообразно. Однако на второй Кенин зачастую перестраховывается и упрощает, что может сыграть на руку Шараповой, которая очень любит атаковать с приема.
Против Марии американка будет стараться сыграть более надежно, чтобы избежать большого количества невынужденных ошибок. В противном случае для нее все быстро закончится.
ЧТО ГОВОРИЛИ ПЕРЕД МАТЧЕМ?
-
Вашей следующей
соперницей
станет молодая
американка
София Кенин.
Вы что-нибудь
знаете про нее?
– спросили
Шарапову после
победы над
Бабош.
- Немного. Я не волнуюсь на этот счет. Слушаю своего тренера и спарринг-партнера. Они смотрели ее игру в записи, кое-что рассказывали мне. Я не переживаю. Поговорю с моей командой о ней.
-
Можно ли сказать,
что вы себя
чувствуете
готовой на
100%?
- Да, я чувствую себя хорошо. Я сыграла два трудных матча, но выдержала.
-
Вы уже почувствовали
себя фаворитом
турнира? Марией
Шараповой,
которая привыкла
быть во главе
посева на всех
турнирах, или
такой уверенности
еще не чувствуете?
- Знаете, у меня, конечно, есть ожидания, я уже раньше проходила здесь в эту стадию и проходила дальше, я знаю, что могу добиваться большего.
Кенин же в общении с репортерами вела себя более расслабленно и мило шутила.
- Если она будет что-нибудь говорить по-русски, то я смогу понять. Мне кажется, у нас с ней похожая игра и настрой. Мы обе любим контролировать события.
Очень здорово выйти в третий круг US Open – это мощный результат. И будет круто сыграть с такой теннисисткой, как Мария. Конечно, я постараюсь хорошо выступить. Очень здорово иметь возможность сыграть с человеком, на которого я равнялась всю свою жизнь.
Я считаю ее великой теннисисткой. Я очень рада, что она вернулась и показывает прекрасную игру. Я очень ее уважаю
ВО СКОЛЬКО И ГДЕ СМОТРЕТЬ?
2 сентября в 4 утра по Москве на телеканале «Eurosport 1». Рановато, спорту нет, но это выходной, а теннис в исполнении Марии Шараповой бодрит получше контрастного душа.