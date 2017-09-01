Урок для «Магнитки». В День знаний магнитогорцы уступили «Амуру»
Впервые в истории магнитогорский «Металлург» проиграл в основное время на своем поле хабаровскому «Амуру». Сегодняшний чемпионат КХЛ – соревнование, в котором каждый может обыграть каждого, а на названия клубов давно не стоит обращать внимания, называя фаворитов до стартового вбрасывания.
–
Ваш клуб начинает
сезон с тяжелого выезда – пятый матч в
гостях. Откуда силы?
– после игры в Магнитогорске поинтересуются
на пресс-конференции у главного тренера
«Амура» Андрея Мартемьянова.
– Знаете, дальше нас – только Охотское море и океан. А к нам приезжают, в том числе, и игроки, которых по разным причинам недооценили в европейском хоккее. Им есть, что доказывать. И они выходят экстра-мотивированными. Доволен настроем – он стал залогом победы.
И
действительно: во многом игра в День
знаний на магнитогорском льду стала
борьбой характеров. Первые два гола в
ворота «Магнитки» забивают Богдан
Потехин, который летом приехал в Хабаровск
из родного Магнитогорска, и Вячеслав
Ушенин, воспитанник магнитогорского
хоккея. «Металлург» словно пребывает
в оцепенении – 0:2 на табло горит к
середине первого периода. Встрепенуться
команда просто обязана, когда гол
организуют Денис Платонов, которому
впору вручать удостоверение заслуженного
жителя Магнитогорска, и юный талант
Игорь Швырев. Молодой форвард прошивает
Метсолу и, кажется, сойдет с ума от
счастья. Это – его первый гол в КХЛ.
–
Даже шайбу забыл забрать, парни привезли,
– после матча скромно скажет Швырев. –
Открыть счет голам в КХЛ – это здорово.
Но чувства смазанные, ведь мы не
победили.
У «Металлурга» по-прежнему
не все получается в большинстве. В
какой-то момент Илья Воробьев составляет
спецбригаду по реализации лишнего из
одних только нападающих – уникальный
случай для все лиги. Но шайба упорно не
хочет идти в створ. Где-то – тащит
Метсола, где-то – банально не везет.
А
на экваторе встречи «Магнитка» горит
уже «минус 2»: Тимкин хватает «2+10» в
меньшинстве и «Амур» очень быстро
реализует большой численный перевес –
на пятаке клюшку под наброс подставляет
Ян Коларж. 1:3. А как бы болельщикам на
трибунах хотелось, чтобы забил их родной
чех – тот, у которого фамилия отличается
всего-то на одну букву!
В этот вечер
«Магнитке» не хватает раз за разом вот
этого «чуть-чуть». После второго перерыва
«Амур», почуяв близость победы, запирает
свои владения на все замки и засовы.
«Сталевары» наседают и за десять минут
до истечения основного времени матча
все-таки реанимируют интригу. Наконец-то
срабатывает большинство – Шаус хлестким
выстрелом с ползоны заставляет
капитулировать Метсолу. 2:3.
– Каким был мой День знаний? – на раскатке еще утром журналисты попросили вспомнить, как первый раз в первый класс пошел новобранец «Металлурга» Никита Пивцакин. – В родном Омске с цветами. Помню первую учительницу…
Волновался, конечно. Но
сегодня – надо сконцентрироваться и
сыграть на максимуме. Теперь 1 сентября
– это рабочий день…
…Связка «Пивцакин – Денисов», знакомая болельщикам еще по ЦСКА, действительно выглядит весьма надежно. А Никиту после игры похвалит главный тренер: доволен игрой. Видно, что старается показать себя во всей красе и Игорь
Григоренко – как-никак у
него дебют перед магнитогорской
публикой.
Но «Амур» стоит насмерть.
И не намерен отдавать три очка даже
когда «Магнитка» устраивает финальный
штурм. 2:3 – ни много ни мало сенсационная
победа хабаровчан.
После матча злющие
«сталевары» маршируют в раздевалку
вслед за своим тренером. Хабаров с досады
чуть не ломает клюшкой, чувствуется,
что для взрыва достаточно искры.
Но это – спорт, и в нем бывают досадные поражения. «Металлург», несмотря на поражения на старте, по-прежнему выглядит командой. И это – очень важно, это – позволяет смотреть болельщикам в будущее с оптимизмом. Тем более, когда проведено точечное усиление. «Амур», конечно, преподнес в День знаний урок двукратным обладателям Кубка Гагарина. Но ведь он может пойти и на пользу – главное сделать правильные выводы, чтобы стать лучше. «От игры к игре», – как скажет после матча Илья Воробьев.