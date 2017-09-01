Урок для «Магнитки». В День знаний магнитогорцы уступили «Амуру»

Впервые в истории магнитогорский «Металлург» проиграл в основное время на своем поле хабаровскому «Амуру». Сегодняшний чемпионат КХЛ – соревнование, в котором каждый может обыграть каждого, а на названия клубов давно не стоит обращать внимания, называя фаворитов до стартового вбрасывания.

– Ваш клуб начинает сезон с тяжелого выезда – пятый матч в гостях. Откуда силы? – после игры в Магнитогорске поинтересуются на пресс-конференции у главного тренера «Амура» Андрея Мартемьянова.

– Знаете, дальше нас – только Охотское море и океан. А к нам приезжают, в том числе, и игроки, которых по разным причинам недооценили в европейском хоккее. Им есть, что доказывать. И они выходят экстра-мотивированными. Доволен настроем – он стал залогом победы.



И действительно: во многом игра в День знаний на магнитогорском льду стала борьбой характеров. Первые два гола в ворота «Магнитки» забивают Богдан Потехин, который летом приехал в Хабаровск из родного Магнитогорска, и Вячеслав Ушенин, воспитанник магнитогорского хоккея. «Металлург» словно пребывает в оцепенении – 0:2 на табло горит к середине первого периода. Встрепенуться команда просто обязана, когда гол организуют Денис Платонов, которому впору вручать удостоверение заслуженного жителя Магнитогорска, и юный талант Игорь Швырев. Молодой форвард прошивает Метсолу и, кажется, сойдет с ума от счастья. Это – его первый гол в КХЛ.



– Даже шайбу забыл забрать, парни привезли, – после матча скромно скажет Швырев. – Открыть счет голам в КХЛ – это здорово. Но чувства смазанные, ведь мы не победили.



У «Металлурга» по-прежнему не все получается в большинстве. В какой-то момент Илья Воробьев составляет спецбригаду по реализации лишнего из одних только нападающих – уникальный случай для все лиги. Но шайба упорно не хочет идти в створ. Где-то – тащит Метсола, где-то – банально не везет.



А на экваторе встречи «Магнитка» горит уже «минус 2»: Тимкин хватает «2+10» в меньшинстве и «Амур» очень быстро реализует большой численный перевес – на пятаке клюшку под наброс подставляет Ян Коларж. 1:3. А как бы болельщикам на трибунах хотелось, чтобы забил их родной чех – тот, у которого фамилия отличается всего-то на одну букву!



В этот вечер «Магнитке» не хватает раз за разом вот этого «чуть-чуть». После второго перерыва «Амур», почуяв близость победы, запирает свои владения на все замки и засовы. «Сталевары» наседают и за десять минут до истечения основного времени матча все-таки реанимируют интригу. Наконец-то срабатывает большинство – Шаус хлестким выстрелом с ползоны заставляет капитулировать Метсолу. 2:3.



– Каким был мой День знаний? – на раскатке еще утром журналисты попросили вспомнить, как первый раз в первый класс пошел новобранец «Металлурга» Никита Пивцакин. – В родном Омске с цветами. Помню первую учительницу…

Волновался, конечно. Но сегодня – надо сконцентрироваться и сыграть на максимуме. Теперь 1 сентября – это рабочий день…



…Связка «Пивцакин – Денисов», знакомая болельщикам еще по ЦСКА, действительно выглядит весьма надежно. А Никиту после игры похвалит главный тренер: доволен игрой. Видно, что старается показать себя во всей красе и Игорь

Григоренко – как-никак у него дебют перед магнитогорской публикой.



Но «Амур» стоит насмерть. И не намерен отдавать три очка даже когда «Магнитка» устраивает финальный штурм. 2:3 – ни много ни мало сенсационная победа хабаровчан.



После матча злющие «сталевары» маршируют в раздевалку вслед за своим тренером. Хабаров с досады чуть не ломает клюшкой, чувствуется, что для взрыва достаточно искры.



Но это – спорт, и в нем бывают досадные поражения. «Металлург», несмотря на поражения на старте, по-прежнему выглядит командой. И это – очень важно, это – позволяет смотреть болельщикам в будущее с оптимизмом. Тем более, когда проведено точечное усиление. «Амур», конечно, преподнес в День знаний урок двукратным обладателям Кубка Гагарина. Но ведь он может пойти и на пользу – главное сделать правильные выводы, чтобы стать лучше. «От игры к игре», – как скажет после матча Илья Воробьев.