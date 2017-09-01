Отличник Капризов. Как ЦСКА разгромил «Авангард»

Кирилл Капризов Фото: КХЛ

Фаворит чемпионата ЦСКА украсил домашнюю премьеру скупой на голы победой. Остановив не знавший поражений «Авангард». Решающую шайбу забросил самая медийная у армейцев персона Кирилл Капризов.

ЧЕТВЕРКА С МИНУСОМ ЗА СТАРТ

- Ставлю ЦСКА за гостевой отрезок чемпионата четверку с минусом, - отвечал на мои вопросы накануне домашней премьеры красно-синих и Дня знаний легенда Борис Михайлов. – Могли сыграть и лучше.

Капитан непобедимого ЦСКА и сборной СССР – строгий экзаменатор. Но кто в команде хорошистов ближе всех к отличникам? Конечно, Кирилл Капризов. Он единственный среди форвардов красно-синих, кого обошла стороной ротация состава. Лучший молодой игрок Европы провел все четыре встречи и набрал 4 (1+3) очка. Столько же у Константина Окулова, но его фамилия в заявке на матч с «Авангардом» не значилась. Пусть точит клюшку на родную «Сибирь», с которой армейцы встретятся в воскресенье.

«Авангард» же заслуживает за стартовые четыре матча пятерки с минусом. Омичи одержали четыре победы, две из которых в овертайме. А в последнем матче даже позволили отдохнуть, казалось, незаменимым - основному вратарю Доминику Фурху, признанному лигой лучшим на первой игровой неделе, а также капитану команды Евгению Медведеву.

Увы, травма не позволила приехать в Москву шведскому новичку и потенциальному олимпийцу Юхану Сундстрему. Его в первом звене заменил знакомый армейским болельщикам Андрей Стась.

ЧЕТВЕРКА С ПЛЮСОМ ЗА ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

Перед матчем чествовали участников Суперсерии-72. Ее 45-летний юбилей мы отпразднуем в субботу. На лед вышли Михайлов, Владимир Лутченко, Юрий Блинов, Александр Волчков…

В первом перерыве друг и эксперт «Советского спорта» заглянул в студию «Матч ТВ».

- Ставлю за первый период армейцам четверку с плюсом, - расщедрился Борис Петрович.

Стартовый отрезок и впрямь хозяевам удался. Но весьма ощутимое преимущество выразилось лишь в одной заброшенной шайбе. Отличился кандидат в отличники Капризов. Сергей Шумаков тонкой диагональной передачей отрезал оборону «ястребов», и главный бомбардир красно-синих броском с близкого расстояния продырявил вратарскую амуницию.

«Авангард» запомнился лишь опасным броском ветерана и снайпера-рекордсмена клуба Александра Пережогина, с которым справился вратарь Илья Сорокин. Многолетний одноклубник и партнер Пережогина по звену, а с прошлого сезона армеец Александр Попов остался в запасе.

Главный тренер омичей Андрей Скабелка славится умением выжать из своих подопечных все соки. Новички ЦСКА Максим Шалунов, Шумаков и Окулов на себе испытали его методу в «Сибири». В конце прошлого сезона наставник сибиряков заставлял Шумакова выходить на лед с серьезной травмой. А когда тот отказался, отправил его из турне домой.

Скабелка, кстати, прошел закалку в ЦСКА у Виктора Тихонова, а однажды сыграл в тройке с Сергеем Макаровым и Игорем Ларионовым, подменив Владимира Крутова.

Во втором периоде хозяева впервые побеспокоили Фурха на… 17-й минуте. В зоне ЦСКА лед начал плавится. Однако количество атак не превращалось в качество - голы. Несмотря на тотальное превосходство гостей по броскам – 13-2. Забей «Авангард», заслужил бы твердую пятерку.

В третьем периоде армейцам удалось отодвинуть игру от своих ворот. Не помог омчичам их 19-летний джокер Артем Манукян, впервые появившийся в КХЛ на экваторе последней 20-минутки. Мал зольник - его рост 170 сантиметров, вес 63 кило. Как такого бросил под армейских гренадеров Скабелка?

Не выдержало напряжение стекло за воротами Сорокина. Раскололось на мелкие кусочки после тихого даже не броска, а вброса шайбы 20-летнего защитника Максима Минеева. Это в НХЛ поврежденный фрагмент меняют за минуту, у нас же пауза затянулась. «Ястребы» остыли и спустя 20 секунд после возобновления игры пропустили. Антон Бурдасов выгрыз шайбу у своего бывшего одноклубника защитника Эрика Густафссона и отдал на пятачок под бросок Роману Любимову. 2:0. Счастливый отец отсалютовал в честь родившегося на днях сына.