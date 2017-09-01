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Роман Любимов: Супруга рада. И я рад

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роман Любимов
Роман ЛюбимовФото: ХК ЦСКА

После матча ЦСКА - «Авангард» на вопросы ответил автор второго гола Роман Любимов.

- Первые полтора периода голова в тумане была, потом получше пошло, - говорит Роман Любимов. - Побелили, я рад.

- Кому посвятили гол?
- Жене и новорожденному сыну. Жена рада. И я рад.

- Забрали первенца из роддома?
- Нет еще. Может, завтра. Спасибо ребятам за игру, пытались играть на меня. Говорили: давай забьешь, покачаешь...

- Бурдасову будете проставляться персонально?
- Буду. И не только ему.

- Как назвали сына?
- Пока не хочу сообщать. Но имя уже придумали.

- Что изменилось в КХЛ за год вашего отсутствия?
- Номер сезона поменялся. Да рано пока говорить, что поменялось.

Матч

ЦСКА - Авангард - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы:

Капризов (Киселевич, Шумаков), 1:43 (1:0). Любимов (Бурдасов), 52:21 (2:0). Плэтт (Григоренко, Скотт), 59:21 (3:0).

Место и дата

01 сентября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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