Роман Любимов: Супруга рада. И я рад

После матча ЦСКА - «Авангард» на вопросы ответил автор второго гола Роман Любимов.

- Первые полтора периода голова в тумане была, потом получше пошло, - говорит Роман Любимов. - Побелили, я рад.

- Кому посвятили гол?

- Жене и новорожденному сыну. Жена рада. И я рад.

- Забрали первенца из роддома?

- Нет еще. Может, завтра. Спасибо ребятам за игру, пытались играть на меня. Говорили: давай забьешь, покачаешь...

- Бурдасову будете проставляться персонально?

- Буду. И не только ему.

- Как назвали сына?

- Пока не хочу сообщать. Но имя уже придумали.

- Что изменилось в КХЛ за год вашего отсутствия?

- Номер сезона поменялся. Да рано пока говорить, что поменялось.