Роман Любимов: Супруга рада. И я рад
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Роман ЛюбимовФото: ХК ЦСКА
После матча ЦСКА - «Авангард» на вопросы ответил автор второго гола Роман Любимов.
- Первые полтора периода голова в тумане была, потом получше пошло, - говорит Роман Любимов. - Побелили, я рад.
- Кому посвятили гол?
- Жене и новорожденному сыну. Жена рада. И я рад.
- Забрали первенца из роддома?
- Нет еще. Может, завтра. Спасибо ребятам за игру, пытались играть на меня. Говорили: давай забьешь, покачаешь...
- Бурдасову будете проставляться персонально?
- Буду. И не только ему.
- Как назвали сына?
- Пока не хочу сообщать. Но имя уже придумали.
- Что изменилось в КХЛ за год вашего отсутствия?
- Номер сезона поменялся. Да рано пока говорить, что поменялось.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически