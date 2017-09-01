Кирилл Капризов: На предсезонке голов не было. Переживал
После победы над «Авангардом» (3:0) на вопросы ответил автор победного гола Кирилл Капризов.
- При сумасшедшей конкуренции в команде что ощущают игроки? Ведь не знают, попадут в состав или нет?
- Да нормально. Все бьются, стараются, выкладываются. Остаемся одной командой. Не важно, играешь ты или остаешься в запасе.
- Пошли голы. Насколько вас это успокоило?
- На предсезонке голов не было. Переживал, конечно, но сейчас успокоился.
- Полупустые трибуны не шокировали? На фоне Уфы?
- Да нет. Были пробелы, конечно. Но с каждым матчем болельщиков будет все больше и больше.
- Гости из Новокузнецке не собираются повысить посещаемость?
- Да. Брат в Москву прилетел.
- А отец? Обещал ведь на первую домашнюю серию?
- Папа - нет. Кому обещал.
- Мне. Звонил ему.
- И как вы всё успеваете!
- Где вы учитесь?
- В Новокузнецке. В училище олимпийского резерва.
- На каком курсе?
- На втором-третьем.
- А сессию когда сдаете?
- Только летом.