Кирилл Капризов: На предсезонке голов не было. Переживал

Кирилл Капризов Фото: КХЛ

После победы над «Авангардом» (3:0) на вопросы ответил автор победного гола Кирилл Капризов.



- При сумасшедшей конкуренции в команде что ощущают игроки? Ведь не знают, попадут в состав или нет?

- Да нормально. Все бьются, стараются, выкладываются. Остаемся одной командой. Не важно, играешь ты или остаешься в запасе.



- Пошли голы. Насколько вас это успокоило?

- На предсезонке голов не было. Переживал, конечно, но сейчас успокоился.



- Полупустые трибуны не шокировали? На фоне Уфы?

- Да нет. Были пробелы, конечно. Но с каждым матчем болельщиков будет все больше и больше.



- Гости из Новокузнецке не собираются повысить посещаемость?

- Да. Брат в Москву прилетел.



- А отец? Обещал ведь на первую домашнюю серию?

- Папа - нет. Кому обещал.



- Мне. Звонил ему.

- И как вы всё успеваете!



- Где вы учитесь?

- В Новокузнецке. В училище олимпийского резерва.



- На каком курсе?

- На втором-третьем.



- А сессию когда сдаете?

- Только летом.