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Кирилл Капризов: На предсезонке голов не было. Переживал

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кирилл Капризов
Кирилл КапризовФото: КХЛ

После победы над «Авангардом» (3:0) на вопросы ответил автор победного гола Кирилл Капризов.

- При сумасшедшей конкуренции в команде что ощущают игроки? Ведь не знают, попадут в состав или нет?
- Да нормально. Все бьются, стараются, выкладываются. Остаемся одной командой. Не важно, играешь ты или остаешься в запасе.

- Пошли голы. Насколько вас это успокоило?
- На предсезонке голов не было. Переживал, конечно, но сейчас успокоился.

- Полупустые трибуны не шокировали? На фоне Уфы?
- Да нет. Были пробелы, конечно. Но с каждым матчем болельщиков будет все больше и больше.

- Гости из Новокузнецке не собираются повысить посещаемость?
- Да. Брат в Москву прилетел.

- А отец? Обещал ведь на первую домашнюю серию?
- Папа - нет. Кому обещал.

- Мне. Звонил ему.
- И как вы всё успеваете! 

- Где вы учитесь?
- В Новокузнецке. В училище олимпийского резерва.

- На каком курсе?
- На втором-третьем.

- А сессию когда сдаете?
- Только летом. 

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