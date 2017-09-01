Туркам урок. Сборная России начала Евробаскет с эмоциональной победы

Сборная России с победы начала выступление на Евробаскете, обыграв в Стамбуле хозяев турнира - команду Турции.

ОСТОРОЖНЫЙ НАСТРОЙ

Перед первым матчем сборной России на Евробаскете наши болельщики, почему-то, в большинстве своем настроены скептично:

- Турки нас обыграют - у них сильнее состав.

- А если не сильнее, то свои стены помогут.

- А если не помогут - подключатся судьи.

- Или наши, в конце концов, сами все отдадут в равной борьбе.

Откуда столько пессимизма? Хотя, понятно - после провалов на двух последних Евробаскетах, когда наша команда не пробилась в плей-офф, мы слегка отвыкли от успехов сборной. А тут - встреча с хозяевами. С крепкой командой. Бравшей серебро на домашних чемпинатах Европы и мира (в 2001 и 2010 годах соответственно).

Но у самих баскетболистов настрой был иной.

- Мы не просто так в Стамбул едем. Мы медаль хотим. Лучше - золотую! - уверенно повторял Тимофей Мозгов.

- Полные трибуны будут болеть за Турцию? Так это круто! Всегда лучше, когда много народа. А нам это не помешает. Лишь раззадорит, - улыбался Алексей Швед.

В конце концов, турки сильны - но не так, как семь лет назад на Кубке мира. У них нет в составе Эрсана Ильясовы, Энеса Кантера и Омера Ашика. Джеди Осман и Фуркман Коркмаз лишь собираются уехать в НБА. По именам местная сборная - уж точно не сильнее нашей.

Родные стены? Они помогут не всегда. И судьи, даже если хотят, тоже.

ОТРЫВ НА СТАРТЕ

Стартовый спорный - и спустя 4 секунды в кольцо российской сборной прилетает первый мяч! Подсуетился Осман. Затем добавляет со средней Кенан Сипахи. Турки сразу рвутся в отрыв? Не получится. После промахов Андрея Воронцевича и Шведа Владимир Ивлев, вышедший вместо Мозгова в стартовой пятерке, открывает счет набранным очкам. Скоро Дмитрий Кулагин в быстром прорыв забивает сверху, а затем Швед своей фирменной трешкой выводит россиян вперед - 7:6.

И вдруг становится понятно - турки совсем не страшные! И судьи не боятся свистеть фолы на подопечных Сергея Базаревича. Дальние броски у ребят идут. С ротацией - полный порядок. Из-за дуги забивает Дмитрий Хвостов, помогает вышедший на смену Воронцевичу Андрей Зубков, подключается в краске Мозгов, поменявший Ивлева. Пока за хозяев отдуваются лишь молодой лидер Осман и опытный боец Синан Гюлер, россияне действуют разнообразно и укрепляют преимущество. В начале второй четверти оно становится двузначным - это Мозгов после долгого розыгрыша все же забивает с фолом, делая счет 15:25...

Жаль, дальше начинаются ошибки.

Швед не может найти передачей центрового, раз за разом теряя мяч. Заигрываются наши в позиционном нападении, порой не успевая сделать бросок за 24 секунды. Красивые пасы из-за спины чаще приходятся в руки соперникам, чем настоящим адресатам. А у хозяев под довольный гул толпы побежали-разыгрались Коркмаз, Вейселоглу, Семих Эрден... В равной, плотной борьбе к началу заключительной десятиминутки турки возвращают преимущество - 60:59.

ШВЕД ПРОТИВ ОСМАНА

Мы уже играли с турками в Турции - на том самом чемпионате мира 2010 года. Тоже - на групповом этапе. Правда, не в Стамбуле - в Анкаре. И уступили. Бились на равных почти весь матч, кроме одной четверти - второй. В которой набрали всего 7 очков, отпустили хозяев вперед, и дальше не сумели отыграться (56:65).

Как бы история теперь не повторилась - уже в четвертой четверти!

Нет - держится сборная. На характере. На желании победить вопреки реву трибун, который становится невыносимо громким ближе к финальной сирене. На движении мяча в позиционном нападении. На точных бросках Шведа, в конце концов. Жаль, всего этого хватает лишь для равенства в счете. А не для отрыва.

У турок феерит Осман, раз за разом взрывая зал своими проходами - парня явно не просто так позвали в НБА! За две минуты до конца на табло - 68:68. В равной борьбе на первый план выходят нервы. У кого крепче? У Шведа, теряющего мяч в попытке найти Мозгова под щитом? Или у Османа, не забившего в быстром прорыве верный данк?

У Тимофея, кстати, тоже шалят - получив возможность встать к линии штрафных после фола соперников в атаке, центровой мажет один из двух бросков. Но, тем не менее, опять выводит россиян в лидеры - 69:68!

И чем ближе финальная сирена, тем яснее становится - мы зря боялись Турции! Потому что у нас есть Швед, способный забить трешку через руки в одной из заключительных атак. Есть Дмитрий Кулагин, успешно отбирающий мяч у хозяев и лишающий их последней надежды на овертайм. Есть Мозгов, едва не дотянувшийся до дабл-дабла в этом матче. Матче, который показал: мы не просто так мечтаем о медалях!