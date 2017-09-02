Россия - Турция: победа абсурда

В первом матче чемпионата Европы российские баскетболисты вырвали победу в Стамбуле у сборной Турции - 76:73.

А я-то, глупец, полагал, что видел уже все возможные разновидности игр с участием сборной России по баскетболу. Хорошие и плохие, с концовками и разгромные, с везением и с невезением, от защиты и от атаки…

Оказалось, ничего я не видел.

Хоккей по-турецки

Вся вторая половина этого матча напоминала… хоккей. Во-первых, высокими скоростями, во-вторых, огромным количеством неточных передач и бросков (силовой борьбы, кстати, тоже хватало). Просто в ледовой игре с клюшками и шайбами отдать пас сопернику в чужой зоне или промазать мимо угла в упор - обычное дело. Но здесь, на лакированном паркете да с мячом в руках…

Еще раз хочу подчеркнуть: речь не идет о каких-то отдельных ошибках. Это было сплошной длительный кошмар с обеих сторон. Абсурд на хаосе сидит и чудачеством погоняет.

В начале второй половины наши почти подряд совершили четыре потери. А за всю игру – 22! 13 из них пришлись на долю организаторов российского нападения Алексея Шведа (7) и Дмитрия Хвостова. Турки, впрочем, отстали несильно (16). И за явным преимуществом взяли у гостей реванш в другом виде «абсурдного творчества» - промахах из-под щита. Например, в концовке не реализовали один за другим два быстрых отрыва. Разумеется, после наших потерь.

Судейство по-канадски

Вот так они и играли: мы теряем - они мажут. Или наоборот. И пусть вас не смущает вполне приличная итоговая результативность. Она взялась от быстрого темпа и обилия штрафных, которых сборная России их выполнила аж 40. В том числе 17 – Тимофей Мозгов.

Штрафные в таком количестве взялись, естественно, от судейства. После нормального вроде бы начала, которое полностью осталось за россиянами («+10» на 12-й минуте) хозяева вдруг перешли к настолько агрессивной защите, что понятие «грань фола» для них перестало существовать. Турки словно и правда решили поиграть в хоккей, о котором им, по идее и знать-то толком не положено.

Зато о нем знал возглавлявший бригаду арбитров канадец (на чемпионате Европы!) Майкл Вэйленд. Несмотря на давление трибун, судьи отработали матч без какой-либо предвзятости, насвистев туркам за все их подвиги почти тридцать фолов. Особенно обескуражил хозяев пятый фол Семиха Эрдена за 45 секунд до конца игры при счете «+1» в пользу сборной России. Турецкий центровой, ведя борьбу без мяча за пространство «на усах», заехал локтем в шею Мозгову, но, скажем так, не с размаху. В концовке хозяевам такое, как правило, не свистят. А в этом матче - свистнули. И через 20 секунд Швед точным трехочковым отправил соперника в нокаут - 72:68.

Невозмутимый Базаревич

Решающей атаке предшествовал тайм-аут Сергея Базаревича, который в этот вечер был (по крайней мере внешне) самым спокойным человеком в зале, хотя дебютировал на столь крупном турнире в роли тренера сборной. Базаревич начал игру очень необычной пятеркой с Дмитрием Кулагиным и Ивлевым вместо Мозгова. А после большого перерыва, когда его подопечные, ошалев от турецкой защиты, перешли к описанным выше «художествам», реагировал только заменами и некрикливыми указаниями. У него даже остался один неиспользованный минутный перерыв! Хотя поводов для тайм-аута подопечные надавали ему на добрый десяток матчей. Что это: железные нервы или тоже некая форма прострации?

Смотреть такой баскетбол - то еще испытание. Помнится, ЦСКА с известной долей самоиронии прибегал к спонсорской помощи производителей валидола. Так вот для матча Турция - Россия обычные таблеточки не годились, хоть упаковками жри. Подобное затяжное мучение можно разве что под капельницей наблюдать. И с дефибрилляторами наготове.

Но хоть не зря за сердце держались: победа есть победа. И, кстати, очень важная. Следующий барьером для наших станет титулованная сборная Сербии, которая предпочитает не сводить соперника с ума, а, наоборот, перемалывать его с методичностью машины. Посмотрим, во что команда Базаревича захочет сыграть в субботу. Может, в шахматы?

Чемпионат Европы

Групповой турнир

1-й тур. Группа D

Турция – Россия - 73:76 (15:20, 18:16, 18:19, 22:21)

Турция: Осман (28+7 перехватов), Эрден (11), Вейселоглу (11).

Россия: Швед (22), Мозгов (20+9 подборов), Зубков (8), Хвостов (8), Фридзон (8), Д.Кулагин (6), Курбанов (2), Ивлев (2), Воронцевич (0), М.Кулагин (0), Антонов (0), Бабурин (0).

Сербия – Латвия – 92:82, Бельгия – Великобритания – 103:90.

2-й тур, 2 сентября: Россия – Сербия (начало в 17.00 по московскому времени), Латвия – Бельгия, Турция – Великобритания.