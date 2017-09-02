«Спартак» из-за Карреры был готов продать капитана, а Дзюба все еще может уйти

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Рубин» раздал испанцев

Трансферное окно в России и большинстве стран Европы закрылось. Но это не означает, что новости о переходах закончились. В Турции или Чехии оно работает еще на неделю, поэтому многое возможно.

Накануне казанский «Рубин» объявил об аренде двух испанских футболистов: защитник Серхио Санчес арендован «Эспаньолом», а Карлос Самбрано – ПАОКом. Кстати, в греческой команде, которую теперь тренирует Разван Луческу, уже достаточно много экс-игроков РФПЛ. Вспомним хотя бы бывших футболистов «Зенита» Роберта Мака и Жозе Маурисио.

Несмотря на множество вариантов, в Казани остался Рубен Рочина.

­– После всех слухов и новостей в последние дни я хотел бы сообщить, что продолжу выступать за «Рубин», – написал 26-летний испанец в своем твиттере.

«Спартак» мог лишиться Глушакова

Уже после закрытия трансферного окна появилась интересная новость. По информации «Бизнес онлайн», капитан «Спартака» Денис Глушаков нынешним летом мог оказаться в «Рубине». Соглашение стало возможно из-за непростых отношений лидера сборной России с Массимо Каррерой. Курбан Бердыев даже дал добро на этот переход, но он так и не состоялся.

Прояснил ситуацию с возможном переходом и Эльмир Набиуллин. У него действительно было предложение от «Спартака», но защитник решил остаться в Казани и попасть в Еврокубки с «Рубином».

1 сентября «Спартак» заявил нового футболиста: 15-летнего Ивана Репяха. Наверняка фамилия этого футболиста вам неизвестна, но именно из-за него Федор Смолов не перешел в «Спартак». Красно-белые увели перспективного игрока из академии «Краснодара» и испортили отношения с командой Галицкого.

Теперь Репях может выйти на поле в матче РФПЛ, чтобы стать самым молодым футболистом в истории лиги.

Какой российский клуб усилил этот игрок? Проверь, знаешь ли ты новичков РФПЛ в лицо

Евсеев возвращается в «Амкар»?

Главный тренер «Текстильщика» Вадим Евсеев после матча второй лиги с «Долгопрудным» (3:3) принял решение покинуть команду. Все произошло достаточно неожиданно, ведь «Текстильщик», который Евсеев возглавил в конце прошлого сезона, идет на втором месте в зоне «Запад» и борется за попадание в ФНЛ.

Скорее всего, Евсеев вернется в тренерский штаб пермского «Амкара».

Эдер: Забью за «Локо» и надену белую перчатку, как на Евро!

Дзюба остается

Несмотря на обилие вариантов, форвард «Зенита» Артем Дзюба все-таки остается в команде. Во-первых, Александр Кокорин в инстаграме выложил фотографию с Артемом и подписал «он с нами». Во-вторых, что намного важнее, «Зенит» заявил Артема для участия в групповом этапе Лиги Европы.

­– Я всегда относился к Артему как к игроку основного состава. Свои высокие качества он подтвердил в прошлом сезоне, когда стал одним из лучших бомбардиров нашей лиги. Эти качества никуда не делись. Поэтому он нам очень нужен как нападающий, как высокий нападающий. Если бы он был на поле в матче с «Ростовом», то счет был бы другим, – сказал в интервью ТАСС президент «Зенита» Сергей Фурсенко.

Хотя чисто технически переход Дзюбы еще возможен – в те лиги, где трансферное окно еще работает.

Дзюба еще может уйти из «Зенита» в это окно. Вот 5 достойных вариантов

У Бородюка ничего не получается

Очередное поражение в отборочном этапе к ЧМ-2018 потерпела сборная Казахстана, которой руководит Александр Бородюк.

На этот раз его коллектив уступил сборной Черногории со счетом 0:3. Один из голов забил форвард московского «Динамо» Фатос Бечирай.

– Возможно, как я не дорабатываю, так и игроки. За это поражение я, как главный тренер, несу ответственность. И снимать ее с себя я не намерен, – сказал Бородюк после поражения, которое оставило Казахстан на последнем месте в группе.

Дзюба и Смолов разочаровали, «Зенит» решил проблему, а ЦСКА оказался хуже всех

