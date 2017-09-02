Бой с тенью. Шарапова вновь показала Америке несгибаемый характер и победила!

«Советский спорт» смакует великолепную победу российской теннисистки.

ОНА ОПЯТЬ ВЫШЛА В ЧЕРНОМ

- Всю свою жизнь я шла к этому матчу, и теперь моя мечта сбылась. Я сыграю на арене имени Артура Эша – от этого просто захватывает дух! – перед выходом нам корт Софию Кенин прилично потряхивает.

Ее можно понять. Матч против Марии Шараповой – первый в ее карьере - с соперницей такого уровня. Молодая американка никогда не проходила дальше первого круга на турнирах Большого Шлема, а тут прорвалась сразу в третий.

Она – 139-я в мире, но играет на главном корте US Open и на той стороне площадки сама Шарапова. Мотивированная, злая, стремящаяся доказать всему миру: «смотрите, я вернулась, а вместе со мной - настоящий теннис».

Маша, как и на игру против Халеп выходит в эффектном черном платье, на правой руке компрессионный рукав, на левом предплечье – кинезио-тейп. На пресс-конференции после победы над Тимеей Бабош она говорила, что эстетически это смотрится не очень, но ей приходится использовать данные аксессуары из практических соображений. Вечером на кортах довольно прохладно, а руки всегда должны быть в тепле.

На разминке Шарапова выглядит собранно и агрессивно, пытается ментально подавить соперницу. Маша демонстративно не смотрит на Кенин во время брифинга с арбитром. Все ее движения говорят о том, что американка будет просто снесена с корта, но матч стартует с двойной ошибки в исполнении Шараповой.

София терпеливо защищается и уже в стартовом гейме получает брейк-поинт. Именно получает, она практически ничего для этого не сделала – все очки ей подарила Маша своими ошибками. Но даже несмотря на то, что первая подача совсем не летела, Шарапова вновь продемонстрировала забитым до отказа трибунам «Артура Эша» свой несгибаемый характер и умение собираться в самых неприятных ситуациях.

БОРЬБА С СОБОЙ

Еще перед матчем было понятно, что россиянка выходит на корт бороться сама с собой. При всем уважении к Софии Кенин, она еще не доросла до того уровня, чтобы самостоятельно доставлять проблемы Шараповой. Все, что американка могла противопоставить Маше – это аккуратность и старательность, стремление бежать за любым мячом, а потом просто пытаться перебить его на противоположную часть корта.

И у нее это получалось. В третьем гейме Кенин сделала ребрейк и в дальнейшем стремилась максимально затягивать каждый розыгрыш. Американка видела, что Маше не хватает терпения, она дарила ей очень много очков. К середине партии на счету россиянки 16 активно выигранных мячей и 13 невынужденных ошибок. Шарапова, словно девочка-первоклассница, писала и тут же зачеркивала. Делала брейк, а потом отдавала свою подачу.

На ее платье в свете прожекторов переливались кристаллы «сваровски», но «shine bright like a diamond» в эти минуты хотелось спеть в адрес Кенин. Нервозность Маши придала ей сил и уверенности. Американка отчаянно цеплялась за каждый мяч, задорно визжала «come on!» после успешных розыгрышей и 1:4 по геймам в первом сете очень быстро превратились для нее в 4:4.

Но, когда наступил момент истины, магия имени Шараповой придавила Кенин. При счете 5:6 на своей подаче она долго не могла попасть первым мячом. Для Маши это стало сигналом. Россиянка принялась яростно атаковать и тремя прекрасными комбинациями завершила первый сет в свою пользу.

А следом зрители на арене Артура Эша наконец-то увидели ту Шарапову, которую ждали всю стартовую партию. Она прибыла на корт с опозданием в один час и двадцать минут. Точная, резкая и неумолимая. Кенин не сломило поражение в первом сете, она все также бежала за каждым мячом и пыталась отвечать длинными ударами под заднюю линию, чтобы хоть немного перевести дух, но мощнейший форхенд Маши не оставлял ей шансов.

Так продолжалось до счета 3:0, после этого на корт вернулась пиратская версия Шараповой. Она мигом подарила американке два гейма, но очень скоро вновь уступила место неповторимому оригиналу. 6:2 в пользу Маши во втором сете, взгляд в небо и выражение лица, на котором читалось облечение. По ходу матча было видно, что ей тяжело даются затяжные розыгрыши, а манера соперницы вынуждала ее очень много работать на корте.

Физическая форма Шараповой далека от идеала, но она вновь победила, превозмогая себя. 1/8 финала на US Open после такого перерыва и очень неприятной травмы – это потрясающий результат, но война еще не закончена. Следующей соперницей Маши будет латвийка Анастасия Севастова и она в последнее время в полном порядке. А это значит, что нас ждет еще один потрясающий матч. Шарапова – это эмоции, характер и драйв. Шарапова – это и есть теннис.