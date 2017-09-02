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Чемпионат мира без Месси. Миф или реальность?

Эльвин Керимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чемпионат мира без Месси. Миф или реальность?

Аргентина может пролететь мимо чемпионата мира. Даже одна мысль об этом убивает. Месси может не приехать в Россию. На турнир всей своей жизни. Неужели это возможно?

Вчера в Монтевидео на стадионе «Сентенарио» пытались играть в футбол два уставших поколения - уругвайское и аргентинское. Одно достигло своего потолка в 2010-м, дойдя до полуфинала чемпионата мира, другое - способно на большее, чем просто выход в финал, но пока вынуждено гордиться тем, что есть. А есть 2-е место в 2014-м на мундиале в Бразилии. Логично, что не победил никто. Потому, что сил ни у кого не осталось.

В случае непопадания уругвайцев на чемпионат (а такая вероятность существует), будет обидно, но большинство болельщиков этого даже не заметит. Но если это случиться с Аргентиной, мир уже никогда не будет прежним.

После пятнадцати туров с отрывом от преследователей лидирует Бразилия. Дальше идет плотная группа из семи команд. Даже идущий восьмым Эквадор рассматривается как претендент на поездку в Россию следующим летом. Каким бы ни был итоговый результат отборочного цикла, ясно одно - трагичным его назовут только в случае вылета Аргентины.

Говорят, что каждый мужчина должен в своей жизни построить дом, посадить дерево и воспитать сына. Но когда ты Месси, ты должен еще и выиграть чемпионат мира. Или хотя бы должен получить шанс это сделать. Четвертый шанс. Три предыдущих попытки были провалены из-за немцев, которые всякий раз встречались на пути «альбиселесты». В 2006-м и 2010-м на стадии четвертьфинала. В 2014-м - в финале.

Чемпионат мира без лучшего игрока мира - это нонсенс. Вдвойне неприятно, что соревнование, которое пройдет у нас в стране, пройдет без Лео. Если это все-таки произойдет, конечно. Недооценивать имиджевую потерю главного соревнования четырехлетия тоже нельзя. Это как матч всех звезд без Леброна Джеймса. Это может произойти только по недоразумению.

Популярно мнение, мол, тренеры не знают, как выстроить игру команды вокруг Лео. Отсюда якобы все проблемы. Для решения этой задачи пригласили гения тактики Хорхе Сампаоли, который вместе с чилийцами нейтрализовал Месси на кубке Америки. Ну, раз смог остановить, значит, сможет и завести, рассуждали руководители аргентинской федерации. Матч с Уругваем показал, что совершить революцию в короткие сроки Сампаоли не удалось. И вряд ли удастся. Да и вряд ли это сейчас нужно. Прежде всего необходимо решить задачу - попасть на чемпионат мира. Впереди у Аргентины три матча: с Венесуэлой и Перу дома, с Эквадором в гостях. Три матча на то, чтобы спасти чемпионат мира.

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