3300 зрителей на матче великого ЦСКА – это же позор. Что не так с армейцами?

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. ЗЛЫЕ ГОСТИ

Вчера в КХЛ состоялось шесть матчей, и гости устроили хозяевам какую-то «техасскую резню бензопилой».

Три команды из Азии разом грохнули три команды с Урала. «Амур» героически победил в гостях «Магнитку» (3:2), которая никак не может найти свой хоккей. Хотя первая тройка там сформирована, и с Игорем Григоренко подписали полноценный контракт на год.

«Адмирал» в гостях умело разобрался с «Трактором» (3:2). Захватил инициативу в начале матча, реализовал два большинства, в третьем периоде при счете 2:2 дожал хозяев.

«Куньлунь» победил «Автомобилист» в Екатеринбурге (2:1), и мы видим, что команда Майка Кинэна набирает силу по ходу турнира.

Наконец, «Югра» обыграла «Витязь» в Подольске (3:2) – Игорь Захаркин так просто не сдается, и его команда сейчас имеет столько же очков, как и «Салават Юлаев» (по 6).

О чем все это говорит? А то, что в Череповце ставят установку для трансляций хоккея в HD? А что в Хабаровске перестраивают площадку, чтобы было интереснее зрителям?

Вот польза от рейтинга КХЛ – команды зашевелились, когда поняли, что могут вылететь из лиги. И сейчас все кажутся такими хорошими, что даже не знаешь, кого выгонять.

2. ЗРИТЕЛИ И ЦСКА

Я тут в обзоре писал о «Нефтехимике», что в лиге не нужна команда с посещаемостью 2000 зрителей. А как насчет 3300 зрителей? Выгонят ли такой клуб?

Конечно, нет. Потому что это ЦСКА. Но именно столько болельщиков собралось на первом домашнем матче армейцев. Причем играли против «Авангарда», у которого большая торсида фанатов в Москве. Если вычесть омских болельщиков, всяких гостей по пропускам, запасных игроков ЦСКА, то как раз и будут те же 2000 зрителей.

Что не так с армейцами? У них же состав не хуже, чем у Питера. Но почему на СКА ходит по 12 тысяч зрителей, а тут такой позор?

Все дело в новом стадионе и работе со зрителями. Вот если бы у ЦСКА были такие грамотные и прошаренные маркетологи как у «Спартака», а команда выступала бы на стадионе уровня «ВТБ Ледовый дворец», то можно было бы увеличить посещаемость хотя бы до 6-7 тысяч. И она бы неуклонно росла.

Нет, в ЦСКА тоже стараются продавать продукт. Видно, что к началу сезона там готовились. Но пока у армейцев нет нового дворца, и непонятно, когда он будет. Ваш прогноз, сколько болельщиков соберется во вторник в 19:30 на захватывающем матче против «Югры»?

3. ОТКРЫТЫЕ ТРЕНИРОВКИ

Со скрипом клубы КХЛ открывают тренировки в день матчей, выполняя регламент КХЛ. А мы продолжаем за этим следить.

Молодцы (открыли все тренировки) – 10 клубов

«Адмирал», «Амур», «Динамо» Минск, «Динамо» Рига, «Куньлунь», «Нефтехимик», «Сибирь», «Сочи», «Спартак», «Югра».

Педанты (открыли 15 тренировок согласно регламенту) – 6 клубов

«Авангард», «Автомобилист», «Лада», «Магнитка», «Слован», ЦСКА. И тут многие поступили хитро, открыв тренировки только перед матчами со слабыми клубами. А когда играют со СКА или «Ак Барсом», то их не беспокойте.

Оригиналы (сделали что-то свое) – 1 клуб

«Барыс» открыл две тренировки и пообещал открывать по чуть-чуть перед каждой домашней серией.

Философы (еще не придумали, что открыть) – 10 клубов

«Ак Барс», «Витязь», «Динамо» Москва, «Йокерит», «Локомотив», «Салават Юлаев», «Северсталь», СКА, «Торпедо», «Трактор». Для этих команд пункт регламента, похоже, стал сюрпризом. Но если подумать до января, то вопрос отпадет сам собой.