Игорь Мясищев: Победу на Кубке мира посвящаем Валерию Харламову…

Сегодня стартовал новый сезон Молодежной хоккейной лиги. Капитан команды-обладателя Кубка Харламова «Красная Армия» Игорь Мясищев рассказал о том, в чем сила молодых «армейцев» и кому они посвятили свою победу в международном турнире и как относятся к возросшей конкуренции в ЦСКА…

- Игорь, прошлый сезон стал для «Красной Армии» золотым. Готова ли команда отстоять звание чемпионов в стартующем сегодня новом сезоне МХЛ?

- Шансы, конечно же, есть. У нас мастеровитая, сплоченная команда. Надо собраться, слышать и выполнять установки тренера. Помнить, что мы – ЦСКА! Тогда все получится.

- «Красная Армия» уже успела почувствовать вкус победы перед стартом сезона. Вы – капитан команды, которая взяла Кубок мира. Что чувствуете?

- Я рад и горжусь своими товарищами. Быть капитаном среди таких ребят дорого и престижно. Конечно, выводя на лед команду, я чувствовал ответственность и знал, что должен не только сам проявлять себя как игрок, но и помогать другим, вдохновлять и настраивать на победу, биться за тренерский штаб, который вложил в нас много сил.

- Назовите три слова, характеризующие «Красную Армию» …

- Быстрые, дружные и мастеровитые.

- Кто стал самым неприятным соперником на Кубке мира?

- Шведы, которые вышли против нас в финале. При первой встрече на групповом этапе они толи еще не вкатились в игру, толи не набрали нужных кондиций – у них же сезон позднее начинается. А вот второй раз они здорово сыграли. Уже в первом периоде забросили нам две шайбы. Хотя у нас уже какая-то традиция в начале пропускать здесь появилась! Своя фишка!

- Может вы так просто пыль в глаза соперникам пускали?!

- Не исключено, может это была тренерская установка (смеется). Нет, просто не получалось как-то в первом периоде – моментов куча, но реализация подкачала.

«После игры родители устраивают разбор полетов…»

- За то, что вы стали хоккеистом, можно, в какой-то степени, поблагодарить вашего брата. Хотя возможно это было просто дело случая…

- Да, это так. Брат раньше занимался плаванием. Рядом с аква-комплексом находился ледовый дворец. Однажды мы с родителями провожали его на тренировку и решили погулять рядом. У ледового дворца было всего одно окно, в которое можно было увидеть. Что происходит внутри. Я залез к отцу на плечи и увидел хоккей. А уже на следующий день меня отвели в «Северную Звезду». Так я и оказался в спорте.

- Вот так сразу? Вы сразу слушались родителей?

- Я был капризным. Мог истерику закатить. Мама рассказывала, как я во время поездки на море решил изучить подводный мир и требовал маску. И насладившись морским дном, благополучно ее забыл. Сейчас у меня есть двухлетняя племянница Василиса Андреевна. Она, наверное, мое главное увлечение помимо хоккея. В свободное время всегда спешу к ней.

- Любите детей?

- Да, и они меня тоже.

- Курьезы на льду с вами случались?

- Один запомнил навсегда. Мне лет 10 тогда было. Схлопотал удаление. Сидел и нервничал, а когда штрафное время кончилось, и я выбегал из бокса на наши ворота летел соперник один в ноль! Я все это вижу, осознаю, но почему-то не пытаюсь мешать, а просто пробегаю мимо на лавку. Так потом на меня ругались – и в команде, и дома!

- Дома родители ругались?

- Да, они у меня тренеры те еще! После каждой игры устраивают со мной разбор полетов!

- Они тоже спортсмены?

- Нет, их профессии не связаны со спортом. Хотя отец занимался и хоккеем, и боксом, и футболом, и волейболом.

- После победы на Кубке мира он сразу позвонил?

- Да, поздравил с золотом. Все-таки престижный турнир выиграли.

- Но на нем не было ни одной команды из Северной Америки. Не умаляет ли это достоинство соревнований?

- Не могу так сказать. Соперники были достойные. Шведы, чехи хороший хоккей продемонстрировали. «Барсы» понравились из Казахстана. Жаль, не удалось сразиться с «Авто», но отложим нашу встречу на сезон МХЛ.

- Кому или чему команда решила посвятить победу в Кубке мира?

- «Красная Армия» - это не только состав на этом турнире. У нас есть еще ребята, которые не подошли по возрасту, но с ними мы брали Кубок Харламова. Победа в Екатеринбурге - это и их заслуга. А еще символично, что мы взяли Кубок мира именно в день памяти Валерия Харламова. Его имя по-настоящему дорого не только «армейцам», но и любому российскому хоккеисту!

«Все ребята из «Красной Армии» стремятся попасть в ЦСКА…»

- В прошлом сезоне вы выступали и за «Красную Армию», и за команду Высшей лиги, «Звезду». Чувствуется разница в игре в ВХЛ и МХЛ?

- Разница есть. Все-таки МХЛ – это первая ступень после детской школы. А ВХЛ – уже совсем другая игра, другое мышление… Надо быстрее принимать решение. Здесь, в основном, уже взрослые игроки и, соответственно, хоккей другой.

- Наверное, все ребята из молодежки мечтают со временем пробиться в основной состав ЦСКА. Как относитесь к тому, что в этом сезоне ряды армейцев пополнили игроки высокого уровня и конкуренция возросла в десятки раз?

- Не наверное, а точно хотят попасть в первую команду! «Красная Армия» и «Звезда» - это фундамент подготовки игроков для ЦСКА. Весь тренерский штаб работает в одной команде. А здоровая конкуренция должна быть всегда. Это нормально. Надо работать и доказывать, что именно ты достоин быть в основе.