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ЦСКА покупает Абрамович?

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ЦСКА покупает Абрамович?

Неожиданный поворот в истории вокруг продажи Евгением Гинером принадлежащего ему футбольного клуба ЦСКА. «Советский спорт» сообщает подробности.

На этой неделе «Советский спорт» писал со ссылкой на различные источники о том, что президент ЦСКА Евгений Гинер резко активизировал поиски покупателя для футбольного клуба. Основной проблемой назывался тот факт, что финансовое положение Евгения Гинера, потерявшего практически весь энергетический бизнес в Украине, в последнее время оставляет желать лучшего. Именно бедственным финансовым положением президента объясняется более чем скромная трансферная активность красно-синих, которые вот уже на протяжении нескольких лет приобретают новичков либо бесплатно, либо за минимальные деньги.

«Советский спорт» обращался за комментариями ко многим экспертам. И многие улыбнулись, читая высказывания Евгения Алдонина о том, что ему на ум приходит лишь одна фамилия – Абрамович. А между тем именно эта фамилия озвучена сегодня в целом ряде источников.

Как пишет News24hitc, Аркадий Абрамович, сын российского бизнесмена и владельца «Челси» Романа Абрамовича, может приобрести ЦСКА. На данный момент имеется информация о встрече владельца армейцев Евгения Гинера и представителей Аркадия Абрамовича.

Хорошо известно, что Евгения Гинера и Абрамовича-старшего связывает давняя дружба, а по некоторым данным сын бизнесмена Аркадий давно увлекается футболом и болеет за ЦСКА.

Утверждается также, что ЦСКА может быть продан за сумму в 300 миллионов долларов.

«Советский спорт» продолжит следить за развитием событий.

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