«Зенит» впереди. В таблице и по трансферам. Эксперты - о приобретениях клубов

«Советский спорт» попросил футбольных экспертов оценить трансферные приобретения клубов РФПЛ.

«ПАРАДОКСАЛЬНО, ЧТО «ЛОКО» БЫЛ НЕ ТАК АКТИВЕН»

Сергей Силкин, экс-тренер «Динамо».

- Никто не будет спорить с тем, что активнее всех на трансферном рынке поработал «Зенит». Конец сезона покажет, все ли приобретения оказались верными или нет. Так как команда показывает результат, соответственно пока все верно. Всем место в составе не найти, как они притрутся друг к другу – тоже вопрос. А так почти все новички оставили хорошее впечатление.

Что касается остальных, то надо знать конкретные финансовые возможности каждого клуба. Я думаю, если бы были достаточные возможности хотя бы близко равны «Зениту», наверное, приобретений было бы гораздо больше.

Трансферная кампания «Спартака» может не такая яркая, но у них проблема в другом: там не заканчивается эйфория от прошлогодней победы. А их новички пока серьезного впечатления не провели. За исключением последнего из «Гремио», Роши, по нему не могу ничего сказать.

Парадоксально, что «Локомотив» меньше всех был активен на трансферном рынке, тем не менее команда на данный момент находится в лидерах, здесь свою роль сыграл хороший микроклимат.

«ОПЯТЬ ПОЯВИЛИСЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕГИОНЕРЫ»

Дмитрий Хохлов, тренер молодежной команды «Динамо».

- Я как должностное лицо «Динамо» не вправе обсуждать подобные вещи, Скажу только, что по сравнению с прошлым сезоном качественные легионеры в нашем чемпионате появились. Это не может не радовать. В основном это касается «Зенита».

«ПРИОБРЕТЕНИЯ «СПАРТАКА» ДАЖЕ НЕ ЗАПОМНИЛ»

Александр Мостовой, бывший игрок сборной России.

- Вряд ли мое мнение будет отличаться от других. «Зенит» с большим отрывом в этом смысле опережает всех остальных. И если в турнирной таблице отрыв от ближайшего преследователя всего три очка, то в трансферной гонке сине-бело-голубые ушли далеко вперед.

«Спартак» купил игроков, но таких, что я их даже не запомнил. Если у «Зенита» на слуху фамилии Дриусси,Маммана, Паредеса, то у красно-белых в этом смысле громких имен нет. У «Локо» тоже самое. Хотелось бы посмотреть на Эдера в деле, потому что по нему пока тяжело сказать что-то конкретное.

«ЗЕНИТ» СКУПАЛ ИГРОКОВ СО ВСЕГО МИРА»

Руслан Нигматуллин, экс-голкипер сборной России.

- Начну с сарказма. Роберто Манчини наверное, расстроен, что ему не удалось еще пару аргентинцев купить. В остальном, хотел «Локомотив» приобрести нападающего, вот он его и взял, пусть и в аренду. Смущает только его низкая результативность в предыдущем клубе – «Лилле». То есть он явно не бомбардир.

«Спартак»? Ну назывались более громкие имена. Гарай, например, который, видимо, почувствовал разницу между испанским футболом и российским – не захотел приезжать. Что касается тех кого они взяли, о новичке Роше мне сложно судить, остальные пока тоже себя никак не показали. А так сенсаций на мой взгляд в это трансферное окно не было.

«Зенит» больше всех потратил. Насколько эти траты оправданы, сложно судить. Скупка шла со всего мира, потрачено было много. В прошлом году «Рубин» тоже много потратил, привезли кучу испанцев, только вот толку от этого?

«ЦСКА ПОРАБОТАЛ ХУЖЕ ВСЕХ»

Ахрик Цвейба, экс-игрок киевского «Динамо».

- Больше всех укомплектовался «Зенит», бесспорно. И я бы акцентировал внимание на легионерах. В составе питерцев играют новички, которые здорово себя проявили в сборной, человека четыре точно.

Хуже всех на трансферном рынке поработал ЦСКА. Я даже на вскидку и не скажу, кого они приобрели, по понятным естественно причинам, но факт остается фактом. «Краснодар» взял нескольких неплохих игроков, правда в Лиге Европы им это никак не помогло. А так, Янбаев и Шишкин неплохие игроки.

«Спартак» заслуживает отдельного внимания, и не только потому что стал чемпионом. Красно-белые будут выступать в Лиге чемпионов. Мне жаль, что «Спартаку» не удалось купить именитых игроков, из-за этого старт сезона у команды Массимо Карреры получился неудачным. Но я думаю, спартаковцы поправят свое положение: коллектив сохранился, тренер – тоже.