Метаморфозы продолжаются. Физкультура и еда, приносящие удовольствие

Главред «Советского спорта» при помощи многочисленных партнеров нашего проекта «Метаморфозы» и при помощи, разумеется, силы воли, продолжает активно сбрасывать излишне набранные килограммы. Промежуточные результаты: минус 7 кг за 100 дней. До завершения проекта – четыре месяца.

Да, 7 кг за три с небольшим месяца - результат, который может показаться не фееричным. Сбрасывали многие и больше, и за меньший срок. Но мы идем аккурат по утвержденному графику, так как наша задача – не демонстративно быстро показать результат, чтобы редакционные девушки хором восторженно вздохнули «Ах!», а идти стабильно к намеченной цели: от почти 105 килограммов в начале проекта (в конце мая) – до 90 килограммов к концу года. При этом не набирать их стремительно снова (а это минус любого завершения практически любой диеты).

Говоря о диете, я уже упоминал о нашем новом партнере – поставщике сбалансированного питания для спортсменов «Eat&Train».





Еда действительно разнообразная. День на день очень не похож. И вот тут точно можно забыть о том, что диеты – это вечные курочка да творог. Еда разнообразная и очень-очень вкусная. В чем секрет, почему так выходит – наедаешься и при этом сбрасываешь вес – на бытовом уровне понять не могу. Но когда смотрю на килокалории в ежедневно прилагаемой разблюдовке – все очень убедительно.

Не утомительно ли есть по часам? Наоборот, нет никакого психологического напряжения из-за того, что есть получается так мало. Знаешь, что следующая еда очень скоро. Перерывы между приемами пищи – по три часа. Минута в минуту не обязательно, но и больше четырех часов – уже много.

А так как чувства голода нет, то и от пирогов, которые предлагает на фото коллега Сергей Микулик, всегда легко отказаться.





А ведь именно эти перекусы – несмотря на вроде бы небольшое количество поглощаемого – заметнее всего сказываются на лишних килограммах.

Летом, во время отпуска и командировок, не всегда получалось заглянуть к тренеру Дмитрию в фитнес-клуб WORLD CLASS. Но организм уже требовал следования хотя бы минимальным нагрузкам. Поэтому гаджет Garmin раз за разом показывал на дисплее умных часов: шагов – более 20 тысяч каждый день. На умных весах результат тоже налицо: уже меньше 98 кг!

К тому же невозможность посещения спортзала по графику требует искать какие-то иные шаги. Я решил, например, ежедневно делать планку, при этом хотя бы на 5 секунд увеличивать продолжительность упражнения по сравнению с предыдущим днем.





Syda_Productions/depositphotos.com

Мой вариант – второй: на локтях.

Скоро уже показываться доктору. Клиника спортивной медицины в Лужниках уже намекает: пора бы, пора бы продемонстрировать изменения в организме. Ближе к концу сентября отправимся к красавице Виктории Гамеевой.