«Родина хоккея аплодирует советской сборной». Что писал «Советский спорт» 45 лет

Сейчас это многим покажется странным, но 45 лет назад репортажу об исторической победе сборной СССР над канадцами в первом матче Суперсерии-72 нашлось место только на последней – четвертой – странице «Советского спорта». Что ж, этот удивительный факт – очередное доказательства тезиса о том, что большое видится на расстоянии…

Впрочем, будем объективны. В номере «Советского спорта» за вторник 5 сентября (по понедельникам в те годы газеты не выходила) три с половиной полосы из четырех посвящены победам наших спортсменов на Олимпиаде-72 в Мюнхене. А в «подвале» первой страницы номера размещена фотография с хоккейного матча в Монреале с бодрым заголовком: «СССР – Канада – 7:3. Родина хоккея аплодирует советской сборной».

Сам же репортаж из Монреаля вышел под удивительно-спокойным заголовком «Турне начали с победы». Впрочем, из песни слов не выкинешь, да и газеты горят не лучше рукописей…

Приведем этот исторический репортаж в том самом виде, в каком он вышел на страницах «Советского спорта». С сохранением пунктуации и орфографии оригинала.

Как-никак, это уже исторический документ той славной эпохи.

ТУРНЕ НАЧАЛИ С ПОБЕДЫ

«Сборная СССР, показав поистине выдающийся хоккей, обыграла на льду монреальского «Форума» сильнейших канадских профессионалов с сокрушительным счетом 7:3.

Это был матч когда, искушенные игрой профессиональных асов канадские болельщики в первом периоде удивлялись, во втором – затаили дыхание, а в

последней трети матча восхищенно аплодировали нашим спортсменам и устроили им после игры овацию.

Сборная СССР вышла на поле в таком составе: Третьяк; Цыганков – Рагулин, Викулов – Мальцев – Харламов; Гусев – Кузькин, Михайлов – Петров – Блинов; Поладьев – Ляпкин, Зимин – Шадрин – Якушев.

В запасе Зингер, Мишаков и Лутченко.

За канадцев играли: Драйден; Парк – Бергман, Сейллинг – Оури, Лапойнт; Курнуайе – Ф.Эспозито – Ф.Маховлич, Джильберт – Раттель – Хетфилд, Эллис – Кларк – Хендерсон, Редмонд – Беренсон – П.Маховлич.

Встречу судили, кстати, почти безошибочно, американские рефери Г.Ли и Л.Гагнон.

После того, как премьер-министр Канады П.-Э.Трюдо символически вбросил шайбу в игру, первые минуты складывались крайне неудачно для гостей. Уже на тридцатой секунде оказавшийся без присмотра на «пятачке» лучший бомбардир Ф.Эспозито открыл счет. На 7-й минуте Хендерсон точным броском со средней дистанции провел второй гол.

В течение остальных 53 минут сборная СССР доминировала на поле. И если поначалу голкиперу канадцев Драйдену, несколько раз, порой чудом, удавалось спасать свои ворота, то после того, как на 13-й минуте Зимин с прекрасной подачи Якушева отыграл первый гол, за спинами наших ребят буквально выросли крылья. С этого момента началось то, что сейчас называют фантастикой.

На 18-й минуте сборная СССР в третий раз в первом периоде осталась в меньшинстве (был удален Рагулин), но атаковали советские хоккеисты. Михайлов и Петров ворвались в зону соперника, Драйден отразил первый бросок Михайлова. Но был бессилен против вышедшего на добивание Петрова.

Ведущие спортивные обозреватели Канады говорили в перерыве, что они просто не могут поверить тому, чтобы звезды профессионального хоккея могли быть так переиграны советскими хоккеистами. Но их ждало еще большее изумление. Второй период буквально заворожил притихший стадион. Канадцы словно забыли. Что в их составе есть нападающие. Всей командой они были в обороне, украшением периода были превосходные голы Харламова. На 3-й минуте, пронесшись через все поле, он вывел нашу сборную вперед, а на 11-й минуте метров с десяти бросил так, что Драйден не успел пошевелиться. Оба раза ассистировал Харламову Мальцев.

В середине третьего периода счастье улыбнулось канадцам. Бросок Эллиса угодил в штангу, шайба попала к Кларку, который добил ее в ворота. Разрыв в счете сократился до минимума. Канадцы, вспомнив, видимо, заявления своего тренера Г.Синдена, что они должны любыми средствами выиграть первый матч, начали демонстрировать худшее из арсенала профессионального хоккея. Нет, это не была силовая борьба, в которой, вопреки всем ожиданиям, они были чаще побежденными, чем победителями. Это была возмутительная даже по здешним меркам грубость.

После остановки игры ударил нашего вратаря Маховлич. Вконец раздосадованный суперснайпер Эспозито исподтишка пихал проезжавших мимо него наших хоккеистов.

Но в эти минуты на льду уже не было знаменитых профессионалов – лишь беспомощные, разрозненные и злые одиночки. И начался буквальный разгром.

54-я минута – Михайлов забивает гол с подачи Блинова.

55-я – Зимин, получив пас от Якушева, доводит счет до 6:3.

59-я минута – великолепный, венчающий игру гол Якушева, который получил пас от Шадрина, положил на лед защитника и вратаря канадцев и непринужденно перебросил через них шайбу в сетку ворот.

Это был прекрасный праздник хоккея, подаренный канадцам советской сборной. И его не смогла омрачить даже невежливость побитых канадских асов, которые покинули поле, не пожав руки победителям.

Очень трудно выделить кого-то во вдохновенно игравшей советской команде, которую прекрасно подготовили к играм тренеры В.Бобров и Б.Кулагин. Спортивные журналисты по традиции назвал лучших хоккеистов: в сборной СССР Харламов, у канадцев – Кларка.

«Русские переиграли нас по всем статьям. У них был лучший вратарь, защитники, нападающие, они лучше катались по полю, точнее бросали по воротам, успешнее вели силовую борьбу – в общем, играли в лучший хоккей. Это – великолепная команда!».

Такое признание с горечью сделал после матча канадский тренер Синден. Он, кстати, счел необходимым официально извиниться за поступок своих подопечных, покинувших поле без обмена рукопожатиями. Синден сказал, что был восхищен и стилем игры советской сборной, и физической подготовкой игроков, их хладнокровием и волей.

Канадцы с огромным интересом встретили приезд нашей хоккейной команды. Помимо монреальцев, сегодняшнюю игру смотрели по телевидению буквально вся Канада и чуть ли не все штаты США. Были отменены многие концерты, театральные спектакли, шоу-исполнители не хотели выступать перед пустыми залами.

Правительство Канады устроило прием в честь сборной СССР.

В.ЧЕРНЫШЕВ

(корр. ТАСС)

Монреаль»